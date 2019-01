Vox carga contra la nueva consejera de Igualdad por tildar de "rancio populismo" la Semana Santa en un artículo de 2013

"No me vendáis la burra de la religiosidad profunda. Las procesiones de Semana Santa son desfiles de vanidad y rancio populismo cultural". Esta frase sale de un artículo que una profesora de un instituto de Almanaque (Huelva), Rocío Ruiz, publicó en El Periódico de Huelva en 2013, hace más de cinco años. Hoy esa profesora ha tomado posesión de su cargo como consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, y la redifusión de aquel artículo ha desatado la primera polémica en el recién estrenado Gobierno de PP y Ciudadanos.

Vox, el otro socio de los populares -clave en la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla y para cualquier medida que pretenda aprobar el nuevo Ejecutivo- ha recordado al presidente que el acuerdo suscrito con ellos le compromete a respetar las tradiciones españolas, como la Semana Santa, y le ha pedido que llame al orden a la nueva consejera. Ruiz escribió que las procesiones son un "espectáculo tenebroso" "rescatado de la historia medieval", y añadió que son " una exitosa puesta en escena turística y una demostración que tiene la gente de pan y circo". Cuando se publicó este artículo, la nueva titular de Igualdad de la Junta ni militaba en Ciudadanos -que por entonces no existía como partido en Andalucía- ni se dedicaba a la política.

Aún así, al saltar la polémica a las redes sociales, Ruiz ha pedido disculpas por el artículo. "Una vez más, y ante comentarios que me estáis haciendo llegar por un artículo de hace cinco años, pido disculpas a quien pueda sentirse ofendido por él. No representa ni lo que pienso ni lo que defenderé como consejera de todos los andaluces. Y ahora, a cambiar Andalucía", ha precisado Ruiz en un mensaje en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press.

El diputado y portavoz andaluz de Vox, Francisco Serrano, por la misma vía, recordaba a Moreno que se comprometió con Vox a "apoyar y promover la Semana Santa", incidiendo asimismo en que el caso de las declaraciones de Ruiz "no le ayuda". No es casual que la primera crítica de la formación de extrema derecha al nuevo Gobierno de Moreno caiga sobre la titular de Igualdad. Vox defiende la derogación de las leyes de igualdad y lucha contra la violencia de género, que fueron aprobadas en el Parlamento por amplio consenso. El PP no aceptó esta exigencia en su pacto de investidura, pero sí admitió incluir una Consejería de Familia -finalmente integrada en la Consejería de Salud y Familias-, y evitar que ésta fuera gestionada por Ciudadanos.

La formación naranja pilota la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que lleva prácticamente todas las competencias relacionadas con la igualdad de género, incluido el Instituto Andaluz de la Mujer. La gestión en materia de lucha contra la violencia machista está en manos también del vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos, Juan Marín, que ha asumido parte de las competencias de Justicia.