Cs recoge el guante del PP y garantiza que no volverá a apoyar la investidura de Susana Díaz

Ciudadanos ha lanzado un órdago esta mañana con el que pretende jugarse todo su patrimonio político en las elecciones andaluzas del 2 de diciembre. La formación de Albert Rivera, que en 2015 desbloqueó la legislatura al apoyar a un Gobierno del PSOE, entra en campaña con el compromiso de que, esta vez, sus votos "no van aservir para que Susana Díaz sea presidenta".

Lo ha anunciado esta mañana el portavoz y candidato de Cs a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, con un mensaje que zarandea el tablero político electoral por completo. Las andaluzas son también un reflejo de las tensiones entre partidos a nivel nacional, y ahí PP y Ciudadanos forcejean violentamente por ganarse la hegemonía del voto conservador. Hace unos días, el presidente nacional del PP, Pablo Casado, retó a la formación naranja a comprometerse en campaña a que no volverá a apoyar a un Gobierno del PSOE en Andalucía, para permitir así la alternancia política tras 36 años del socialismo en el poder. Su homólogo andaluz y candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, instó a su rival de Ciudadanos a firmar ante notario ese compromiso.

Durnate un acto con afiliados en un restaurante junto al Guadalquivir, con vistas a la Torre del Oro, Marín ha reprochado a Moreno que vaya por periódicos, radios y televisiones haciendo sumas aritméticas entre PP y Cs, dando por hecho que los naranjas le harán presidente de la Junta. "Presidente le tienen que hacer los andaluces, no yo", ha recalcado el dirigente de la formación naranja.

Con este viraje brusco en su estrategia, Ciudadanos sale del espacio templado en el que estaba situado, equidistante entre PP y PSOE, y convencido de que gane quien gane ellos tendrán la llave para determinar el color político del próximo Gobierno andaluz. Al negarle por adelantado sus votos a la investidura de Susana Díaz, el partido naranja se erige en líder de la oposición con el firme propósito de desplazar de ese puesto al PP, que lleva tres décadas como alternativa frustrada de Gobierno. Los populares dudan de las palabras de Marín y hoy le han exigido que plasme su compromiso por escrito. Que "los votos de Cs no servirán para hacer presidenta a Susana Díaz", como ha dicho el candidato naranja, puede entender de otro modo: son los andaluces quienes pueden otorgar a Díaz la confianza mayoritaria con sus votos, y en Cs sólo estaría la responsabilidad de desbloquear la legislatura. Así lo hizo en 2015.

El paso que han dado Ciudadanos demuestra que los naranjas compiten de forma estrávica contra el PSOE y contra el PP. Todas las encuestas señalan que será el partido que más crezca en las andaluzas -ahora tiene ocho diputados-, aunque pocas le conceden un credimiento tan vertiginoso como para desbancar a los populares como líderes de la oposición. El sondeo más optimista que maneja Ciudadanos le otorga entre un 25 y un 27% del escrutinio. Las palabras de hoy de Marín se traducen como una aspiración nítida a ocupar, al menos, el segundo puesto en las elecciones, lo cual complicaría muchísimo el objetivo de Susana Díaz. La presidenta andaluza aspira a volver a gobernar en solitario con apoyos puntuales de la oposición, aunque en su defecto baraja formar Gobierno con sus ex socios de Ciudadanos. Hasta hace 24 horas, la formación que encabeza Juan Marín había anunciado públicamente su interés por entrar en la Junta, y no seguir siendo el respaldo exterior de un gabinete socialista.

¿Ciudadanos va a volver a apoyar al PSOE en Andalucía? El @ppandaluz lo tiene claro, es necesaria la alternancia. Andalucía tiene todo para triunfar, lo que le falta es un buen gobierno. #CasadoConFJL @esRadio @eslamananadeFJL pic.twitter.com/WseoC6QAiy — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 9 de octubre de 2018

Marín ha hecho estas declaraciones en un acto con afiliados en Sevilla, donde ha puesto de manifiesto que la jefa del Ejecutivo andaluz "no tiene patrimonio" pues no ha querido cumplir con las medidas de regeneración democrática que recogía el acuerdo de investidura entre los dos partidos tras las elecciones de 2015, y que la auparon a la Presidencia de la Junta. De hecho, fueron estas exigencias, entre ellas la eliminación de los aforamientos en el Parlamento andaluz, l as que se esgrimieron a principios de septiembre para sustanciar el divorcio con el partido socialista, escasos meses después de haber manifestado estar "moderadamente contento" con el acuerdo.

Sin embargo, Marín también se ha referido al PP-A para afearle a su presidente, Juanma Moreno, que "solo esté preocupado de que Cs le haga presidente". De hecho, los populares llevan meses jugando una estrategia en la que cuentan con sumar los diputados por la formación naranja para sacar a los socialistas del Gobierno. Pero Marín ha espetado a Moreno que "Presidente le tienen que hacer los andaluces, no yo", ha recalcado el dirigente de la formación 'naranja' que, frente a los planteamientos del popular, se ha mostrado convencido de que él será "el próximo presidente de la Junta".