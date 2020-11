Retratos de Marilyn Manson "behind the obscene"

El centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, La Térmica, acoge la primera exposición mundial del fotógrafo británico Perou sobre el músico Marilyn Mason. Este viernes a partir de las 20.00 horas esta muestra inédita se abrirá al público.

'Marilyn Manson: 21 years in hell', en colaboración con Reel Art Press, hace un repaso por los momentos más icónicos de la estrella musical tomados por el artista que más veces le ha fotografiado durante estas últimas dos décadas.

Además, Toni García, escritor, periodista y comisario, mantendrá un encuentro a las 19.00 horas con Perou, que conectará por videollamada desde Londres, y que se podrá ver de forma presencial en La Térmica y también, vía streaming en la web del centro.

La vicepresidenta cuarta y responsable del Área de Ciudadanía, Natacha Rivas; el director de La Térmica, Salomón Castiel, y el comisario de la muestra Toni García, han presentado la exposición en un acto en el que el fotógrafo internacional Perou ha intervenido a través de vídeomensaje grabado y realizado para la ocasión, y que formará parte de esta exposición.

"Única en el mundo"

Rivas ha subrayado la calidad de las exposiciones que se lanzan en La Térmica, apostando siempre por muestras inéditas en el panorama nacional: "Pero es que esta es única en el mundo. Nunca antes se habían expuesto en una galería estas imágenes y tenemos el privilegio de verlas en gran formato aquí en La Térmica".

Por su parte, Perou, en su vídeo, ha destacado los 21 años de trabajo junto a Mason, así como el libro que publicaron tras una conversación nocturna entre ambos que contiene las fotografías que se pueden ver en la exposición. Asimismo ha mendionado que no es muy difícil sacarle una mala foto a Manson y que cuando le preguntan si publicará otro libro afirma de forma jocosa que aunque haya fotografiado al artista muchas veces más tras esta publicación, duda que ninguno de los dos estén vivos dentro de 21 años.

La exposición se podrá visitar hasta el 22 de enero de 2021, de martes a domingo de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, con un aforo reducido a 25 personas máximo en la sala, por cuestiones de seguridad debido a la pandemia del COVID-19.

350 fotografías

Las fotografías que se muestran en la exposición son retratos conceptuales y trabajos 'behind the scenes', o como relata de forma divertida Perou, "behind the obscene", haciendo referencia al imaginario estético de Marilyn Manson. El músico una de las figuras más destacadas de metal industrial, y sobre todo, un icono de la cultura popular norteamericana de los 90 en adelante.

La muestra surge tras la creación de un libro a cargo de Reel Art Press que contiene más de 350 fotografías del músico, todas realizadas por Perou. La gran mayoría de las que se exponen en La Térmica no se han visto nunca antes publicadas en papel, y ninguna de ellas se ha expuesto antes en una muestra fotográfica.

La exposición cuenta con 30 fotografías de gran formato y una quincena de vinilos con simbología creada por el fotógrafo, y con fragmentos de citas de ambos artistas sobre su estrecha colaboración estas dos últimas décadas. En la sala se pueden apreciar imágenes que denotan el aprecio mutuo del uno al otro.

'21 años en el infierno', el título de la exposición en español, explora las giras internacionales de Manson acompañado por Perou, quien le realizó algunos de sus mejores retratos en directo en lugares como Moscú o Berlín, clubes nocturnos de Londres, o la propia casa del músico en Santa Mónica.

La muestra celebra esta estética visual compartida por ambos, que nace de la confianza de una relación profesional de más de 20 años. Algunas de las imágenes y los conceptos detrás de ella están inspiradas en Andy Warhol, David Bowie o David Lynch. Perou no sólo es la persona que más ha fotografiado a Manson, sino que consigue mostrar un lado más cercano detrás de la imagen de antihéroe que el músico siempre ha impostado. Algunas de estas fotografías muestran también la vulnerabilidad del cantante como centro de atención de situaciones controvertidas.

"Nunca he podido ser más cool que Manson"

Perou conoció a Marilyn Manson en 1998 cuando lo fotografió para una portada de Pascua de la revista TimeOut. Hubo algunos años en los que no se hablaban entre ellos y, por lo tanto, no pudieron filmar juntos, pero en los últimos 21 años Perou ha regresado para fotografiar a Marilyn Manson una y otra vez, produciendo continuamente material nuevo y fresco, siguiendo la estela del artista transformador que Manson ha sido siempre.

"Generalmente no me gusta fotografiar a alguien más de una vez. Pero he podido hacerlo con Manson en muchas ocasiones porque cada vez es diferente", explica Perou, quien añade: "Probablemente todos los fotógrafos de bandas quieren estar en una banda. Siempre he tenido un estilo muy particular a la hora de vestir y me gustaba ser el centro de atención. Algunas veces he tenido problemas por parecer más 'cool' que la figura que a la voy a fotografiar. Pero nunca he podido he podido ser más 'cool' que Manson".

Ralph Perou, fotógrafo británico de moda, retratos y música es considerado como uno de los mejores retratistas del mundo, y ha colaborado con artistas, bandas y personalidades como Al Gore, David Attenborough, Led Zeppelin, Coldplay, Damien Hirst, Gillian Anderson, David Beckham, Jay-Z, Missy Elliott, the Spice Girls, Tracey Emin y U2. Perou, que se identifica a sí mismo como un fotógrafo de personas, ha sido el principal fotógrafo de Marilyn Manson desde 1998.