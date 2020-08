Un equipo de fútbol de Huelva distingue entre "adultos" y "mujeres" para captar abonos

Un carné de socio que cuesta 75 euros para los adultos y 20 para las mujeres (precios anuales). Una campaña que, gramaticalmente, distingue entre adultos y mujeres y además, siguiendo el modelo de algunas discotecas, “facilita” el acceso al estadio de este equipo, que acaba de ascender a Tercera División, a las mujeres del pueblo haciendo que paguen 55 euros menos al año.

El presidente del club, José Manuel Domínguez, es consciente de las críticas que ha recibido, pero no solo no las comparte sino que es tajante: “Las críticas me dan igual. Son decisiones de la junta directiva y se va a mantener como está”.

“Juntos somos más fuertes”

Lo cierto es que la campaña no da lugar a la indiferencia, ya desde el nombre, ‘Juntos somos más fuertes’. Sin saber aún si los partidos no profesionales en España (la Tercera es amateur aunque tiene rango nacional) se podrán jugar con público, el club ha fijado un precio de 75 euros para ellos (los adultos) mientras que para las mujeres tan sólo es de 20 euros.

En las redes sociales de la Palma CF, que acaba de cumplir 105 años de historia, se pueden ver comentarios en ambas direcciones, desde acusaciones de machismo hasta aficionados locales insultando a quienes critican y esgrimiendo su centenaria historia para justificar la decisión.

“Nuestras directivas la han apoyado”

Algunas de las críticas pasan por pedir la suspensión de la campaña, pero el presidente no deja lugar a ello. Aclara además que en la junta directiva hay cuatro mujeres (de 14 en total), y ellas son las primeras que han apoyado la campaña.

Con todo, Domínguez espera que se llegue a los 600 socios. Si se cumple el refrán que dice que hay que hablar de uno aunque sea mal, la publicidad está servida.