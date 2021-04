Díaz y Montero, citadas de nuevo a declarar ante la comisión que investiga el uso de fondos de la Junta de Andalucía en prostíbulos

La comisión de investigación sobre la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) del Parlamento andaluz ha decidido en una reunión mantenida este martes volver a citar a la secretaria general del PSOE-A y expresidenta de la Junta, Susana Díaz, y a la exconsejera de Hacienda y actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en un nuevo listado de comparecientes.

Así consta en el listado de nuevos comparecientes, consultado por Europa Press, que ha aprobado la comisión, con los votos de PP-A, Ciudadanos, Vox y Adelante Andalucía, mientras que el PSOE-A no lo ha apoyado.

Susana Díaz ya fue citada el 7 de noviembre de 2019 para comparecer en la comisión de investigación, pero finalmente no acudió. Ese día también fueron citados los expresidentes de la Junta Manuel Chaves, que sí acudió pero no respondió a preguntas de los grupos parlamentarios, y José Antonio Griñán, que no acudió a la citación.

La dirigente socialista registró en ese momento un escrito en la Cámara con sus argumentos para no acudir a la comisión de investigación. Desde el PSOE-A se mantuvo que Díaz no había sido notificada fehacientemente.

Por su parte, María Jesús Montero fue citada el 8 de noviembre de 2019, dos días antes de las elecciones generales del 10-N, pero no acudió justificando su ausencia con un escrito relativo a que es "criterio reiterado del Consejo de Estado que los parlamentos autonómicos no tienen potestad para requerir la comparecencia de autoridades, funcionarios o agentes de la Administración del Estado".

En el listado de comparecientes aprobado en la comisión, que ha contado con el voto contrario del PSOE y la abstención de Adelante Andalucía, figuran otros cuatro ex consejeros del Gobierno andaluz: Antonio Ramírez de Arellano, Carmen Martínez Aguayo, Javier Carnero y Antonio Fernández.

Tanto Ramírez de Arellano como Carnero, hoy diputados del PSOE en el Parlamento de Andalucía, sí acudieron a su citación en la comisión, pero tras hacer una exposición inicial se acogieron a su derecho a no responder a las preguntas de los grupos y se ausentaron. La comparecencia de ambos se produjo el 8 de noviembre.

En el caso de Antonio Fernández fue citado el 21 de noviembre y no hizo acto de presencia en la comisión, hecho que motivó la suspensión de la reunión de la comisión.

Tres ex directores generales de Formación Profesional para el Empleo son citados para comparecer en la comisión. Son los casos de Andrés Sánchez Hernández, María José Lara González y Manuel Brenes Rivas, así como Antonio Rivas en su condición de patrono de la Faffe.

En el listado de comparecientes figuran Alejandro Torres Ridruejo, del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, y el auditor Jesús Bustamente León.

Las trabajadoras de la Faffe María José Rofa Vega y Carmen Ibanco García son citadas para declarar, así como los empresarios Ulpiano Cuadrado y Jesús Manzorro Romero.

El listado de comparecientes aprobado en la Comisión de la Faffe incluye un representante de estos seis sindicatos: UGT, CCOO, CSIF, SAF (Sindicato Andaluz de Funcionarios), USTEA e ISA (Iniciativa Sindical Andaluza).