La Junta aprueba una nueva ronda de subvenciones para autónomos y empresas

El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado una nueva línea de ayudas para empresas y autónomos con el fin de apoyar la solvencia y reducir el endeudamiento debido a la crisis sanitaria derivada de la pandemia de Covid-19.

Esta medida, que beneficiará a más de 251 actividades económicas distintas, llega tras la aprobación del decreto ley 5/2021 del Gobierno de España el pasado 12 de marzo y por el cual Andalucía ha recibido 1.190 millones de euros. Esta cantidad es "insuficiente" para el portavoz del Ejecutivo autonómico, Elías Bendodo, que ha denunciado el "regateo" económico a los andaluces desde Madrid. Andalucía ha recibido el 15,8% de los 7.000 millones de euros distribuidos entre las comunidades autónomas. Bendodo insiste en que no se han tenido en cuenta los parámetros de población ni que la comunidad andaluza es la que cuenta con un mayor número de autónomos en todo el país.

El decreto ley es "una buena idea" para ayudar al tejido productivo, según ha calificado la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco. Sin embargo está "pésimamente diseñada ya que traslada a las comunidades autónomas el coste de su aplicación y supone un coste administrativo tremendo y un deterioro institucional ante empresas y autónomos".

Blanco ha expresado que la medida del Ejecutivo central afecta a todas las comunidades autónomas independientemente de quien gobierne. "Aquí no hay tintes políticos", ha dicho mientras recalcaba que su equipo ha remitido sin éxito distintos informes y comunicaciones al Ministerio de Economía para intentar "mejorar" el decreto.

Requisitos

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la Consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ha advertido que el Gobierno de España denomina "de forma engañosa" estas iniciativas como "ayudas directas". Pero son subvenciones ya que cuentan con una serie de condiciones obligatorias para el acceso y la concesión de las mismas.

Entre los requisitos están los de no haber obtenido pérdidas durante 2019 así como que la caída de la facturación no supere el 30% en 2020 con respecto al ejercicio anterior. Además los interesados tienen que estar al corriente del pago con Seguridad Social y Hacienda, no encontrarse en concurso de acreedores y mantener actividad hasta el 30 de junio 2022.

La cuantía de las subvenciones varía entre 3.000 y 200.000 euros en función de la caída de la facturación y del número de trabajadores de la empresa. Estas tienen como objetivo hacer frente a las deudas y las facturas generadas durante la pandemia cuyo pago se realice a partir del 1 de junio.

El coste administrativo para desarrollar estas subvenciones viene dado por la complejidad a la hora de "cotejar millones de documentos, facturas y justificantes de pago de deudas". Por ello la Junta de Andalucía desarrollará una fase previa de “preevaluación” entre junio y julio para comprobar que las solicitudes se ajustan a los requisitos demandados. La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo pretende resolver todas las solicitudes antes de 31 de diciembre de 2021.

Ayudas para feriantes

El Consejo de Gobierno también ha aprobado un decreto ley por el que se destina una partida de 13 millones de euros para los trabajadores del sector de los feriantes. Esta es una de las propuestas en las que el Ejecutivo andaluz ha tendido la mano a Vox. Después de que la formación de extrema derecha impulsara la primera derrota política Juan Manuel Moreno en el Parlamento de Andalucía, el bipartito andaluz ha querido incluir esta medida de su socio de gobierno. La propia consejera de Empleo ha reconocido que han tenido el apoyo de Vox tanto para la ampliación de beneficiarios de las subvenciones como para desarrollar el decreto ley por el que se aprueba la asistencia económica al sector de los feriantes.

Las ayudas, de un pago único de 2.400 euros, buscan paliar la situación que los trabajadores por cuenta propia y autónomos de esta actividad que se han visto afectados por la cancelación de las ferias por la pandemia. La solicitud se realiza de forma telemática y no es necesario aportar ninguna documentación. El Ejecutivo andaluz cuenta con llegar a más de 5.400 trabajadores de este sector.