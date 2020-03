El presidente andaluz ve "excesivamente precipitado" el endurecimiento del estado de alarma que paraliza las actividades no esenciales

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha considerado "excesivamente precipitado" el endurecimiento del estado de alarma que paraliza las actividades no esenciales para frenar la expansión del coronavirus, adoptado este domingo por el Gobierno de España. Moreno pudiera estar "de acuerdo en el fondo, pero no en la forma" ya que, según ha opinado, la decisión adoptada "durante el fin de semana" no permite a las empresas de sectores productivos tan importantes como el de la construcción, "que mueve 200.000 emplesos en Andalucía", pararse "de la noche a la mañana, sin una planficiacion previa".

Moreno ha insistido en la "total lealtad, sentido de estado y responsabilidad" por parte de la Junta de Andaucía hacia el Ejecutivo de Pedro Sánchez pero que le permite ser "también critico", indicando que la decisión de este domingo "puede causar más daño que beneficio". Su declaración se produce justo una semana después de mostrarse partidario de parar toda la actividad productiva excepto los sectores esenciales para asegurar así un confinamiento completo.

El presidente andaluz ha lamentado que la paralización de actividades empresariales no esenciales se haya adoptado "sin contar" con la opinión de las autonomías, como han criticado desde otras regiones, considerando "positivo" que se tomara mejor en su conjunto una decisión "de tanto calado", acusando al mando único de "improvisar". "Perdemos la oportunidad de enriquecer esa propuesta y no damos una imagen de unidad que se nos pide", ha comentado, pidiendo en ese sentido "que no se rompa el principio de unidad en la Unión Europea" porque, de no ser así, "lo lamentaremos en el futuro".

El endurecimiento del confinamiento "parece necesario" pero se tenía que haber tomado "citando a los presidentes para contrastar opinones", ha dicho tras participar en la reunión de la Conferencia de Presidentes autonómicos convocada por el presidente del Gobierno, de quien ha reclamado que sea "flexible" para determinada empresas "puedan completar el lunes" la recogida y protección de material de una obra, según ha ejemplificado. Se están tomando "medidas muy duras" desde el punto de vista económico pero "Andalucía es mucho más fuerte de lo que algunos creen", ha enfatizado.

Andalucía, "muy por debajo de la incidencia"

A nivel estrictamente andaluz, Moreno ha anunciado que la Junta activará este lunes su Plan 9.000 de contingencia ante el coronavirus, con 8.780 camas disponibles en hospitales y UCI, uno de los anunciados hace poco más de una semana en previsión del aumento de los contagios. "Queda bastante margen, pero queremos estar lo mejor preparado posible", ha dicho el día en que la comunidad ha alcanzado los 4.682 positivos, es decir, poco más de la mitad de los previstos para activar dicho Plan 9.000. Según los datos adelantados por Moreno, que se detallarán este lunes, se dispondrán hasta 7.750 camas públicas para atender a los pacientes positivos que requieran de hospitalización, tres veces más de las necesarias a día de hoy, y 1.030 camas en las UCI pra los casos más graves, cinco veces más de las necesarias a día de hoy.

El presidente se ha congratulado de que la ciudadanía andaluza esté "respondiendo con mucha responsabilidad y civismo" a las medidas de confinamiento adoptadas a nivel estatal. "Es nuestro deber quedarnos en casa. El confinamiento se hace largo y duro, pero aún tenemos que seguir luchando", ha dicho Moreno, que ha ofrecido algunos datos al respecto, relativos a que Andalucía tiene el 6% de total de casos positivos de España y el 4% de todas las personas ingresadas en UCI en España. "No es un consuelo pero lo que estamos haciendo está funcionando", ha dicho.

En ese sentido ha añadido, a preguntas de la prensa, que Andalucía se encuentra "muy por debajo de la incidencia, por ahora", y que "dentro de diez días" se podría alcanzar el pico máximo de contagios en la comunidad autónoma. Asimismo, ha consierado "previsible" que los 9.000 casos positivos se alcancen "esta misma semana" a juzgar por la secuencia de los días anteriores.

Respecto a los planes inminente de la Junta contra la pandemia, Moreno ha dicho que se está preparando también en Málaga un hospital de campaña en la Ciudad Deportiva Carranque, junto al Hospital Carlos Haya, previsto para el Plan 15.000 pero que ya se está adaptando. También ha recordado que se están poniendo operativos los hoteles medicalizados, como el Alcora de Sevilla, con "110 camas" y que ya está recibiendo los primeros pacientes, al igual que se pondrá en marcha en Málaga un establecimento hotelero de la misma cadena, Ilunion.

Material necesario

Moreno también ha destacado el anuncio realizado esta mañana por la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, quien ha adelantado que el Consejo de Gobierno aprobará este lunes "un paquete de medidas sociales de garantía alimentaria y renta mínima dirigido a tantas familias que lo están pasando tan mal". "No vamos a permitir que el coronavirus nos atropelle. Hay que salir de casa salvo que sea de verdad necesario. Perseveremos sin rendirnos", ha comentado Moreno.

En otro orden de cosas, Moreno ha dicho que este domingo ha trasladado a Pedro Sánchez "redoblar los esfuerzos" para que los profesionales sanitarios "tengan los mejores escudos para esta gran batalla" y "armas contra el virus", esto es, pruebas de detección rápida, fiables y que permitan hacer más test", considerando que es "importante anticiparse". Tras reconocer que "es difícil" encontrar el material, ha comentado que "el mando único tiene que ordenar y coordinar la compra del material" con "la máxima transparencia en el reparto".

"El material no llega y lo necesitamos aquí y ahora", ha dicho Moreno, quien ha repasado las necesidades semanales de mascarillas, kits de protección, batas, guantes... Moreno ha anunciado que este domingo llegan 400.000 nuevas mascarillas de China y "mañana un millón más". Ha agradecido a la empresa Inditex de la donación de 345.000 mascarillas y ha señalado que la Junta ha encargado "cinco millones de mascarillas por nuestros medios que ya están llegando".