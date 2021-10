La Fiscalía Superior constata un "alarmante" aumento de delitos contra la libertad sexual de menores en Andalucía

La Fiscalía Superior de Andalucía ha constatado en su Memoria correspondiente al pasado año 2020 un aumento "muy alarmante" de los delitos contra la libertad sexual de menores en el conjunto de la comunidad autónoma.

Es un dato del que ha advertido la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, en una atención a medios de comunicación en el Parlamento antes de presentar en la comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local la Memoria de 2020 del Ministerio Fiscal en Andalucía, que refleja "la actividad profesional de más de 400 fiscales" de la comunidad autónoma, según ha explicado.

Ana Tárrago ha llamado la atención, al resumir los principales datos de la Memoria, acerca del "aumento" que se registró en 2020 "en los delitos que atentan contra la libertad sexual", y ha señalado que es "un dato muy alarmante y que preocupa sobremanera a la Fiscalía".

"Todos los delitos contra la libertad sexual de menores han aumentado en todas las Fiscalías" provinciales, ha advertido Ana Tárrago, quien ha apuntado que este incremento puede deberse a "una falta de formación también en los menores".

Ha añadido que las Fiscalías de menores "aprecian en sus memorias la facilidad que tienen y la parte negativa que pueden reflejar las redes sociales en los temas de la libertad sexual mal interpretada", y ha confirmado que, "como es obvio", sí se constató en 2020 un descenso de la violencia escolar "por la falta de presencia en los colegios" durante el primer estado de alarma por la pandemia.

En general, Ana Tárrago ha explicado que durante el pasado año 2020 se produjo un "descenso" de la criminalidad en Andalucía de "un 15%", si bien esta caída "realmente no afecta al trabajo general de la Fiscalía, porque hay muchas actividades que no se recogen en la Memoria que son trabajo de los fiscales", según ha abundado.

De igual modo, ha subrayado que hay "modalidades delictivas que se mantienen o que han aumentado", y ha explicado que el descenso en general de la criminalidad "se debe a la falta de movilidad como consecuencia del estado de alarma y del confinamiento" que se vivió el año pasado debido a la pandemia de Covid-19.

Al respecto, Ana Tárrago ha detallado que en la Memoria de la Fiscalía Superior "hay un apartado específico del efecto que ha tenido la pandemia en cada una de las fiscalías de Andalucía en toda nuestra actividad", y todos los fiscales jefes provinciales, y ella misma, han empezado sus memorias "lamentando los devastadores efectos sociales, sanitarios, económicos, laborales, que ha supuesto esta situación de crisis sanitaria y que tantos padecimientos" ha ocasionado "por las muertes y todas las enfermedades asociadas".

La Memoria de 2020 también recoge que los delitos de seguridad vial "aumentaron" una vez que se levantaron las restricciones a la movilidad vinculadas al estado de alarma, cuando disminuyeron, así como que se ha producido un "descenso" en el "menudeo del tráfico de drogas", mientras que, por el contrario, "han aumentado las causas más graves y del narcotráfico", de modo que los procedimientos que se han incoado por blanqueo de dinero se han incremento "un 45 por ciento" el año pasado, según ha puesto de relieve la fiscal como ejemplo de "cifra para señalar".

Al respecto, ha indicado que "el narcotráfico, con toda la criminalidad que lleva asociada, es una preocupación constante para la Fiscalía", si bien ha valorado que "casi el 83 por ciento" de las intervenciones policiales en esta materia "se han judicializado", algo que ha resaltado como positivo.

En relación a la violencia de género, Ana Tárrago ha detallado que se registró "un cuatro por ciento menos de denuncias durante el confinamiento", y ha indicado que es "una preocupación constante de la Fiscalía" y, sobre todo, lo era durante el confinamiento porque las mujeres víctimas "estaban en una situación de riesgo permanente, porque convivían con sus agresores". Al respecto, ha puesto de relieve que en esa época "se notó un gran repunte en las llamadas al Instituto Andaluz de la Mujer, y luego hubo más denuncias una vez que acabó el estado de confinamiento".

También ha aclarado que la conocida como 'violencia vicaria' --la que cometen padres contra los hijos para dañar a las madres-- "no está recogida en la Memoria" en un "apartado específico que haya estudiado los tantos por ciento y el número de procedimientos que se hayan incoado" al respecto.

En cambio, sí se ha constatado "un descenso" en la "violencia familiar y doméstica", según ha abundado la fiscal, que a preguntas de los periodistas sobre el efecto que puedan tener series como 'El juego del calamar' ha apuntado que "la violencia genera violencia", y "se hace uno mucho más permisivo si ve con normalidad esa violencia", si bien "no me atrevo a decir qué serie o qué circunstancias son las que más influyen", ha matizado antes de añadir que "desde luego lo que sí hay es una constancia clara de que las redes sociales pueden perjudicar".

A preguntas de los periodistas sobre si se detecta una incidencia especial de delitos de violencia por parte de menores extranjeros, ha indicado que en la Memoria de 2020 "no hay un reflejo evidente de ello", y "no tengo noticias de que haya que destacar el dato" de los delitos que cometan los no españoles.

Finalmente, la fiscal superior ha explicado que "los delitos informáticos han aumentado" porque "el confinamiento y la dificultad para la movilidad" han propiciado un espacio para "los delitos informáticos, aumentando las estafas por Internet, las coacciones, las ventas 'on line'".

"Ha habido muchísimas modalidades de delitos informáticos que han aumentado con relación al ejercicio anterior porque se ha trasladado la criminalidad a las nuevas tecnologías", ha concluido Ana Tárrago.