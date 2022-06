Los bomberos estabilizan el incendio de Málaga impidiendo su avance

El incendio que afectaba desde el miércoles a mediodía al paraje La Resinera, en los municipios de Júzcar, Pujerra y Benahavís (Málaga) ha sido estabilizado. Así lo ha comunicado el mando de las operaciones, Juan Sánchez, que se ha mostrado satisfecho por los trabajos de la noche. Se trataba de poner límite al avance del fuego imposibilitando su avance, algo que se ha logrado aplicando “fuego técnico”: es decir, quemar zonas colindantes, principalmente matorral, para que el incendio deje de tener combustible. Esto ha permitido el regreso de todos los desalojados, casi 2.000 personas, a sus viviendas.

Juan Sánchez, director del centro operativo regional del INFOCA, ha señalado a primera hora de la mañana que el fuego está estabilizado, aunque aún no ha llegado a la “fase de control”. “Vamos a seguir trabajando, pero es verdad que vamos a hacerlo sobre un perímetro que en principio no avanza y no tiene riesgo para la población”. Simultáneamente, el presidente en funciones de la Junta de Andalucía se mostraba optimista por la evolución de los trabajos en una entrevista en Hoy por Hoy. El INFOCA estima que están afectadas unas 3500 hectáreas de superficie forestal, en distintos grados.

Este viernes por la mañana, seis medios aéreos, ocho autobombas, 14 grupos de bomberos forestales y dos BRICA, entre otros medios, seguían trabajando en la zona con el fin de controlar definitivamente el incendio y, en última instancia, darlo por extinguido.

Para la estabilización del fuego ha sido clave el trabajo nocturno realizado desde tierra por unidades de bomberos forestales. Alejandro García, subdirector del COR, ya avanzó el jueves por la tarde que, después de un día en el que los medios aéreos habían tenido dificultades para trabajar por la acumulación de humo en la atmósfera, se había abierto una “ventana de oportunidad” que iban a intentar aprovechar para preparar los trabajos nocturnos.

Se trataba de refrescar las zonas de avance del fuego, para acometer luego trabajos de fuego técnico o poda que imposibilitaran su evolución y limitaran el perímetro. Durante la madrugada, siete grupos de bomberos forestales, cinco técnicos de operaciones, un técnico de extinción, tres Bricas, seis agentes de medio ambiente y cinco autobombas han quemado fundamentalmente matorral, uno de los elementos que más ha contribuido a este incendio. Moreno ha explicado en la SER que las lluvias caídas durante la primavera han provocado la proliferación tardía de esta vegetación arbustiva que se convierte en combustible para el fuego.

El otro gran factor de ayuda ha sido el tiempo. El jueves, el terral se transformó en un levante que por momentos extendió el fuego hacia el norte. Pero la humedad del mar y la poca fuerza del viento ha ayudado: “Eso nos ha ayudado que cada esfuerzo se convirtiera en un éxito. No como otras veces, que el trabajo en unos minutos se nos vuelve para atrás y tenemos que volver a empezar”, ha dicho Sánchez.

La estabilización permitirá liberar efectivos para los “trabajos quirúrgicos” en el monte, una zona con muchos barrancos y piedras sueltas que dificultan las tareas.

La mejora de las perspectivas en este incendio también ha hecho posible que todos los desalojados entre el miércoles y el jueves hayan podido regresar a sus domicilios. La mayoría, al casco urbano de Benahavís, donde pudieron regresar al filo de la medianoche. Los últimos serán quienes viven en las urbanizaciones Montemayor y Velerín Alto, cuyo regreso se ha autorizado esta mañana.