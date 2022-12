Una desconocida deuda de 35 céntimos deja sin una ayuda de la Junta de Andalucía a una organización social

No estar al corriente, sin saberlo, en el cumplimiento de las obligaciones de pago a la Agencia Tributaria ha dejado a la Asociación San Pablo de Ayuda a las Drogodependencias (ASPAD) fuera de un programa de subvenciones públicas de la Delegación Territorial de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía. Tanto la cantidad de la supuesta deuda (35 céntimos) como la forma en que se ha producido su exclusión no ha sentado bien en el seno de una organización que desde 1992 interviene en el barrio Polígono San Pablo de Sevilla después de ser fundada por un grupo de madres de personas consumidoras de sustancias tóxicas tras el boom de la heroína en los años 80 y 90.

El motivo de no poder acceder a la subvención por importe de 3.562,55 euros para programas para la promoción, sensibilización y formación del voluntariado y para la gestión de centros de recursos para el voluntariado y las asociaciones ha sido un reintegro no resuelto por esa “ridícula” cantidad relativa a otra subvención, en este caso de la Delegación Provincial de Salud. Lo que ocurre es que ASPAD no tuvo ocasión de reclamar su exclusión ya que la asociación no aparecía en el requerimiento que el 29 agosto publicó la Delegación de Inclusión Social, en el que pedía manera conjunta a una veintena de personas o entidades solicitantes de la subvención que procediern a la subsanación de determinados extremos. “Pensábamos que no teníamos que subsanar nada, así que estábamos tranquilos”, confiaban en ASPAD.

¿Por qué no se avisó a ASPAD a finales de agosto?

¿Por qué no se avisó a ASPAD a finales de agosto? Según fuentes de la Consejería de Inclusión Social, aparecer “como titular de deudas de naturaleza tributaria”, como se les avisó posteriormente en una notificación formal fechada el 6 de septiembre, es un “requisito sine qua non”, es decir, que “no se puede subsanar” y, de manera automática, excluye a la entidad de acceder a la subvención. “No son aspectos formales subsanables”, insisten desde la Consejería. En la mencionada notificación, la Delegación Territorial en Sevilla informó a ASPAD de que, “examinada la solicitud por la Comisión de Evaluación, en atención a la documentación obrante en el expediente”, la asociación “no está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de pago de Agencia Tributaria”, acordando la inadmisión de la solicitud de subvención, zanjaba la resolución de la delegada territorial.

ASPAD había registrado electrónicamente en mayo la solicitud, incluyendo una certificación acreditativa de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, así como documentación acreditativa de la formación en materia de género del personal que iba a desarrollar el proyecto o la póliza de seguro de las personas voluntarias, entre otras cuestiones. Fuentes de ASPAD indican a ese respecto que “nos pareció extraño, porque no sabíamos que teníamos esa deuda ni se nos notificó desde ninguna delegación”. “Es la primera vez que tenemos constancia de que comprueben la Agencia Tributaria de Andalucía, porque siempre han pedido la estatal. Por eso el certificado que adjuntamos”, explican. En 30 años “es la primera vez que nos llega algo desde la Agencia Tributaria de Andalucía”, inciden.

“Las dificultades de las entidades sociales”

En cualquier caso, y para conocer el origen de esa deuda mientras paralelamente la gestora de ASPAD trataba de averiguar qué había pasado, la organización preguntó a la Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta, que el 14 de septiembre certificó ese deuda de 0,35 euros. Ya a finales de octubre, una vez solventada la cuestión, la misma consejería acreditó, a solicitud de ASPAD, que “no aparece como titular de deudas de naturaleza tributaria ni otras de Derecho Público en período ejecutivo respecto a la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma”.

ASPAD apunta que no es la única entidad solicitante de subvenciones que le ha ocurrido algo similar, estando “a merced de las administraciones” en ese sentido. De hecho, esta asociación de San Pablo vive exclusivamente de estos programas públicos, que se van solicitando a lo largo del año para desarrollar su labor. Actualmente, tiene solicitadas seis subvenciones a la Junta de Andalucía (tres de Salud y tres de Inclusion Social) y tres al Ayuntamiento de Sevilla, con quien bastantes entidades mantienen otro tipo de lucha para el abono de subvenciones retrasadas de distintas convocatorias del programa 'Sevilla Solidaria'.

La asociación ASPAD llevaba “varios años” desarrollando el programa concreto de subvenciones del que ahora ha sido excluida. Desde ASPAD quieren trasladar a la opinión pública “las situaciones por las que pasamos las entidades sociales”, aclarando tambien que, a su juicio, “no se trataba de una deuda sino de un descuadre, de una devolución por intereses”. “En cuanto supimos de qué se trataba, lo abonamos, por supuesto, pero las administraciones ponen muchas trabas”, denuncian. “Sabemos que hay que justificarlo todo y que el papeleo es lógico”, pero “las verdaderas perjudicadas somos las pequeñas asociaciones y las personas a las que ayudamos”. “Si algo falla, no podemos hacer nada”, abogando por “que se tengan en cuenta las dificultades de las entidades sociales” en ese sentido.