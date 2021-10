Científicos granadinos localizan sustancias en la sangre que permiten detectar precozmente el cáncer de colon en fase de metástasis

El cáncer de colon es el segundo tipo de cáncer que más muertes causa en España y el tercer tumor más frecuente en el mundo. Debido a su alta letalidad, es muy importante detectar esta clase de tumores cuanto antes. Para lograrlo, un grupo de investigadores del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada han dado un paso en esa dirección al hallar sustancias presentes en la sangre que permiten localizar un cáncer de colon que ya está en fase metastásica y por lo tanto en un estado avanzado. Un gran avance científico que abre la puerta a mejorar la curación de estos pacientes a medio plazo.

Más de 6.000 andaluces son diagnosticados de cáncer colorrectal en 2018, con un crecimiento del 7% en cinco años

Este hallazgo ha sido posible gracias al minucioso trabajo que ha desarrollado en los últimos cinco años un equipo de científicos capitaneados por la oncóloga del Hospital Virgen de las Nieves de Granada Encarna González Flores, cuya tesis doctoral ha sido la base para esta investigación. La investigación, publicada en las revistas científicas Journal of Clinical Medicine y en los Scientific Reports de la revista Nature permite iniciar ahora nuevas líneas de estudio que completarán lo que ya se ha podido avanzar y que tienen una importancia muy relevante en el ámbito del trabajo oncológico.

De forma resumida, lo que han logrado los investigadores es hallar dos tipos de sustancias conocidas como biomarcadores que permiten saber que una persona está sufriendo cáncer de colon con metástasis. Estos biomarcadores son de dos clases y se encuentran en la sangre. Por un lado, están los metabolitos que solo aparecen cuando hay cáncer en este estado avanzado y por el otro, el ácido ribonucleico o ARN cuya presencia permite saber que la persona padece la enfermedad y también determinar una respuesta al tratamiento que se le puede poner al paciente. Un hallazgo que ha sido posible gracias a una investigación llevada a cabo con una muestra de alrededor de 80 pacientes.

Moléculas que avisan

El doctor José Carlos Prados, uno de los líderes del equipo que ha trabajado en este avance científico, explica que a través de una técnica conocida como cromatografía es posible “determinar cantidades ínfimas de estos marcadores en sangre”. “Creemos que es el futuro de los diagnósticos de la medicina”. Por otra parte, como el cáncer es capaz de crear vasos sanguíneos que hacen que el tumor pueda crecer, estos investigadores han detectado “los genes y moléculas que están relacionadas con este proceso y estos son los que indican que el cáncer está aumentando”.

Este hecho es muy relevante porque hay una parte de la población que puede tener cáncer de colon en fase de metástasis sin ni siquiera saberlo. Ahora, gracias a este hallazgo, es posible atajarlo desde el mismo momento en el que se descubren los biomarcadores, mejorando la esperanza de vida del paciente. “Esto es muy importante porque el tratamiento de un paciente con cáncer metastásico no tiene nada que ver con el de un paciente que no está aún en esa fase. Si conseguimos tratarlo cuanto antes, se podrá hacer mejor con mayor respuesta al tratamiento”, recuerda José Carlos Prados.

Según el científico, en un 25% de los casos detectados, la persona que padece el cáncer de colon en este punto tan avanzado, ni siquiera sabía que lo tenía. De ahí que el interés de estos investigadores sea encontrar cuanto antes ese cuadro clínico para poder luchar contra la enfermedad. “Si un cáncer está localizado, el cáncer tiene buen pronóstico, pero si se expande por la metástasis, hay que actuar cuanto antes”. En caso contrario de no tener estos biomarcadores que avisan del estado de salud de la persona, lo ideal es que los pacientes con este tipo de tumor sean sometidos a controles periódicos que puedan detectarlos en cualquier momento.

Ampliar el estudio

“Todo esto es una investigación hecha y publicada en revistas prestigiosas, pero todavía falta una fase de desarrollo en pacientes que llevará unos años más”. José Carlos Prados insiste en ello para evitar que el hallazgo pueda dar falsas esperanzas a corto plazo. “Ahora se investigará a pacientes con metástasis y otros que no para ampliar el estudio. Nuestro objetivo final es siempre mejorar la calidad de vida de los pacientes. Por eso, la puerta que se abre es hacer un diagnóstico más precoz de una patología que en la mayoría de los casos tiene muy mal pronóstico”.

Con respecto al perfil del paciente que suele ser el más común en esta enfermedad, el experto sostiene que no hay distinción de sexos y que es más habitual que aparezca en personas con una edad avanzada que ronde los 70 años, a la vez que hay determinadas cuestiones genéticas y de calidad de vida que pueden tener su relevancia para que un paciente pueda sufrir cáncer de colon y que llegue a ser metastásico. Además, para detectarlo precozmente, conviene saber que esta enfermedad tiende a manifestarse de varias formas. Por una parte, la persona suele perder peso de forma notoria en un corto periodo de tiempo, y por otra, la más importante a la hora de acudir al médico, aparece sangre en las heces, hay molestias intestinales y en algunos casos la sensación de que hay un peso (el tumor) que no estaba en la zona del recto.

Por fortuna, según explica José Carlos Prados, en los últimos años se ha avanzado “mucho” en la detección y el tratamiento del cáncer de colon. Gracias a la prevención con la que gran parte de los ciudadanos están informados sobre los síntomas que pueden indicar la aparición de esta enfermedad, los casos se detectan antes que en épocas pasadas. Además, el científico estima que la aparición de determinados fármacos también se está mejorando la curación, especialmente con los medicamentos de “anticuerpos monoclonales”.

"El dinero invertido siempre es poco"

Aunque aún hay mucho camino por recorrer para erradicar esta enfermedad de nuestra realidad, sí se sabe que el cáncer de colon, al ser el más frecuente en España, es el segundo que más muerte provoca en nuestro país. Esto, que por un lado es una mala noticia, también tiene su parte positiva porque permite que haya más investigaciones para acabar con él. “Por supuesto que algún día el cáncer se vencerá, pero no sabemos cuándo ocurrirá. A pesar de todos los avances que se hacen, el problema es que no es una patología, sino muchas distintas. No es lo mismo un cáncer de colon que uno de ovario. Y lo segundo es que es una patología muy compleja que está mediada por muchos factores que todavía no logramos detectar. Creo que deberíamos encontrar fármacos más efectivos que vayan contra la célula maligna y no contra las sanas. Antes de acabar con ella, hay que intentar cronificar esta enfermedad”.

Con respecto al coste de la investigación, es muy difícil aportar datos concretos. El doctor José Carlos Prados recuerda que no solo se ha invertido en personal, sino también en material. Independientemente de lo que cuesten estos estudios, que son caros, el beneficio para la sociedad es indudable porque se cura a personas que tienen una patología muy grave. El dinero que se invierte en investigación es siempre poco porque además se crean puestos de trabajo”, sentencia.