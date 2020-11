Varapalo a Canal Sur, prioridad a los españoles y otras actuaciones con el sello de Vox en los presupuestos de Andalucía

Primero, el 12 de junio de 2019, Vox salvó el presupuesto andaluz de PP y Cs metiendo sus medidas sobre "violencia intrafamiliar" e "inmigración irregular". El 17 de octubre de aquel año, la Junta de Andalucía fortaleció su alianza con Vox y aseguró las cuentas de 2020 a las puertas de las elecciones, avanzando en esos conceptos y en otros como el fomento de la caza y los toros, o el incremento de la seguridad en los centros de menores no acompañados. Este miércoles, con la retirada in extremis de su enmienda a la totalidad, la extrema derecha vuelve a introducir determinados conceptos y pretensiones en las cuentas andaluzas para 2021, de las que no había rastro en las actuaciones anunciadas por el consejero de Hacienda durante la aprobación del proyecto de ley presupuestario el pasado 4 de noviembre.

Una de las cuestiones que había supuesto en las últimas semanas un escollo para el acuerdo con PP y Ciudadanos era el nombre de Canal Sur. La Junta, como había anunciado, no ha accedido a la pretensión última pero se ha conseguido "avanzar en la reestructuración de la RTVA, reduciendo en 14 millones de euros el presupuesto de Canal Sur Radio y Televisión", presume Vox. "También se logra liquidar la Fundación Audiovisual de Andalucía, con un ahorro de 400.000 euros, reducir la contratación de programas a productoras externas en un 10%, la eliminación de uno de los tres canales de televisión y la potenciación de la emisión de contenidos dirigidos a la Iberosfera", destaca el partido. El acuerdo rcoge también "la unificación de los tres canales actuales en dos".

Asimismo, según el punto 2 del acuerdo, que establece un 'Plan de eficacia, eficiencia y racionalización en la Radio y Televisión de Andalucía', "las vacantes que se produzcan por jubilación en la entidad serán amortizadas". Es decir, no se sustituirán las bajas en una plantilla con una media de edad de 55 años. También se apuesta por un "análisis coste-beneficio de procesos de prejubilaciones voluntarias, que en ningún caso implicaría salidas forzosas, en beneficio de posibles medidas de conciliación, que permitan seguir avanzando en el proceso de rejuvenecimiento progresivo de la plantilla". Los periodistas de Canal Sur, en la diana de Vox.

Los postulados de Vox tienen también su reflejo en varias de las 66 medidas acordadas ahora a tres bandas (fueron 34 en junio de 2019 y 35 en octubre de 2019), de las que presume Vox para demostrar su "utilidad con los españoles". El destinatario del acuerdo es literal: "primero lo nuestro: transferir 3 millones de euros de la agencia de cooperación al desarrollo para el Banco de Alimentos", dicen en Twitter. "Se acuerda proceder a modificar el Presupuesto de la ACCID en 3M para un programa con destino a la Consejería de Igualdad para una subvención al Banco de Alimentos, por dicha cantidad para la solución de los graves problemas de pobreza alimentaria que se observan en estos momentos", dice el punto 18 del acuerdo.

Inseguridad no avalada

En cuanto al "incremento de seguridad en los centros de menas" ("queremos barrios seguros", advierte Vox) que, según datos oficiales de la propia Junta, registran un 0,54% de delincuencia. Aquellas partidas prometidas no se gastan ni en seguridad ni en menores migrantes, como ya informó este periódico. En cualquier caso, su discurso de la "inmigración irregular" ya fue calando desde el primer y necesario apoyo de Vox a los presupuestos andaluces de 2019: de pedir "colaboración" con la Policía a incluir el concepto en los presupuestos. "Con vistas al 2021 -segú el acuerdo firmado ahora- se considera necesario establecer condiciones y requisitos en los conciertos y subvenciones de acogimiento al colectivo, que asegure las necesarias condiciones de seguridad similares a las de los centros públicos, y la revisión de las condiciones y supervisión de horarios de salidas en los centros".

Vox también destaca la inclusión en las cuentas de uno de sus caballos de batalla, la "ideología de género" que llaman. "Auditar los inútiles informes de impacto de género que se incorporan a cualquier proyecto y constituyen un gasto político ineficiente", señalan. "Tenemos la mala costumbre de evaluarlo todo", ha argumentado el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, durante la presentación del acuerdo. "Se acuerda realizar un informe para la valoración del coste y consecución de objetivos de aquellas actuaciones y programas del Presupuesto de la Junta de Andalucía, que, por su propia naturaleza, tengan como fin fomentar la política de género con carácter horizontal o transversal, así como el de aquellos trámites administrativos en los que se exige determinada información o valoración desde esa perspectiva, empleando recursos humanos o materiales con dicha finalidad", dice literalmente el punto 12 del acuerdo a tres bandas.

A ese respecto, y tras las amenazas a la consejera de Igualdad, el teléfono de violencia intrafamiliar puesto en marcha el mes pasado verá ampliado su presupuesto y su horario. "En la actualidad el teléfono es atendido de lunes a viernes (no festivos) en horario de 8:00 a 15:00. Se acuerda desarrollar una ampliación de horarios a 24 horas, ampliándose tardes, fines de semana y horario nocturno, con el mismo nivel de atención de otros teléfonos similares. Para ello se dotará un incremento de 480.000 euros mediante enmienda en el presupuesto de la entidad", recoge el acuerdo.

Caza y toros

Como se ha dicho, toros y caza también tienen cabida nuevamente, sin que en el documento presentado por la Junta hace un par de semanas se apreciara ninguna actuación prevista en ese sentido. Ahora, entre otras cuestiones, "se procederá al impulso de un programa de actividades complementarias para "promoción y conocimiento de la actividad cinegética" en los colegios en colaboración con la Federación Andaluza de Caza (FAC), que exponga la importancia de la actividad cinegética para el mantenimiento de nuestro medio rural, la conservación de la fauna y los espacios naturales".

Asimismo, uno de los puntos del acuerdo alude al fomento de las Escuelas Taurinas de Andalucía. "En el proyecto para 2021, se sigue apostando por la tauromaquia, con el mismo nivel de ayuda que en 2020, mediante dos subvenciones nominativas, una por importe de 200.000€ a la Asociación de Escuelas Taurinas y otra de 150.000€ a la Fundación Toro de Lidia. Total: 350.000€. Se acuerda tramitar una enmienda dentro del presupuesto de la sección 0100, que incremente ambas partidas en 30.000 y 22.500 respectivamente".

Entre otras cuestiones destacadas por Vox, la extrema derecha "ha logrado que la aplicación de las 56 auditorías a entes institucionales para reordenar el sector público; menos gasto, sin duplicidades se realice en el primer trimestre de 2021. También se ha pactado la modificación de la Ley de Hacienda para asegurar la transparencia en la gestión de fondos públicos".