Moreno inicia el último año de legislatura en Andalucía con una sesión parlamentaria de guante blanco

El Parlamento andaluz recuperó este jueves las sesiones de control al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno. En el primer pleno en el que se permitía la presencia de todos los diputados andaluces —109— desde el inicio de la pandemia, Moreno ha vuelto a pasar el envite sin problemas. Ni la riña con el PSOE en torno a los fondos estatales —2.357 millones— destinados a Andalucía ni el intento de Vox al recriminarle la "voluntad" de mantener el nepotismo político de anteriores gobiernos socialistas parece haber hecho mella en el presidente andaluz.

"Su prioridad no es Andalucía. Usted nos distrae con la confrontación", ha recalcado la portavoz parlamentaria socialista, Ángeles Férriz. El PSOE reclama el uso de los fondos "incondicionados" que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha hecho llegar a la comunidad autónoma para hacer frente a las consecuencias de la crisis sanitaria de la Covid-19. "¿En qué los va a gastar?", ha preguntado Férriz.

Moreno no ha entrado en la discusión del montante, para no reconocer la ayuda del Gobierno central, y ha despachado que el dinero del Gobierno de España "llega tarde y mal porque no cree en las comunidades autónomas, en la cogobernanza, porque no es capaz, salvo con Cataluña, de sentarse con una comunidad autónoma a decir cómo lo podemos hacer mejor".

Vox, que tampoco cree en las comunidades autónomas —"el principal cáncer de la nación española"— también ha querido que el presidente andaluz demuestre el "cambio" en Andalucía tras 37 años de mandatos socialistas. La intención de los de Santiago Abascal, más allá de bajar los impuestos, es la de que "acabar con el gasto superfluo y levantar las alfombras que habían tapado chiringuitos".

El presidente de la Junta ha resaltado su compromiso con la "regeneración" y la "transparencia", pero "sin revanchas ni 'vendettas'”. Y ha dejado un recado: "Antes de Vox, existían más cosas en la vida", ha señalado antes de pedir respeto a "la trayectoria" del PP que denunció en los tribunales el caso de los ERE.

Moreno se ha propuesto en este nuevo curso político "vencer a la pandemia, impulsar la recuperación económica y social y defender los intereses de Andalucía". "Voy a anteponer los intereses de los andaluces a cualquier interés particular, incluso el mío", ha dicho para descartar cualquier alusión a un adelanto electoral. Y en su defensa de Andalucía "hasta el último minuto", quiere unos nuevos presupuestos para 2022 que den respuesta al nuevo escenario pospandémico y a la llegada de los fondos europeos. Sin embargo, Moreno es conocedor de que una prórroga de las cuentas autonómicas vigentes tampoco supondría ninguna tragedia.

No ha habido más chicha. El resto de la sesión ha sido un despliegue triunfalista de los argumentos del Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos. Llamativa ha sido la pregunta de la portavoz de Ciudadanos, Teresa Pardo, que se estrenaba en el cargo, que se ha convertido en un discurso a favor de los encantos de las reformas políticas, económicas y sociales del "Gobierno del cambio". "Hoy Andalucía genera el 40% del empleo en España. Somos líderes en creación de autónomos, por delante de Cataluña", "las portadas de Andalucía han pasado de hablar de corrupción a hablar de oportunidades", "hoy se cumple con el equilibrio presupuestario y con el déficit". Con intervenciones como esta, sobrevuela la duda de cómo los naranjas, de cara a las próximas elecciones autonómicas, van a poder diferenciarse de los populares. El embelesamiento de Ciudadanos con el PP continua.

En esta sesión de control al Gobierno andaluz no han faltado las referencias a la mesa bilateral con Cataluña —Moreno solo tiene que invocar el artículo 220 del Estatuto de Autonomía—, el modelo de financiación autonómica —el próximo martes Moreno se reúne con el presidente de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig,— y la llamada a la responsabilidad para que todos los grupos parlamentarios respalden las próximas iniciativas legislativas: la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (LISTA), la Ley de Tributos Cedidos y la Ley de Economía Circular que llegarán a la Cámara andaluza en este periodo de sesiones.