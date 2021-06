Moreno y Espadas fijan una hoja de ruta por el "consenso" en Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha recibido al recién elegido candidato socialista, Juan Espadas, en el Parlamento andaluz. En este primer encuentro "de cortesía" ambos líderes han mostrado su "voluntad de diálogo" entre las dos principales fuerzas mayoritarias de la cámara regional.

El camino se inicia con dos propuestas que aportan "una mayor estabilidad política" a la coyuntura actual. El regidor hispalense ha abordado la participación de los ayuntamientos y de las diputaciones para una gestión "eficiente" de los fondos europeos. La colaboración de las entidades locales es para Espadas una "gran oportunidad para la segunda descentralización", es decir, la colaboración entre la administración autonómica y las entidades locales.

La candidatura municipalista de Espadas, "el alcalde de los alcaldes", se ha trasladado a la sede parlamentaria. La creación de una comisión bilateral para este reparto de las ayudas provenientes de Bruselas "va aparejada" a la segunda propuesta de Espadas: el impulso a la financiación local. Así, ha insistido en activar un marco de cooperación donde las entidades locales tengan la capacidad de realizar una gestión y control "eficiente" de los fondos europeos para acometer los retos vertebrales para la recuperación económica y social tras la crisis sanitaria motivada por la Covid-19 como la transformación digital, la transición ecológica, la cohesión social y territorial y la igualdad.

Espadas, que es un "pactista”, abre un "nuevo espacio de diálogo" con el Ejecutivo andaluz que se "alegra" de que después de dos años y medio de Gobierno el principal partido de la oposicion tome esta postura. “El PSOE estaba enfrente o ausente”, ha remarcado el portavoz parlamentario del PP, José Antonio Nieto.

El PP da la bienvenida a esta voluntad de entendimiento y no sólo por una cuestión aritmética parlamentaria sino por "sentido común". Pese a las amenazas de Vox por estos "puentes" entre PP y PSOE, Nieto no ve peligrar el rol del partido que sostiene al Ejecutivo andaluz. "Hay que tener altura de miras y no actuar para tu electorado sino para el conjunto de la sociedad", ha rematado.

Esta apuesta por el "consenso" tiene en la tramitación de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), más conocida como la ley del suelo, su primera escenificación. El texto, "clave" para el Ejecutivo andaluz, vuelve al Parlamento en la siguiente sesión plenaria y Espadas ha mostrado su "disponibilidad" de analizarla y llegar a "un acuerdo" que facilite la simplifación de los procesos en materia de desarrollo urbanístico y de ordenación del territorio. En esta hoja de ruta marcada por PP y PSOE también figuran un proyecto de ley para impulsar la economía circular así como la iniciativa para reconocer la gratuidad y universalidad del primer ciclo de la educación infantil, de cero a tres años, cuyo debate estaba previsto en esta sesión plenaria, pero que ha sido pospuesta a petición del grupo socialista. Suenan tambores de entendimiento en el Parlamento por el "interés de los andaluces", sólo queda refrendarlos.