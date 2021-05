Andalucía sigue subiendo su tasa Covid hasta 173,1 y suma 1.397 casos y dos muertes en 48 horas

Andalucía ha registrado este lunes 31 de mayo el domingo 30 un total de 1.397 casos de coronavirus, menos que los 1.400 de los mismos días de la semana pasada, según datos consultados por Europa Press del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que ha contabilizado dos muertes, menos que el lunes y domingo pasados cuando hubo cinco. Además, la tasa Covid vuelve a subir y se sitúa en 173,1, 6,5 puntos por encima de la registrada hace una semana --166,6--.

Así, la tasa de incidencia acumulada de la comunidad ha subido por cuarto día --tras subir también jueves, viernes y sábado-- y se sitúa en 173,1 casos por cada por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 2,4 puntos más que la registrada el sábado y 6,5 más que la registrada hace siete días.

Los 1.397 casos de este lunes y domingo se contabilizan tras los 1.595 positivos de este sábado, los 1.497 del viernes, los 1.458 del jueves, los 1.264 del miércoles, los 1.011 del martes y los 1.400 del lunes y domingo anteriores. Por provincias, Sevilla vuelve a ser la que contabiliza más positivos con 321, seguida de Málaga con 270, Jaén con 201, Granada con 189, Huelva con 141, Cádiz con 130, Córdoba con 76 y Almería con 69. Los dos fallecidos en las últimas 48 horas se reparten entre Almería y Córdoba con uno cada una.

"No hay por qué correr en la desescalada"

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha reconocido este lunes que la comunidad andaluza "no va bien" respecto a la incidencia acumulada de coronavirus y se ha inclinado por mantener una postura "lo más conservadora posible" de modo que, según ha avanzado, la propuesta que salga de la próxima reunión del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Andalucía, el conocido como comité de expertos, será "posiblemente" ir "despacio" pues "no hay por qué correr en la desescalada", ha agregado.

Aguirre se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas en Granada, donde ha asistido al acto de entrega del certificado de adhesión que acredita a la Universidad de Granada como libre de humo. Allí ha precisado que este martes a las 18,00 horas se prevé reunir el comité de expertos, donde se analizará la situación epidemiológica y de salud pública de la comunidad.

Aunque en lo que respecta a las cifras de ingresos la situación va bien, no está ocurriendo igual con la incidencia acumulada, según ha expuesto Aguirre. "Hemos bajado mucho la guardia, el virus no lo hemos vencido", ha advertido, y ha llamado a la responsabilidad "de todos". Así, ha comentado que "posiblemente" la propuesta que salga de la próxima reunión de expertos sea "ir despacio y con buena letra" pues "no hay por qué correr en la desescalada" ya que lo "importante es salvar vidas" y la "postura debe ser lo más conservadora posible", ha mantenido.