La Junta de Andalucía sigue sin cerrar unas oposiciones convocadas hace más de cuatro años

La Junta de Andalucía sigue sin dar carpetazo a las oposiciones “malditas”. Más de cuatro años después de convocar a miles de candidatos para estabilizar 369 plazas en el cuerpo de administrativos (C1.1000), la administración autonómica sigue sin cubrir al menos 42 de esas plazas, la mayoría de las cuales han quedado vacantes porque pasó tanto tiempo entre la convocatoria (noviembre de 2019) y el nombramiento (abril de 2023), que muchos aprobados buscaron otras salidas laborales y rechazaron la plaza cuando se resolvió. Como consecuencia, la Junta de Andalucía decidió pedir a la comisión de selección una lista complementaria con los candidatos que siguieran a los que han renunciado. Casi nueve meses después, medio centenar de aspirantes aguardan la resolución definitiva de unas oposiciones desesperantes.

El embudo está en los servicios informáticos, según explica una fuente oficial de la consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, que detalla que es necesario asignar los códigos, volcar los datos y ordenarlos. Una vez que eso ocurra, el proceso se completaría en un plazo de “entre diez y veinte días”. “Hace varios meses que se ha solicitado e insistimos a diario porque queremos resolverlo cuanto antes”, aseguran desde la consejería, que también admite “errores y modificaciones”.

“Es desidia, dejadez… Y en una oposición que se ha hecho muy pesada”, protesta Lidia. Está convencida de que tiene una de las plazas “complementarias”: se quedó apenas a siete décimas de lograrla en el primer llamamiento. Ahora, con al menos 42 renuncias, todo indica que sí pasaría el nuevo corte. Pero la administración no le dice nada, y tiene su vida paralizada. Ella trabaja, porque se sacó otra oposición del Estada mientras esperaba a que se resolviera esta convocatoria eterna de la Junta de Andalucía, pero hay otros que aguardan en el paro.

En una situación parecida está Lorena, ahora desplazada en otra ciudad en una plaza de C2 (con sueldo inferior), a pesar de que es casi seguro que será llamada a ocupar una de las vacantes de C1. “Nuestro mosqueo es que todos los listados complementarios han salido, y nosotros no tenemos noticias de nada. Presentamos escritos, llamamos a la administración… Sabemos que hay 42 renuncias y que dijeron que iban a pedir listado complementario a la comisión, pero no sale, y no sabemos por qué”.

“Yo llevo estudiando desde 2017, el primer examen fue en 2021. Mientras se resolvía la convocatoria se convocaron otras, y no me presenté porque estaba psicológicamente derrotada. Así que he tenido que buscar un trabajo que me permite estudiar por las tardes y volver a una academia, porque me voy a apuntar a las siguientes por si no saco plaza en esta”, comenta una tercera opositora, que no da crédito a tanta demora: “Del examen a la corrección pasaron seis meses. Son exámenes que corrige una máquina y la fase de concurso la tienen baremada. ¿A qué esperan para publicar un listado con nombres?”.

Un camino accidentado desde el principio

La incertidumbre suma una piedra más a un camino accidentado desde el comienzo. Hace tiempo que se sobrepasó los tres años de plazo máximo entre la convocatoria y su cierre. La oferta de estabilización se publicó en noviembre de 2019, pero la pandemia se cruzó en el camino. El primer examen se pospuso de noviembre de 2020 a marzo de 2021, y el segundo no llegó hasta julio 2021. Después, silencio durante meses en los que la inquietud fue creciendo.

El listado provisional de aprobados no llegó hasta septiembre de 2022. Para entonces, la Junta de Andalucía ya había incurrido en demoras prohibidas por ley (por ejemplo, los 45 días entre exámenes) y empezaba a abrir nuevos procesos que se solapan con el que aún no ha concluido. También cundía la sospecha de que la administración jugaba con los tiempos para resolver el encaje de mil interinos contratados durante años en fraude de ley que no habían logrado retener la plaza. Algunos opositores ya se autodenominaban “opositores fantasma”: miles de candidatos cuya oposición no se resolvía y a los que nadie explicaba nada.

Los aprobados con plaza aún tardarían varios meses más en empezar a trabajar. Hasta mayo de 2023, la mayoría no pudo tomar posesión.

Listas complementarias

Con tanto retraso, ocurrió que muchos aprobados ya habían buscado alternativa laboral y renunciaron a la plaza, de modo que al final del camino, la Junta de Andalucía se encontró con un buen puñado de vacantes. Al menos 19 en C2 y 42 en C1, aunque seguramente sean muchas más.

Por eso, en la resolución de nombramiento, la Secretaría General de Administración Pública también acordó lo siguiente: “Se procederá a solicitar a la Comisión de Selección relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos para su posible nombramiento como personal funcionario de carrera”. Mientras que la comisión entregó la lista complementaria para el cuerpo de auxiliares, la comisión del C2 (administrativos) sigue silente. En estos meses, han salido las complementarias de todos los demás cuerpos, e incluso listas complementarias a las complementarias. Pero nada para los de C1, que no han recibido ninguna explicación de por qué está ocurriendo.

La demora ha tenido otro efecto colateral para los opositores “fantasma” que aprobaron sin plaza: apenas han disfrutado de la prioridad para cubrir interinidades durante un par de meses, hasta que se constituyó un nuevo “colectivo 2” con los aprobados sin plaza de la siguiente convocatoria.

“Después de tanto esfuerzo y tiempo, ni siquiera estar en una bolsa que dura dos meses es muy duro. Necesitamos dar carpetazo a esto”, concluye una de las opositoras. También en la administración respirarán aliviados cuando eso ocurra.