Juanma Moreno se sirve del músculo del PP nacional para impulsar su cartel electoral

La Convención Nacional del PP ha reunido este fin de semana en Sevilla a 2.500 miembros del partido de toda España, convirtiéndose en una plataforma inestimable para el anfitrión, el presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, que, si no hay cambios de calendario, será el primero de todos en enfrentarse a unas elecciones. La convención es, ante todo, una expresión de fuerza hacia adentro, una suerte de encuentro para elevar la moral de los suyos, insuflar ánimo y optimismo a un partido alicaído que ve cómo Ciudadanos le gana terreno cada día.

El PP nacional necesita visibilizar músculo y orgullo, y el PP andaluz también, tras 40 años en la oposición. Juanma Moreno y su equipo se han servido del impresionante despliegue de medios, luces y altos cargos del partido reunidos en el hotel Renacimiento para impulsar su cartel electoral, cuando aún falta un año para las autonómicas. Para el dirigente andaluz -candidato por segunda vez a la presidencia de la Junta- no habrá mayor mensaje en esta convención que la convención en sí misma. "Debemos aprovechar esta convención para hacer un PP mucho más fuerte", ha dicho en su intervención de apertura.



El resto de su discurso ha sido una exaltación y agradecimiento al partido y a Rajoy, con un mensaje significativo dirigido a Susana Díaz: Moreno Bonilla ha recordado que el PP acaba de apoyar los Presupuestos municipales del socialista Juan Espadas en Sevilla, y hace menos de una semana se ha sumado al pacto de izquierdas PSOE-Podemos-IU en el Parlamento para mejorar el modelo de financiación autonómica. A cambio, el líder popular exige a Susana Díaz que presione al PSOE federal para que "no boicotee y desbloquee los Presupuestos Generales del Estado de 2018". "Los intereses generales son más fuertes que los intereses del propio partido, eso debería hacer reflexionar al PSOE", dice Moreno.



"Desaparecido"

La presidenta andaluza ha pedido esta semana una reunión con Rajoy para abordar, otra vez, el asunto de la financiación autonómica. Díaz y su Gobierno han estado muy activos esta semana, atacando duramente "el atropello" de las cuentas generales con Andalucía. En ciertos sectores del PP de Sevilla afean a Moreno que haya estado "desaparecido" estos últimos días, en los que Díaz ha "embarrado el terreno" a la Convención Nacional del PP, sin respuesta alguna del líder popular.



"La presidenta de la Junta se va a reunir con Rajoy, y lo vemos bien. Pero Susana Díaz debería aprovechar el viaje a Madrid para reunirse también con Pedro Sánchez, porque lo que están esperando las personas más vulnerables de Andalucía es que el PSOE no boicotee estos Presupuestos, porque eso es perjudicar al conjunto de los andaluces", ha dicho el presidente regional del partido.



La Convención Nacional del PP se ha diseñado como un autoreferencial del partido, no está pensada específicamente para lanzar la candidatura de Moreno Bonilla a las próximas elecciones andaluzas, pero el anfitrión se va a servir de todo este despliegue como si lo fuera. Un enorme cartel electoral con su cara adorna la entrada del hall del hotel, por donde tienen que pasar los 2.500 miembros del partido para acceder al plenario.



Moreno tiene el apoyo explícito de Rajoy y Cospedal, y eso es suficiente para ocultar y disimular las tensas costuras de su agrupación en algunas provincias, como Jaén, donde Ciudadanos le arrebata alcaldes; Cádiz, donde no ha encontrado un recambio de peso para sustituir a la histórica alcaldesa Teófila Martínez; Málaga, donde no ha conseguido renovar la candidatura del veterano Paco de la Torre (75 años) y no se puede permitir el lujo de perder, o en Huelva, donde han postulado a una candidata independiente a la Alcaldía, Pilar Marín.



“Nada de miedos ni complejos"



La Convención Nacional del PP se prolongará todo el fin de semana, pero ha arrancado eclipsada por el escándalo del máster fantasma de Cristina Cifuentes. La presidenta de Madrid ha tenido que improvisar otra comparecencia ante la prensa nada más llegar a Sevilla -la tercera en tres días- para volver a descartar su dimisión.



Aunque ninguno de los intervinientes ha mencionado a Cifuentes por su nombre, la número dos del PP sí ha hecho un largo discurso de exaltación en el que ha presentado a su partido como víctima de una cacería política y mediática. Lejos del victimismo, Cospedal ha hablado en clave de contraataque con mensajes dirigidos a Ciudadanos, que le disputa con fiereza el espacio electoral de la derecha. "Esto es la Ley de Darwin aplicado a la política", ha dicho a los suyos, "no sobreviven los más fuertes ni los más rápidos, sino aquellos que saben adaptarse mejor al cambio, pero manteniendo la fidelidad a sus principios", ha dicho.



Sin embargo, Cospedal también ha mencionado por su nombre el miedo que ahora atenaza al PP: miedo al desgaste del Gobierno durante los años de crisis, miedo a las encuestas de intención de voto que vaticinan, casi por unanimidad, el avance del partido de Albert Rivera a costa del PP; miedo a que los casos que salpican al partido y al Ejecutivo central en los tribunales -Gürtel, Bárcenas- hagan mella en sus votantes, o el miedo más inminente: que el escándalo de Cifuentes vuelva a sumir en el desánimo a las huestes del partido. "Quieren que lleguemos tocados, heridos y desmoralizados a las urnas, pero no lo van a conseguir. Nada de complejos, nada de miedos y a trabajar, que es lo que hemos hecho siempre: No pasa nada", ha subrayado Cospedal, aunque la platea no le ha respondido con demasiados aplausos.



En el último minuto de su discurso, la secretaria general del PP ha fijado una clave para los suyos que, esta vez sí, ha desatado el aplauso de todo el público. "Tenemos que defender lo nuestro y a los nuestros", ha advertido.

Sevilla, "talismán"

Andalucía y Sevilla acogen este evento porque es un “talismán” para el PP, en palabras de Cospedal. A principios de los noventa el partido se reconvirtió en lo que es hoy, de la mano de José María Aznar, ha relatado Cospedal. En 2011 se celebró en la capital andaluza la Convención Nacional que precedió a la histórica victoria en las autonómicas y en las municipales que inundó de azul todo el mapa de España. En Sevilla también tuvo lugar el Congreso nacional de 2012, “arranque del proyecto de recuperación económica de España”. “No es casualidad que hayamos vuelto a Sevilla ahora, va a marcar la cuenta atrás de la victoria en las elecciones autonómicas, municipales y europeas de 2019”, sentenció Cospedal.