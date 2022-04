Iceta desliga la cultura rusa de la condena a la guerra de Putin: “No hagamos pagar a justos por pecadores”

El ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, ha querido dejar claro este jueves que el hecho de que Gobierno de España no quiera “colaborar con el Gobierno y la administración rusa” que dirige Vladimir Putin no significa que el Ejecutivo central tenga algo “contra la cultura rusa”, y al respecto ha subrayado que “muchos creadores rusos se han manifestado en contra” de la invasión rusa de Ucrania, por lo que ha llamado a “no hacer pagar a justos por pecadores”.

Figuras de la cultura en Rusia se unen al "no" a la guerra de Putin

Saber más

En una entrevista en Canal Sur Radio, el ministro se ha pronunciado así a propósito de las consecuencias que para actividades relacionadas con la cultura rusa pueda tener el rechazo a la decisión del Gobierno de Putin de invadir Ucrania y desencadenar una guerra.

El ministro ha explicado que “una de las primeras medidas” que en ese sentido se tomó tras dicha invasión tuvo que ver con “una gran exposición de armaduras medievales que se iba a celebrar en Moscú, en la que participaban muchas colecciones europeas”, y que se decidió “suspender” y “pedir que nos devolvieran las obras”, entre las que había “una armadura de Carlos V” con “un valor histórico muy importante”, según ha reseñado.

“Sería como cortarnos un brazo”

“Y se consiguió: no se celebró la exposición y las obras han vuelto cada una a su país de origen”, ha comentado Iceta, quien en todo caso ha querido dejar claro que “nosotros --el Gobierno de España-- no queremos colaborar con el Gobierno y la administración rusa, pero no tenemos nada contra la cultura rusa”. “Que quede muy claro esto, porque sería como cortarnos un brazo”, ha advertido.

En esa línea, el titular de Cultura ha expresado que “una cosa es no colaborar con una administración, con un gobierno, con un régimen, para mostrar nuestra condena más firme a la agresión que están perpetrando sobre Ucrania; pero cuidado, hay gente en Rusia que está en contra de esta guerra, muchos creadores rusos que se han manifestado en contra; por tanto, no hagamos pagar a justos por pecadores”, ha insistido.

Preguntado en concreto por el caso del Museo Ruso de Málaga, Iceta ha recordado que sobre su situación quien tiene que “decidir” es el Ayuntamiento de dicha ciudad, que “conoce cuál es el marco general de nuestra posición respecto al Gobierno ruso, y ha de ver cómo hace las cosas”.

De la Torre “lo está haciendo bien”

“Yo confío mucho en los ayuntamientos y las administraciones” en general en “que sabrán encontrar ese equilibrio, hasta qué punto estamos dejando claramente nuestra posición contraria a una decisión de guerra del Gobierno de Putin, y hasta qué punto queremos también seguir contando con la aportación de la cultura rusa, que es una cultura europea muy potente”, según ha subrayado.

En esa línea, el ministro ha apuntado que “hay que saber acompasar las cosas”, y se ha declarado “convencido de que el alcalde de Málaga”, Francisco de la Torre, “lo está haciendo bien y encontrará ese punto de equilibrio” en relación con el Museo Ruso.