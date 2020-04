La federación de municipios andaluces advierte: "Si no se cuenta con los ayuntamientos para la reconstrucción nos irá mal"

El presidente de la Diputación de Sevilla y de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, ha puesto en valor este lunes el trabajo de los ayuntamientos para "colaborar" en la reactivación económica y social de España. "Si no se cuenta con los ayuntamientos para la reconstrucción nos irá mal", ha advertido, denunciando que la Junta de Andalucía ha "desatendido" y "abandonado a su suerte" a muchos consistorios, principalmente en la dotación de material de protección ante la pandemia de coronavirus para las trabajadoras de ayuda a domicilio.

Rodríguez Villalobos, que ha detallado las medidas e iniciativas que la Diputación pondrá en marcha tras el levantamiento del estado de alarma y los trabajos llevados a cabo hasta ahora en el ámbito de la desinfección, adquisición de material y asistencia a ayuntamientos en distintos ámbitos, ha querido tener un recuerdo para todas las víctimas del Covid-19, agradeciendo el "gesto de responsabilidad" de los ciudadanos al quedarse en sus casas.

El dirigente provincial, que ha insistido en que los ayuntamientos deben "participar y colaborar" en este sentido "porque conocemos perfectamente el escenario", ha dicho que la Diputación ha estado y estará en este tiempo "donde tenía que estar, al la lado de sus ayuntamientos, desde el minuto uno y en varios frentes". Entre las propuestas que llevará la FAMP a Moncloa, Villalobos ha dicho que se sumará a las inciativas de la FEMP para ofrecer la "plena predisposicion para ser agentes de dinamización" desde la responsabilidad local y "participar de manera activa". "Nosotros le ponemos rostros al problema, quién mejor que los ayuntamientos", ha insistido.

Desescalada con sentido

En cuanto a la desescalada por territorios anunciada por el Ejecutivo español, se ha mostrado "partidario" pero no de algún "invento", tendiendo la mano de la FAMP "en Andalucía y en España", pero ejemplificando que no puede haber "una desescalada diferente entre Gilena y Herrera", dos localidades sevillanas separadas de pocos kilómetros, porque "eso no puede ser ni va a salir bien".

Villalobos se ha mostrado crítico con los partidos que tratan de "aprovechar" la situación de pandemia para presumir de algunas iniciativas, y ha pedido en esa línea "que las administracones vayamos de la mano" porque "no podemos hacer política de este problema que tenemos entre manos" y lo que hay que hacer es "arrimar básicamente el hombro", considerando, al margen de ello, que el homenaje propuesto por el presidente de la Junta debe hacerse "cuando llegue el momento".

"Igual me llamaba para esto", ha dicho en rueda de prensa telemática con varios medios de comunicación, haciendo referencia a un "papelito" que le había pasado uno de sus asesores. Al margen de ello, ha pedido a la Junta "un plan de empleo" porque la administración autonómica "tiene que coger la bandera del empleo para que llegue a todos los rincones", debe ser "lo más extenso" posible, si bien ha dicho no tener más detalle porque "no le voy a diseñar un plan a la Junta".

En todo caso, Villalobos se ha mostrado muy crítico de la actuación de la Junta en determinados aspectos de esta crisis porque "no podemos vernos huérfanos de gestión de los que tienen competencia en suminsitrar material sanitario y las mujeres de ayuda a domicilio no han podido casi desarrollar su trabajo", ha lamentado. "No se atrevían a ir y yo estoy de acuerdo", ha dicho.

La Junta "no ha hecho los deberes y ha desatendido la dotación de EPIS para el servicio de ayuda a domiclio y ha pedido incluso a los ayuntamentos que la doten", ha lamentado, detallando que "hemos contactado con cinco proveedores viendo la horfandad por parte de la Junta".

Inversiones e iniciativas

Las dos líneas de trabajo explicadas con detalle por el presidente de la Diputación e Sevilla se refieren a la reactivación de inversiones que quedaron paralizadas con el COVID-19, un total de 109 millones (de los cuales 15,16 en subvenciones y programas dirigidos a ayuntamientos), y a la activación de nuevas iniciativas.

En el paquete de inversiones figuran, por ejemplo, las 234 obras del Plan Supera 7 en su apartado de obras acometidas por los Ayuntamientos. Todos esos proyectos ya están adjudicados y, en cuanto sea posible tras el estado de alarma, se dará el inicio a las obras, ha dicho Villalobos. También en este apartado figuran 8,8 millones que el Supera 7 dedica a mejora de las carreteras provinciales, con 34 proyectos en total, más un contrato de conservación de carreteras, que asciende a 2,38 millones. El Plan de Fomento de Empleo Agrario de 2019 se encuadra también aquí, en el apartado en que la Diputación acomete los proyectos y obras en 63 localidades sevillanas. En concreto, esa partida asciende a 23,6 millones y dará 207 mil jornales en un total de 176 obras municipales, según ha expuesto.

Otro asunto destacado de estas inversiones es el que corresponde a los dos programas DUSI que acomete Diputación en el Aljarafe. Ahí, de los 18,75 millones, la entidad pondrá en carga unos 6 millones en 2020. Otro proyecto importante será el de los más de 3 millones que se invertirán en los parques de bomberos de Mairena del Alcor, Écija, Rinconada y Los Palacios y el más de medio millón de euros para dotar de desfibriladores a los municipios y las ELAs de la provincia. El resto, hasta completar esos 93,81 millones de partidas, se completan con iniciativas desde las áreas de cohesión social, régimen interior y otros proyectos del Supera que se acometen desde distintas áreas y sociedades.

Prodetur

En el otro apartado de reactivación de inversiones, el de subvenciones y programas para Ayuntamientos, dotado con 15,16 millones. Aquí destacan distintos programas desde Prodetur, como el de señalización turística, que unido al de puntos de información turística y al de dinamización en ese mismo ámbito suman en torno a 3 millones, según Villalobos. Otros con mucha incidencia serán los tres programas contra el despoblamiento que captó dicha sociedad instrumental en la convocatoria del gobierno para combatir la despoblación, EmpredeJoven, Sipe y Proempléate, que juntos suman casi 3,8 millones.

También ha reseñado Villalobos la contratación de agentes de dinamización y monitores deportivos y culturales, con casi un millón; la ampliación de la red wifi en municipios, con casi medio millón de euros; la convocatoria en concurrencia no competitiva a entidades locales, con 800 mil euros; y los 1,5 millones de las convocatorias de Caminos Rurales y Casas Consistoriales. En total, 15,16 millones en subvenciones y programas para municipios desde distintos apartados, que sumados a los 93,18 de inversiones hacen un total de 108,99 millones en reactivación ecónomica.

Según el dirigente provincial, además de poner en carga 109 millones en reactivación de iniciativas ya programadas, la entidad provincial contempla nuevas medidas para la activación de la economía provincial. Aquí figuran la convocatoria del Programa de Fomento de Empleo Agrario de 2020, de la que la Diputación volverá a gestionar 25,37 millones en proyectos y obras de sus 63 Ayuntamientos conveniados, generando más de 200 mil jornales entre los eventuales agrarios en unas 175 obras, aproximadamente.

Se encuadra igualmente aquí la convocatoria ordinaria del Plan de Urgencia Municipal de este año --ahora Plan de Prevención de la Exclusión Social-, que hasta ahora había estado gestándose. Serán 5 millones, que darán cobertura a casi 4.000 familias en riesgo de exclusión, con contratos de entre 15 días y un mes.

Plan para pymes y autónomos por perfilar

Sobre el apartado de nuevas iniciativas, Villalobos ha señalado que ‘en un escenario como el que se abre, sin duda, hacen falta más iniciativas excepcionales’, y ahí ha anunciado que "la Diputación va a poner en marcha un Plan específico para Pymes y Autónomos, dotado con 2,5 millones, del que ofreceremos más detalles en cuento lo tengamos totalmente perfilado".

El paquete más importante en este apartado de nuevas iniciativas es la utilización de 11,4 millones, correspondientes al 20% del superávit de la entidad en 2019, para aplicarlo en coberturas sociales en la provincia, tal y como permite uno de los decrertos del Gobierno.

De ese paquete inversor de 11,4 millones la Diputación va a destinar destinar 2,5 millones a un Plan de Emergencia Social, destinado a sufragar desde alimentación a suministros básicos, a aquellas familias que peor lo estén pasando en esta crisis del coronavirus en los municipios sevillanos. Junto a ese Plan, otra parte se utilizará en la adquisición de material sanitario para los servicios públicos que se prestan desde los Ayuntamientos sevillanos.

Por último, Villalobos ha destacado que "el grueso de ese superávit de 11,4 millones destinado a políticas sociales se destinará, de forma escalonada, a convocatorias extraordinarias del hasta ahora conocido como Plan de Urgencia Municipal, cuya nueva denominación es Plan de Prevención de la Exclusión Social". "En total, si sumamos el Plan de Pymes y Autónomos, el PUM ordinario, el PFOEA 2020 y ese

paquete de 11,4 millones proveniente del 20% de nuestro superávit 2019, obtenemos otros 44,27 millones en nuevas iniciativas, que unidas a la deshibernación de programas específicos que antes cité, hacen un montante global de 153,26 millones", ha apostillado el presidente de la Diputación.

Al hilo de estas inversiones, el mandatario provincial considera que ‘son importantes y cruciales para nuestra economía provincial, pero "aún podemos hacer más porque aun no sabemos qué va a pasar con los 45,7 millones restantes del superávit 2019 que, en su total, asciende a 57,1 millonesy de momento solo nos permiten emplear esos 11,4 millones que acabo de citar en clave social".

"Como en otras ocasiones -ha proseguido Villalobos-, necesitamos que el Gobierno autorice la utilización de esas partidas que hasta ahora empleábamos en los Planes Supera y que, además, ese gasto del superávit llega autorizado para el uso que mejor quiera darle cada administración desde su autonomía local".