El SAS contrata refuerzos por el contagio de 80 sanitarios en el hospital de Málaga

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha procedido este martes a hacer contrataciones de personal para reforzar la plantilla de la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga ante el brote de Covid-19 que afecta a profesionales de este servicio y que ha elevado ya a 80 el número de positivos. Así, según han informado a Europa Press fuentes sanitarias, se está procediendo este martes a realizar las contrataciones, aunque, por el momento, no ha trascendido el número.

En paralelo, Salud Pública ha confirmado suma ya estos 80 contagios, aunque precisa que se trata de casos asociados y no tienen por qué ser solo profesionales. El brote podría tener su origen en una comida de Navidad de profesionales del centro en la que se dieron cita más de 170 personas en un restaurante en el distrito de Teatinos. No obstante, otras fuentes sostienen que los resultados de las pruebas no son concluyentes puesto que los profesionales se sometieron a test de antígenos antes de la misma, dando negativo, de ahí que el origen pudiera ser anterior.

En un primer momento fueron 22 los profesionales que dieron positivo, estando otros aislados a la espera del resultado de la preceptiva PCR. Este pasado lunes Salud Pública confirmó que eran 68 los afectados; mientras que este martes la cifra ha ascendido a 80. Después de conocerse este brote se están suspendiendo algunas comidas de Navidad previstas estos días. Además de la del Hospital Regional, profesionales del Hospital Virgen de la Victoria celebraron otra en la capital con un centenar de asistentes.

Apoyo de los sindicatos

Por su parte, los sindicatos han defendido a los sanitarios infectados en el brote del Hospital Regional de Málaga, incidiendo en que "no incumplían nada" y pidiendo que "no demonizar" a los profesionales sanitarios.

Carlos Bueno, secretario de la sección sindical de UGT en el Hospital Regional de Málaga, en una entrevista en Canal Sur Radio, ha apuntado que "hay problemas para cubrir, porque también hay problemas para contratar", recordando que "cuando había que renovar los contratos el consejero dijo que no hacían falta y 600 enfermeros se nos fueron a Barcelona, y ahora no se pueden contratar".

Ante ello, ha explicado, lo que están haciendo "es movilizar a gente de otros servicios y procurar que los que están aquí sean buenos, que lo están siendo, y que doblen", aludiendo a que se tira de "la buena voluntad" de los profesionales.

Cuestionado, en concreto, por la celebración de la comida de Navidad, y tras recordar que siempre "hay que tener mucha precaución todavía, que el virus sigue aquí", ha señalado que se organizó por el personal de UCI "como todos hacemos [en estas fechas--, organizamos comidas, como todos hacemos. Además, ellos fueron muy precavidos se hicieron el test de antígenos".

"No tenemos restricciones"

Ha aludido, de igual modo, a que no se puede precisar dónde se produjo el contagio, "por allí habría alguien o donde se haya producido el contagio, que tampoco se puede precisar con certeza, habría alguien contagiado, asintomático y se pasa de uno a otro". Eso sí, ha dejado claro que "no tenemos restricciones ninguna, realmente no están incumpliendo nada. Se hicieron sus test antes de ir, y cumplieron con las medidas...".

Asimismo, cuestionado, además de por esa comida si podría también estar el contagio en unas oposiciones en las que algunos coincidieron, ha añadido que a las mismas "fueron muchísimos enfermeros, pero las medidas de seguridad eran las idóneas y las correctas". "No hubo aglomeraciones, todos con mascarillas, incluso, estando en la puerta esperando para que abrieran. Las medidas de seguridad eran las que debían ser", ha abundado.

"Criminalización" de los sanitarios

Por su parte, el Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Málaga ha manifestado que aún sin haberse concluido (casi ni iniciado el obligado rastreo) el origen del contagio, "algunos medios de comunicación ya han criminalizado a los profesionales sanitarios imputando el mismo a la celebración de una comida de Navidad del servicio que tuvo lugar, efectivamente, pero siempre siguiendo las recomendaciones de seguridad exigibles por la normativa en este momento habiéndose practicado, además, un test de antígenos individual a cada persona participante en el almuerzo".

De igual modo, en un comunicado han recordado que en aras de valorar el origen del contagio, "que una semana antes de que afloraran los primeros síntomas tuvo lugar en esta ciudad el multitudinario examen de las oposiciones para enfermería convocado por el SAS y que reunió a miles de aspirantes y a las que se presentaron la mayoría de los compañeros y compañeras infectadas".

De igual modo, el secretario general de esta organización sindical, Juan Carlos Navas, ha criticado que "tampoco nadie ha hecho mención al funesto e irresponsable papel de nuestras autoridades que, en plena ola de nuevos contagios, coincidiendo con la aparición de la nueva variante ómicron del virus, han fomentado y aplaudido a toda la población a reunirse en comidas, luces navideñas y Black Friday, entre otros".

Los despidos del personal sanitario

También han aludido a "los despidos de personal sanitario y no sanitario del pasado 31 de octubre cuando dieron irresponsablemente por finiquitada la pandemia". "Si ello no hubiera sido así, hoy tendríamos personal suficiente para sustituir a los compañeros y compañeras de baja", han dicho.

Así, incidido en que "no olvidamos que muchos de estos profesionales afectados de todas las categorías han estado al pie de la pandemia desde marzo de 2020, con pleno desprecio de su propia seguridad, abandonados a su suerte muchas veces y con el único afán del cumplimiento cívico y ético del deber sanitario aunque fuere a costa de su vida y salud".

Por último, CCOO ha animado a este colectivo de profesionales sanitarios "para que se recuperen lo antes posible" y ha mostrado "su solidaridad con ellos".

"No demonizar" a los trabajadores

También el sindicato CSIF Sanidad Málaga ha pedido "no demonizar" a los sanitarios tras declararse un brote de COVID-19 que afecta a estos profesionales, en su mayoría de la UCI del Hospital Regional. Así, desde CSIF han lanzado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y ha subrayado que la casuística por la que se puede producir un contagio "es muy amplia". En este punto, han precisado que actualmente están teniendo lugar "congresos, ferias y eventos, como la celebración de los exámenes de la OPE (Oferta Pública de Empleo) hace apenas una semana, así como el mayor movimiento y trasiego de personas que implica esta época del año", en referencia a la Navidad.

Por ello, CSIF ha pedido que "no se culpabilice" a los trabajadores de la sanidad pública del brote, tras conocerse que hace unos días se celebró una comida de Navidad entre los profesionales. A este respecto, el sindicato señala que estas personas "tampoco han infringido ninguna norma ni se han saltado ningún tipo de restricción, sino que han seguido las recomendaciones establecidas en este momento".

La central sindical recuerda que los profesionales sanitarios "han sido héroes durante la pandemia, y continúan siéndolo, dando lo mejor de sí mismos para prestar el servicio público esencial de salud a la ciudadanía". Por ello, CSIF considera "muy injusto que se criminalice a estos profesionales o que se les trate de culpar del brote declarado".

Para el sindicato, la situación responde a un "caso puntual que no debería generar dudas sobre la profesionalidad de los sanitarios y la asistencia en el sistema público de salud".