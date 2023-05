Los ganaderos andaluces llegan a un acuerdo con Covap tras romper con Puleva

Alba Ganaderos, la principal cooperativa de vacuno de Andalucía, ha sellado un acuerdo con Covap, empresa cooperativa cordobesa y líder del sector agroalimentario andaluz, tras romper con Lactalis-Puleva esta misma semana. La unión, que lleva meses fraguándose, se ha acelerado tras la batalla por el precio de la leche que han protagonizado los vaqueros andaluces por la propuesta a la baja que había puesto encima de la mesa Lactalis-Puleva y que, aseguran, les impedía cubrir ni siquiera los costes de producción.

El conflicto por el precio del litro de leche ha cristalizado en un acuerdo que cambia por completo el escenario del sector lácteo en Andalucía. Si hasta la fecha Lactalis-Puleva era la que mantenía un acuerdo con Alba Ganaderos, que cuenta con vaquerías en todas las provincias -a excepción de Huelva y Almería-, ahora será Covap la que se haga con la producción de la principal cooperativa de vacuno que deja de comprar la multinacional francesa tras romper unilateralmente con los vaqueros.

Lactalis-Puleva, argumentando la necesidad de equilibrar los costes de producción por el aumento del precio de las materias primas y la energía e igualar los precios que se abonan en Europa y el territorio español, ofreció un contrato a la baja que suponía nueve céntimos menos por el litro de leche. Una rebaja “inasumible” para los ganaderos porque, según sus estimaciones, una explotación de unas 200 cabezas de ganado dejaría de ganar unos 20.000 euros al mes con el nuevo contrato propuesto por Puleva.

Como respuesta, los ganaderos protagonizaron la semana pasada la campaña 'Yo tiro mi leche' para visibilizar su descontento y presionar a la multinacional francesa para que ofreciese un nuevo acuerdo. Sin embargo, no hubo nuevas negociaciones y se perdieron alrededor de 600.000 litros de leche diarios que han acabado con la ruptura total de las negociaciones por parte de Puleva, alegando que los vaqueros han protagonizado una “campaña de desprestigio” que les obliga a romper las relaciones. Una situación que dejaba al casi centenar de explotaciones de Alba Ganaderos sin su principal cliente, pero que apenas ha durado unas horas.

88% del producto lácteo andaluz

Este martes, los ganaderos se reunieron en Antequera tras romper con Puleva y decidieron pactar con Covap. Un acuerdo que llevaba meses fraguándose y que, por fuentes de la empresa cordobesa, pretendía cristalizarse definitivamente conforme se acabasen los contratos de la cooperativa con sus clientes. Alba Ganaderos y Covap ya llegaron a un acuerdo en enero que a día de hoy, a falta de que se conozcan los detalles sobre el precio al que se comprará el litro de leche, supone que la empresa cooperativa cordobesa se haga con el 88% de la producción láctea de Andalucía. “Este pacto se ha acelerado por los acontecimientos recientes”, explican desde Covap. “Queremos respaldar al sector vacuno andaluz y seguir fomentando el mercado de proximidad”.

Por su parte, desde Alba Ganaderos explican que este compromiso sellado con Covap se ha adoptado después de que la empresa cordobesa les haya “ayudado mucho” en los últimos días. “Nos han recogido parte de la leche que Lactalis-Puleva no quería recogernos”. Desde la cooperativa Alba Ganaderos lamentan “profundamente” que Puleva haya optado por no llegar a un acuerdo con sus ganaderos, “poniendo fin con esto a una producción sostenible y con leche de proximidad, dejando de lado la importancia de la producción ‘KM 0’, con menor huella de carbono y menor impacto medioambiental”. Afirman que “Puleva ya no es leche de ganaderos de Granada ni es leche de la mayoría de los ganaderos Andaluces”.