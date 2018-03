Concentración en Almería en apoyo a los padres de Gabriel 'el pescaíto': "Va a volver"

Almería se ha volcado con el 'pescaito' Gabriel, un pequeño de ocho años desaparecido hace diez días cuando salía de casa de sus abuelos. Unas 8.000 personas se han concentrado en una emocionante cita en la Puerta de Purchena, el corazón de la capital, en la que han abundado las lágrimas de los presentes y los gritos de apoyo a la familia, exigiendo la sociedad que aparezca sano y salvo.

Los padres de Gabriel, Patricia Ramírez y Ángel Cruz, rotos, han agradecido las "incontables muestras de cariño" que están recibiendo desde la noticia de la desaparición de su hijo, "su pescaíto". Precisamente el pescaíto es el símbolo que se está popularizando para conocer el caso, un dibujo que está llenando las paredes y balcones de Almería para recordar a Gabriel.

Al grito de "todos somos Gabriel" miles de gargantas coreaban "Ánimo Patricia, lo vamos a encontrar, no estáis solos". La pareja subía al estrado preparado en el centro de la plaza, ante cientos de periodistas con cadenas de televisión y radio emitiendo en directo y equipos de unidades móviles retransmitiendo. La cobertura de la concentración ha sido enorme.

Los padres de Gabriel, el niño desaparecido

Patricia comenzaba diciendo que "no hay palabras para agradeceros", a lo que el padre seguía afirmando que "nos dais mucha fuerza, si estamos de pie es por el apoyo que nos dáis, sale de nuestro corazón estas palabras que hemos escrito: Gabriel es un pequeño pescaíto de ocho años..."

Ambos reconocieron el impagable trabajo de profesionales y voluntarios que "han puesto su alma en rastrear cada palmo de tierra. Una situación que desgarra nuestras entrañas. Le encantaba la música". Entonces la sociedad le pidió a la madre que rectificara, que no usara el tiempo pasado, que hablara del presente: "le encanta la música - y le llovieron los aplausos- y tiene una gran capacidad para aprenderse las letras de las canciones que le gustan. Me gustaría rescatar una estrofa de la canción de Girasoles, de Rozalén, para dedicárosla a vosotros: " Porque el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos, así que canto a los valientes que llevan por bandera la verdad, a quienes son capaces de sentirse y ponerse en la piel de los demás, los que no participan de las injusticias y no miran a otro lado". Era la forma en que los padres querían agradecer las horas que la sociedad lleva apoyándoles, sin fisuras.

El padre no pudo evitar pedir un esfuerzo mayor para volver a abrazar a su hijo, porque "son ya diez días desde que despareció Gabriel, precisamente el día de su Santo. Sabemos que se está haciendo todo lo posible, pero tenemos que hacer todavía un poquito más desde los cuerpos de Seguridad, para ayudarle que vuelva con nosotros, a correr y jugar con sus amigos y a volver a vivir. Apelamos al corazón de quien lo pueda tener para rogarle que por favor se ponga en su piel y entienda que Gabriel no tiene por qué pasar por esta situación tan amarga. Estamos dispuestos a hacer lo que haga falta y esté en nuestras manos para encontrarlo".

¡Todos con Gabriel!, ha sido el lema de la concentración, convocada por los propios padres, quienes se han despedido de la multitudinaria y emotiva cita diciendo que "esperamos que los mensajes de los pescaítos inunden España y el mundo entero y ablanden el corazón de quien o quienes lo puedan tener y que les recuerde que también fueron ellos niños o niñas inocentes como Gabriel, y lo dejen en algún sitio público, en un parque, donde él pueda pedir ayuda y volver con nosotros. Liberar a mi pescaito!!!", han finalizado rotos pero alegres, antes de formarse una escolta policial que les ha llevado al vehículo que les esperaba para salir de la plaza.

¡Claro que sí!, ha respondido Almería cuando los padres han gritado alto “sabemos que va a volver con nosotros, sabemos que está bien y le vamos a encontrar. Hemos sentido vuestro apoyo de forma generosa. Esto ha traspasado fronteras y lo único que os pedimos es que sigáis con nosotros porque creemos que la única manera posible es sacar lo bueno de las personas con el amor que estamos dando y hay muchas personas buenas y que se ablanden los corazones de los que se lo hayan podido llevar. Todos somos Gabriel y él va a volver, muchísimas gracias”.

En la Puerta Purchena almeriense han estado todos, desde el padre de Marta del Castillo, la joven que toda España ha llorado, hasta la primera fila de la clase política, mezclados con la sociedad almeriense, unas ocho mil personas, representado a las más de 700.000 que viven en la provincia. Sigue la búsqueda, no hay datos nuevos, miles de personas, voluntarios y profesionales, buscan sin cesar. Almería se ha volcado con el pescaíto.