Bosquet se despide en el último 28F de la legislatura con un discurso electoralista con dardos a Vox y al Gobierno de Sánchez

El Parlamento de Andalucía celebra esta mañana el 28F, día que conmemora el referéndum por una autonomía plena y por la vía rápida, y que coincide este año con el 40 aniversario de la constitución de la Cámara legislativa -21 de junio de 1982- fruto de las primeras elecciones andaluzas. También es el último 28F de esta legislatura, atravesada por una pandemia mundial, y que ha significado un cambio histórico en la tendencia política de los 37 años precedentes. Ha sido el mandato del primero Gobierno no socialista de la historia autonómica, liderado por Juan Manuel Moreno, y sustentado por tres partidos del arco de dentro derecha: PP, Ciudadanos y Vox.

La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, ha ofrecido un discurso institucional con ecos de despedida, de cierre de temporada, a sabiendas de que en unos meses Moreno disolverá la Cámara y convocará elecciones. "Ser presidenta del Parlamento de Andalucía es, sin duda, el mayor honor que he podido ostentar en mi vida. Un orgullo y una responsabilidad inmensos", ha dicho, dando las gracias y pidiendo disculpas a sus señorías por "los errores" que haya cometido. Su discurso este año ha rebasado los márgenes de lo institucional y, a ratos, parecía más un alegato de campaña electoral, con críticas implícitas a Vox -por negar las autonomías- y al Gobierno de Pedro Sánchez, por la "infrafinanciación".

El pleno institucional del 28F se celebró el año pasado en el exterior, ante la fachada del Parlamento, a consecuencia del Covid-19. Bosquet ha querido repetir este año el escenario, reuniendo al Consejo de Gobierno, a los 109 diputados y a los invitados -estaban los ministros andaluces María Jesús Montero y Luis Planas- junto al mástil donde se iza la bandera andaluza. Pero el discurso emotivo y autoreferencial de la presidenta ha sido silenciado por una cacerolada y una sonora pitada de un grupo de sindicalistas que protestaban tras la valla que rodea el Parlamento, quejándose del Gobierno de Moreno y acusando a la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, de privatizar servicios públicos. Las arengas que se escuchaban en los altavoces han torcido el gesto de Bosquet, que ha leído su discurso de forma precipitada. Las protestas sólo han dado una tregua al momento en el que el cantaor Arcángel ha recitado el himno de Andalucía.

Legislatura de estrenos

Para reivindicar el papel del Parlamento, Bosquet ha hecho una autocrítica en la que muchos han reconocido algunos de los episodios más crispados que ha vivido la legislatura, con fuertes encontronazos entre los partidos políticos. Era la primera vez que el PSOE se ubicaba en la oposición, la primera vez con un Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos -partidos que representan la fractura de los populares- y la primera vez que irrumpía en un Parlamento autonómico un partido de extrema derecha.

Ha habido fricciones de todo tipo, incluso una implosión dentro de la coalición de izquierdas, Adelante Andalucía, que derivó en la expulsión de 11 diputados acusados de tránsfugas, mientras el grupo original, que se quedó con seis escaños, cambió de nombre y pasó a llamarse Unidas Podemos. Esto último, además, ha sido motivo de un recurso ante el Tribunal Constitucional por vulneración de los derechos de representación política de los parlamentarios que han pasado a la bancada de los no adscritos.

"Nos corresponde a nosotros, como representantes públicos, no alimentar el hartazgo y el descrédito que aleja a los ciudadanos de sus instituciones. Es necesario que hagamos autocrítica. Reconocer nuestros errores y trabajar para enmendarlos. No nos podemos conformar con menos cuando se trata de poner en valor nuestro sistema democrático. Respetemos para hacernos respetar", ha dicho Bosquet.

Una legislatura "intensa", la ha calificado la presidenta, pero también "productiva". Se han aprobado veinte leyes y se han renovado todos los órganos de extracción parlamentaria. La Mesa del Parlamento, el máximo órgano de gobierno, ha celebrado por primera vez reuniones en cada una de las ocho provincias andaluzas, aprobando declaraciones institucionales "no solo para poner en valor sus múltiples potencialidades, sino también para reclamar unánimemente sus necesidades", ha recordado la presidenta.

Sin embargo, ha desaparecido del consenso político las declaraciones institucionales en contra de la violencia machista y a favor de la igualdad de hombres y mujeres, un objetivo común de todos, excepto de Vox. El partido de Santiago Abascal ha roto la unanimidad necesaria que requiere el Parlamento para aprobar una declaración institucional. Bosquet sí ha querido dejar patente su compromiso sobre este tema: "Mientras exista discriminación y brecha salarial; mientras haya techos de cristal que impidan a las mujeres desarrollar todo su potencial; mientras sufran acoso y maltrato y, sobre todo, mientras una sola mujer siga siendo asesinada por violencia machista, no podemos descansar".

El de este año no se ha desviado demasiado de los márgenes de lo institucional, pero también se ha contagiado del espíritu de precampaña, sobre todo en una alusión indirecta a Vox, un partido abiertamente en contra del Estado de las Autonomías. "La autonomía no es impedimento para la cohesión de España. Es cierto que hay presiones crecientes sobre nuestro modelo de convivencia. Ya sea por parte de quienes no creen en las autonomías o de quienes las usan como arma para intentar dividir, obtener privilegios o levantar fronteras. Y es que nuestra identidad es inclusiva, abierta a todos y no contra nadie. Una identidad que suma, no que divide. Que es orgullo y alegría, y no trinchera, ha concluido.

Bosquet también ha mencionado una reivindicación del Gobierno de Moreno hacia el Ejecutivo de Pedro Sánchez: "Andalucía está infrafinanciada. Es una realidad reconocida por esta Cámara desde hace años. Los andaluces reciben menos recursos de los que merecen por un sistema de financiación autonómica que perjudica los intereses de la comunidad donde más españoles viven, ha dicho. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha mostrado posteriormente su estupor y enfado por este comentario.

Los diputados de Vox no han participado en el acto institucional del 28F. Nunca lo hacen, sólo Manuel Gavira, portavoz y miembro de la Mesa. A unos kilómetros del Parlamento, el partido de Santiago Abascal había convocado un mitin preelectoral con la diputada en el Congreso, Macarena Olona, probablemente su candidata en las andaluzas.