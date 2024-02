Andalucía envía a sus escuelas consignas de la fundación ultra contra el “blanqueo de ETA y sus testaferros políticos”

El Gobierno de Juan Manuel Moreno y la Fundación Villacisneros, afín a PP y Vox, han suscrito un convenio para organizar en los institutos de Andalucía un ciclo de “tres conferencias por curso escolar” sobre ETA. La banda terrorista fue disuelta hace 11 años, pero hoy ocupa un renovado protagonismo en el debate público por parte de la oposición conservadora al Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios de investidura.

El acuerdo de 12 páginas, al que ha tenido acceso este periódico, compromete a la Consejería de Desarrollo Educativo a “difundir los materiales didácticos, relacionados con las víctimas del terrorismo de ETA, elaborados por la Fundación Villacisneros, a través de los canales de comunicación social disponibles”.

Una semana antes de firmar el convenio, el departamento de Educación ya había remitido por escrito a todas las escuelas andaluzas un listado de recursos para “facilitar y orientar” a profesores y alumnos en la “reflexión sobre ETA”, incluyendo un enlace a la web de la Fundación Villacisneros, dentro del área “Víctimas del Terrorismo”.

En el enlace no aparece ningún material didáctico, pero sí el argumentario político que la entidad ultraconservadora comparte con PP y Vox contra el Gobierno de Sánchez y EH Bildu, a los que acusa sistemáticamente de “blanquear a ETA”. “No podemos permitir que el terrorismo de ETA sea blanqueado. Ni sus testaferros políticos ni la indolencia de la sociedad española pueden difuminar cincuenta años de terror”, puede leerse en el enlace de la web que la Junta ha enviado a las escuelas andaluzas.

“¡Paren de blanquear a ETA!”

La Fundación Villacisneros denuncia el “blanqueo de ETA” en los mismos términos que usa el PP de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso. “¡Paren de blanquear el terrorismo y a ETA, porque gobiernan con sus herederos!”, le espetó el portavoz popular Miguel Tellado al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, durante la sesión de control de este mismo miércoles.

El enlace a esta web que se ha puesto a disposición de los centros educativos de Andalucía apenas tiene contenido, dos semanas después de firmarse el convenio con la Junta. La portada sólo recoge dos párrafos con una declaración política, y otros dos enlaces: el “área jurídica” y la de “sensibilización”.

Ninguna de las dos contiene material específico para escolares, pero sí consignas de índole ideológico próximas al discurso de PP y Vox: “Trabajamos para deslegitimar el proyecto político de la banda terrorista ETA, impedir que se alcance una situación de impunidad y legitimación social de ETA, preservar la memoria de las víctimas y contribuir a un relato veraz de los cincuenta años de terror”.

En el área de “sensibilidad”, la Fundación Villacisneros explica que realizan “encuentros en colegios con víctimas del terrorismo de ETA”; “edición de libros”; “organización de conferencias con ponentes de prestigio”; “entrevistas a víctimas del terrorismo” y “acuerdos/convenios con otras entidades”.

Tres conferencias sobre ETA por curso escolar

La consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, y el presidente de la entidad, Íñigo Gómez-Pineda Goizueta, firmaron el convenio en el instituto San Isidoro de Sevilla capital el pasado 29 de enero y, ese mismo día, tuvo lugar allí la primera conferencia, que corrió a cargo de Teresa Jiménez Becerril, hermana del concejal sevillano asesinado por ETA hace 26 años, ex eurodiputada y ex diputada del PP en el Congreso, adjunta al Defensor del Pueblo y Presidenta de Honor de la Fundación Alberto Jiménez-Becerril.

Una semana antes de firmar el convenio, Educación ya había remitido a todas las escuelas de Andalucía una circular instándoles a “reflexionar sobre ETA y el reconocimiento de las víctimas del terrorismo”, con motivo del Día Escolar de la No Violencia y la Paz (30 de enero). La circular iba acompañada de un anexo con recursos educativos, incluido el enlace a la web de la Fundación Villacisneros.

El convenio suscrito por el Gobierno de Moreno y la fundación ultraconservadora entró en vigor el día de su firma y “tendrá duración de un año”, reza el documento, aunque las “partes firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro”.

En el plazo de 30 días, se constituirá una “comisión paritaria” de seguimiento formada por dos representantes de ambas instituciones, que se reunirá “al menos una vez al año” de manera presencial o telemática para supervisar la colaboración y el cumplimiento de los compromisos. El primer año presidirá la comisión un miembro de la Consejería de Desarrollo Educativo, y otro de la Fundación los “años impares” si se prorroga el acuerdo.

El Gobierno andaluz suscribe ocho compromisos concretos en este convenio, y la Fundación Villacisneros cinco, pero el documento no recoge ninguna contrapartida económica ni subvención pública de la Junta a la entidad firmante.

La Consejería de Desarrollo Educativo se obliga a “organizar un máximo de tres conferencias por curso escolar” sobre la historia de ETA, de dos horas de duración, dirigida a alumnos de Secundaria y Bachillerato. “Se requiere que los asistentes tengan una edad mínima de 15 años”. La Fundación es quien “propone y facilita los ponentes que impartirán” las charlas.

El ciclo consistirá en llevar a las aulas a testimonios directos de víctimas del terrorismo, como ya lo hizo Jiménez Becerril en el instituto de Sevilla. El documento habla de “deslegitimación” de ETA y la violencia, mientras que la Fundación Villacisneros incluye la “deslegitimación del proyecto político” de ETA, disuelta hace 11 años.

La consejería pone a disposición del convenio sus “infraestructuras, recursos personales y materiales” y organizará “foros de encuentros entre estudiantes, historiadores y otras personalidades” para analizar la trayectoria de la banda terrorista.

El Gobierno andaluz también se compromete a “difundir la participación y colaboración” de la Consejería de Educación “en las actividades que lleve a cabo la Fundación Villacisneros en relación a las víctimas del terrorismo”.

La entidad ultraconservadora pone a disposición de la consejería “material didáctico, libros y vídeos, editados” por ellos mismos “para que puedan ser utilizados en los programas de acción para la promoción de los valores democráticos y de la convivencia ciudadana”. Los propios responsables de la Fundación, todos vinculados a la familia Gómez-Pineda, se comprometen a “participar” en las charlas, foros con estudiantes y acciones formativas dirigidas al profesorado andaluz.

El ciclo de conferencias sobre ETA y el convenio con una entidad próxima a PP y Vox ha desatado el rechazo de la Confederación de Padres y Madres de Alumnos de la Escuela Pública -que acusa a la Junta de “politizar las aulas con interés partidista”, del sindicato Ustea y de la oposición de izquierdas, que ve aquí un intento de “adoctrinamiento” al alumnado. PSOE y Por Andalucía han traído al Parlamento preguntas dirigidas a la consejera Del Pozo sobre el citado convenio.

La Fundación Villacisneros –ultraconservadora y ultracatólica– defiende un solo modelo de “familia tradicional”, se manifiesta contra el aborto, la eutanasia y contra las políticas de igualdad de género, promoviendo su derogación. Su filosofía económica es ultraliberal, beligerante con el pago de impuestos y con las subvenciones públicas, orientada a achicar el Estado de Bienestar. Su presidente, Íñigo Gómez–Pineda Goizueta, propone retirar el derecho a votar “a todo el que reciba subvenciones del Estado”.

Del patronato de la entidad ha formado parte la ex presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, el ex ministro de Interior Jaime Mayor Oreja, el actual eurodiputado de Vox Hermann Terstsh o las ex dirigentes populares María San Gil e Isabel Benjumea.