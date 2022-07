Vox ficha de coordinadora de Málaga a una ex de Ciudadanos

Vox Málaga tiene a una nueva coordinadora al frente de la formación en la capital. Gema Palomo, que llegó a ser cargo en la Diputación malagueña por Ciudadanos, cambia a los naranjas por el partido que preside Santiago Abascal para dirigir parte de la estructura que tiene en la ciudad de la Costa del Sol y que vive meses de salidas y encontronazos entre las bases y los dirigentes. Concretamente, Palomo será la coordinadora del Distrito Centro de Vox en Málaga y estará bajo las órdenes de Antonio Alfonso Álvarez, el que se presume como su principal rival para encabezar las listas para las elecciones municipales de mayo de 2023, según fuentes del partido. De hecho, entre los militantes, este fichaje se considera como “otro dislate más” de la gestora que preside Antonio Sevilla.

La incorporación de Gema Palomo no es solo llamativa porque provenga de Ciudadanos (no es el único caso ya que en Granada también ha sucedido), sino porque fuentes de Vox afirman que su nombre está en las quinielas para ser la próxima candidata a la Alcaldía de Málaga. Una circunstancia que para la ex de Cs no es nueva ya que concurrió en las listas municipales de 2019 por la formación naranja. Eso sí, en aquella ocasión lo hizo como número 6 de un listado que encabezaba Juan Cassá, quien también acabaría abandonado Ciudadanos un año después de aquellas elecciones locales. Cassá dejó de pertenecer a los naranjas, pero no cedió su acta de como edil y pasó al grupo de no adscritos, lo mismo que hizo en la Diputación de Málaga donde tenía la condición de representante y en cuya institución ha acabado integrando el equipo de Gobierno del PP como diputado externo.

Gema Palomo, de 43 años, fue noticia en 2020 cuando, en plena pandemia, fue cesada como directora técnica de Empleo y Formación precisamente en la Diputación de Málaga. Se le expulsó porque había acudido a su puesto de trabajo sin saber el resultado de una PCR, a pesar de que había estado en contacto estrecho con un positivo después de un viaje de vacaciones en agosto de aquel año. Aunque acudió al médico para hacerse la prueba, se reincorporó a su puesto antes de saber si estaba contagiada o no, con lo que el partido acabó por cesarla al haber expuesto al resto de sus compañeros. Una salida abrupta de la institución provincial que la situó en el foco de la polémica, aunque no la alejó del todo de Ciudadanos porque siguió participando en algunos actos con los naranjas al menos hasta el año pasado. Algo que no le ha cerrado las puertas de Vox.

De hecho, parte como la gran rival de Antonio Alfonso Alcaraz que es el coordinador del partido para Málaga capital y ha sido sobre todo hasta la fecha un cargo de segunda línea en la formación de extrema derecha. Fue tanto en las listas de las últimas elecciones generales, así como en las recientes de Andalucía, por lo que forma parte del círculo de confianza de la dirección interina que tiene Vox en Málaga. Además, Palomo entra como sustituta de Fernando Javier Olea, que sí tenía el respaldo de buena parte de los afiliados. “Lo estaba haciendo bien”, dicen. “Lo han quitado para poner a una mujer que no conocemos, pero sobre la que no tenemos buenas referencias”, aseguran las fuentes consultadas.

Desconocida para las bases

No obstante, la presencia de Gema Palomo en Vox es reciente. Aunque su nombramiento como coordinadora de Málaga capital se ha producido ahora, lo cierto es que la ex de Ciudadanos lleva al menos desde marzo participando activamente del día a día del partido de extrema derecha en tierras malagueñas, aunque hasta la fecha lo hacía como parte de un equipo “asesor”. Fuentes de la militancia sostienen que Palomo busca como objetivo “vivir de la política” y que para ello no tiene el mayor reparo en cambiar de opinión ni de partido, como ha ocurrido con su paso de Ciudadanos a Vox. “Antes era una feminista acérrima y ahora parece que habrá cambiado”. Desde su salida de la Diputación de Málaga, Gema Palomo trabaja en empresas privadas del sector financiero. De hecho, la mayor parte de su carrera se ha desarrollado en ese ámbito al ser economista por la Universidad de Málaga.

En todo caso, las bases califican esta incorporación como otro giro de guion más en la política de “colocación” que llevan a cabo desde la gestora malagueña. Como ocurre en el resto de estructuras provinciales de Vox no solo en Andalucía, sino en el resto de España, la cadena de mando está tan definida que deja poco margen a las direcciones locales. Los afiliados que quedan, ya que ha habido un número de bajas notables en los últimos meses, denuncian que Madrid tiene mucha influencia sobre las decisiones y la política del día a día en los municipios y provincias, por lo que tienen poco margen de maniobra. Es más, consideran que es uno de los motivos por los que Macarena Olona no ha conseguido mejorar demasiado los resultados electorales en Andalucía al tener un discurso pobre sobre la realidad de los andaluces y más centrado en los mantras que Vox utiliza a nivel nacional.