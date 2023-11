Un alcalde del PP sobre la sanidad andaluza: “Estoy muy descontento con la gestión”

El alcalde de Maracena, Julio Pérez, no está satisfecho con la gestión que hace la Junta de Andalucía en materia de sanidad. Un hecho que sería anécdota, si no fuese porque es un regidor del Partido Popular y porque en sus declaraciones llega a decir que el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla está a “años luz” de otras administraciones en salud y también en educación. Palabras que pronunció en el pleno municipal de la pasada semana y que desde el Consistorio matizan afirmando que solo se refieren a la gestión que se hace provincialmente.

En concreto, Julio Pérez afirmó el pasado viernes en el pleno ordinario del mes de noviembre del Ayuntamiento de Maracena que, pese a que se han reunido con la delegación territorial de la Consejería de Salud para ofrecer “soluciones” a la situación del ambulatorio de esta localidad del Área Metropolitana de Granada, la directora del área las recibió “como la que oye llover”. “Estoy muy descontento con la gestión de la Junta de Andalucía. Están a años luz de otras delegaciones”, en referencia a la delegación territorial de la provincia. En esos términos se expresó el alcalde maracenero ante las preguntas de Izquierda Unida sobre la gestión del centro de salud del municipio (minuto 30).

No en vano, el ambulatorio de Maracena fue uno de los asuntos que marcó la campaña electoral de las municipales de mayo, además del secuestro, en febrero, de la concejala socialista Vanessa Romero y la presunta implicación del exalcalde Noel López y de su prima y regidora, Berta Linares. Fue un asunto relevante porque, como denuncian sindicatos y profesionales sanitarios por toda Andalucía, este centro de salud está perdiendo capacidad asistencial.

Recientemente, ha tenido que cerrar sus puertas por las tardes y el servicio de urgencias no funciona todo el día. Una realidad por la que el actual alcalde, Julio Pérez, se comprometió en campaña a luchar para que las emergencias estuviesen atendidas las 24 horas del día y que, si no lo lograba, presentaría su dimisión en el momento como regidor de Maracena. Por ello, desde Izquierda Unida le recordaron no solo esas palabras, sino que le pidieron soluciones para el centro.

Algo a lo que Julio Pérez respondió diciendo que está “muy descontento” con la gestión que hace la Junta de Andalucía en materia de sanidad y educación y que se lo ha trasladado tanto al presidente provincial del PP, Francisco Rodríguez, como a Moreno Bonilla. Es más, argumenta que si hay alguien más cabreado con ese tema es él “porque se presupone que hay que tener un entendimiento más fluido”. “Me reciben y todo lo que tú quieras, pero las soluciones que les expongo no dan lugar a ellas”, aseguró Pérez.

Palabras “fuera de contexto”

En todo caso, desde el Consistorio han matizado las palabras del alcalde para explicar que en realidad se refería únicamente a la gestión que se hace en la provincia de Granada, “nunca a la Junta en sí”, aunque la Delegación es parte de la Junta de Andalucía. Fuentes municipales sostienen que las declaraciones de Julio Pérez están “sacadas de contexto”.

Mientras, desde la Delegación de Salud en Granada dicen “manifestar el respeto hacia un alcalde que representa a toda la ciudadanía de Maracena y en calidad de lo cual mantuvo una reunión presencial con el delegado territorial de Salud y Consumo”. No obstante, “en este encuentro y en lo que hace referencia a la puesta en marcha de las urgencias del centro de salud de esta localidad, se le explicó que esta cuestión debe ajustarse al Plan de Urgencias y Emergencias de la Consejería de Salud y Consumo para lograr dar la mejor respuesta en tiempo, calidad y eficiencia a la ciudadanía de Maracena”.

Cabe recordar que Julio Pérez es alcalde de Maracena junto con Vox y dos formaciones locales que se unieron para derrocar a un PSOE que, pese a ganar las elecciones, no obtuvo la mayoría absoluta, poniendo fin así a 16 años de gobierno municipal sin interrupción.