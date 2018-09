El Gobierno de Sánchez descarta la propuesta andaluza de devolver a menores marroquíes a su país

El Gobierno de Pedro Sánchez ha descartado de plano la propuesta de la presidenta andaluza, Susana Díaz, de devolver a los menores marroquíes a su país como una vía para aliviar la presión migratoria en el Estrecho. La medida ha generado mucha polémica, porque no viene avalada por ningún informe de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, y porque las propias ONG que trabajan en la acogida y atención a menores extranjeros no acompañados (MENA) salieron al paso para desautorizar los argumentos de la presidenta.

Díaz había pedido a Sánchez que "articulase una fórmula legal con las autoridades marroquíes para devolverlos con sus familias con todas las garantías". La presidenta aseguró que la mayoría de ellos llegan "engañados por las mafias", y que "muchos quieren volver con sus familias, con sus padres, con sus tíos". Save the Children, Unicef y Ayuda al Refugiado negaron estos planteamientos. La semana pasada, todos los grupos de la oposición en el Parlamento -excepto el PP- afearon a la presidenta que hubiera propuesto una "devolución en caliente" de menores a Marruecos "sin informes pertinentes que garantizasen un proyecto de vida para esos chicos". Podemos, Ciudadanos e IU lanzaron duras críticas a la consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, que trató de zanjar la polémica como pudo: "La presidenta no planteó la devolución de los menores a su país, sino que volvieran con sus familias [en Marruecos] si se dan todas las garantías".

Finalmente, el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha aclarado este lunes que "hasta hoy, que yo sepa, el Gobierno de España no contempla esta medida" que planteó Susana Díaz. Durante un desayuno informativo organizado por la Cámara de Comercio de Sevilla, los periodistas han preguntado a Gómez de Celis si el Ejecutivo central está estudiando el reagrupamiento de los menores marroquíes con sus familias en su país de origen, y éste ha respondido tajante: "No". "Lo que está en estudio es la redistribución de los menores extranjeros no acompañados por otras comunidades autónomas", añadió.

Fuentes de la Consejería de Igualdad, ante la negativa de Celis a aquella propuesta de Díaz en la SER, se quedan con lo aprobado por el Parlamento y no aclaran si la Junta la presentará en otro foro, en otra fecha o en algún otro momento cuando se cierre la distribución de menores planteada por el Ejecutivo central y a la que ha hecho referencia Celis.

Esta medida sí fue planteada por el Gobierno central el pasado 5 de septiembre al conjunto de las comunidades durante la comisión migratoria, a la que finalmente la Junta no llegó su propuesta de reagrupación familiar en Marruecos. Sánchez ha dado 15 días a los gobiernos regionales para que, voluntariamente, se ofrezcan a compartir el reparto de los MENA con las regiones más desbordadas, singularmente con Andalucía. Esta semana se conocerá cuántas comunidades han respondido a la llamada a la solidaridad del Gobierno central. La Junta espera poder redistribuir por otras regiones a una cuarta parte de los menores inmigrantes que tiene acogidos, en torno a un millar de los 4.650 internos en centros de protección.

La llegada de inmigrantes a las costas andaluzas ha aumentado un 178% respecto a 2017, y un 250% más sólo en menores extranjeros, según datos de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social. A fecha del 31 de agosto, Andalucía tiene acogidos a 4.650 menores extranjeros en sus centros de protección (la práctica totalidad son marroquíes), un 525% más de los que había hace dos años. La Junta prevé "un agravamiento" en las próximas semanas y, por ello, se crearán 500 nuevas plazas de emergencia en centros de acogida. Estas instalaciones están al 100%, y siete de cada diez menores acogidos son inmigrantes.