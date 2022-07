Uno de los humedales más importantes de Europa se está desecando: “Han desaparecido los flamencos”

“Han desaparecido los flamencos”, explica Pilar González Carranza, portavoz y vocal de la asociación Amigos del Parque natural. Habla de Las Salinas de Cabo de Gata y asegura a este medio que “el estado de Las Salinas actualmente es de desastre ecológico total”. Las alarmas están ahí. La Unidad de la Policía Nacional Adscrita a Andalucía ha rescatado un flamenco “con visibles signos de agotamiento y desorientación en Carboneras, a 20 kilómetros de las salinas”. El caso se ha repetido en Toyo, a más de 10 kilómetros, donde una cigüeñuela ha aparecido “en condiciones similares en una zona cercana a los humedales”.

Bruselas exige a España que cumpla la sentencia europea sobre el deterioro de Doñana

Saber más

Las Salinas de Cabo de Gata es uno de los humedales “más importantes del mundo debido a su biodiversidad y valor ecológico” incluido en la lista Ramsar y una parada obligatoria y necesaria para decenas de miles de aves migratorias que se mueven entre África y el resto de Europa.

Cadenas humanas

Porque el humedal de Las Salinas, un lugar de 4.700 metros cuadrados adaptado por el hombre para la obtención de sal desde tiempos de los fenicios, tiene cada vez menos agua. El problema comenzó con la rotura en mayo del canal que alimenta este espacio natural. Ahora, Las Salinas muestran unas charcas secas y vacías de flamencos y aves, y vecinos, veraneantes y grupos ecologistas (Ecologistas en Acción, Grupo Ecologista Mediterráneo y Amigos del Parque) comenzaron a movilizarse en busca de respuestas. A principios de mes improvisaron una enorme cadena humana llevando cubos de agua desde el mar a la salina seca. Acudieron más de 200 personas, quienes finalmente decidieron crear la plataforma ‘SOS Salinas de Cabo de Gata’ y concretaron una petición en change.org.

En la petición se proponen dos acciones simbólicas: sensibilizar a los responsables y también a la ciudadanía de la necesidad de actuar con urgencia. La plataforma después ha organizado dos cadenas humanas junto al torreón de Cabo de Gata y en la Fabriquilla, cubo en mano para llevar agua del mar al canal de alimentación de las salinas, “en las que han participado cerca de 500 personas”. Además de un llamamiento para que los bañistas que se encontrasen en las playas próximas hicieran una cadena humana al grito de “salvemos las Salinas”. La plataforma ‘SOS Salinas de Cabo de Gata’ asegura a este medio que “este evento se repetirá de nuevo todos los domingos a la misma hora hasta que se solvente el problema”. Es más, este sábado 23 de julio han convocado una movilización bajo el lema #SOSSalinascabodegata que saldrá a las 20.00 horas desde el Torreón de San Miguel y terminará la marcha en La Fabriquilla.

Manuel Pérez ha sido eslabón en una de esas cadenas humanas. Asegura que “ha sido muy motivador que la gente del Cabo, generalmente apática con todo lo relacionado con el Parque Natural, haya reaccionado de forma tan activa en actos improvisados sobre la marcha y en los que han sido los y las protagonistas”. Para este vecino de la zona, “resulta esperanzador ver el resurgir del espíritu solidario y la defensa de lo común que al final habrá que agradecérselo a las bandadas de flamencos que cada tarde, como vienen haciendo desde décadas, se acercan en formación a las salinas pero que ahora tienen que dar media vuelta al comprobar que no hay agua”. Él cree que “la gente es consciente de que Las Salinas sin agua no solo son un problema medioambiental, sino que también son una pérdida de sus referentes paisajísticos y de un atractivo turístico que, de no solucionarse pronto, repercutirá en su economía a través de los bares, las tiendas, el alquiler de viviendas o las actividades de ocio en la naturaleza”. “Ha sido maravilloso que gente que lleva años como vecinos en el Cabo sin intercambiar palabra, hayan coincidido en estos actos, se hayan dado a conocer y que hayan organizado este tipo de cosas juntos'', concluye satisfecho.

Desde hace tiempo

Aunque la rotura y obstrucción del canal fue en mayo, este desastre ambiental se viene gestando desde hace tiempo “por falta de mantenimiento del sistema de gestión de agua de la Salina”, indica González Carranza. Explica que “hay dos operarios, ya mayores, que realizan tanto el mantenimiento como la extracción de la sal” y que esto es “a todas luces insuficiente”, por lo que ha desembocado en “la colmatación por residuos de los canales de entrada de agua y el consiguiente desecado de las balsas”. Ella acusa a la Junta de Andalucía directamente porque “no han ejercido la supervisión a la que están obligados”. Es por este motivo que, justifica, “además de poner una denuncia en fiscalía el miércoles 6 de julio, hemos decidido informar a la Comisión Europea” porque la situación es una “vulneración” de la directiva comunitaria de conservación de hábitat naturales y de la flora y la fauna silvestre. Ella interpreta que “si no denunciamos y lo hacemos público, dejarán que se sequen las lagunas como si tal cosa fuera normal en una circunstancia de cambio climático y pérdida de biodiversidad”. “Ni la empresa salinera ni la administración competente han hecho nada durante más de un mes, para solventar el problema”, recalca a elDiario.es Andalucía Encarna Samblás, miembro de Ecologistas en Acción Almería. Samblás concreta que “todas estas figuras de protección ambiental se han vulnerado por parte de la empresa y la Junta, por lo que hay que exigir restitución rápida y responsabilidades porque podrían haberlo resuelto mucho antes del desastre”.

Agosto para restablecer el suministro de agua

Recientemente, el Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM) denunció la dejadez de la Junta de Andalucía, así como la de la empresa responsable porque “es un problema que se conocía desde hace meses, cuando cayeron las lluvias torrenciales durante la primavera”. Sin embargo, desde Medio Ambiente exigieron a Unión Salinera, empresa encargada de las instalaciones para la extracción de sal, que pusieran remedio al problema. La delegada territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Raquel Espín, se encargó de apremiar a la compañía para que se restableciese el suministro de agua de mar a Las Salinas “lo antes posible”.

Esta semana, desde la Junta, que considera responsable del asunto a la compañía salinera, aseguran en una nota que “ya se ha tramitado las autorizaciones necesarias para que los trabajos den comienzo durante los primeros días del mes de agosto” en una reunión con la empresa que ha estado presidida por el secretario general de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático de la Consejería, Sergio Arjona, y en la que participaron la delegada del Gobierno andaluz, Aránzazu Martín, la delegada de Desarrollo Sostenible, Espín, representantes de la empresa, de la Dirección del Parque Natural Cabo de Gata- Níjar y técnicos de la delegación. Queda pues en el olvido la solución provisional que planteaban en Unión Salinera que era usar uno de los canales de alimentación “abandonado” desde hace décadas. Este medio ha contactado con la empresa que no ha querido hacer declaraciones.

Así pues, desde la Plataforma ‘SOS Salinas de Cabo de Gata’ exigen a la Delegación Territorial de Sostenibilidad que “haga las intervenciones que permitan arreglar de inmediato el canal de alimentación y realizar otro para la evacuación del agua, de manera que se asegure que el ecosistema del humedal siga vivo con independencia de la explotación o no de la concesión salinera”.