Vox aplaude el nuevo teléfono de violencia intrafamiliar pero amenaza a la consejera: "Si nos sigue buscando va a acabar encontrándonos"

El portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, ha celebrado que el Ejecutivo andaluz haya cumplido uno de los pactos suscritos con su formación al activar el Teléfono de Atención a la Violencia Intrafamiliar, si bien ha avisado a la titular de Igualdad, Rocío Ruiz, por sus declaraciones en la presentación de dicha herramienta, de que "si nos sigue buscando va a acabar encontrándonos".

La Junta de Andalucía pone en marcha el teléfono de violencia intrafamiliar que pedía Vox: "Es una realidad incuestionable"

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento, Hernández ha apuntado que la puesta en marcha de este teléfono "es un adelanto, un avance", toda vez que ha recordado que Vox quiere "que se cambie lo que no funciona".

"Siempre venimos diciendo que hay más dinero, más recursos, se endurecen las penas llegando a rozar la inconstitucionalidad, pero no hay avances ni mejoras en los resultados, los índices sobre la violencia que se produce sobre las mujeres siguen siendo preocupantes, por eso en Vox queremos un cambio de orientación", ha lamentado.

El parlamentario ha advertido a Rocío Ruiz, a cuenta de sus palabras durante la presentación del teléfono, que "si nos sigue buscando va a acabar encontrándonos". "Se le olvida que Vox sostiene el Gobierno de la Junta y, por ende, a su propia Consejería", ha apuntado Hernández para reprocharle que "parece que somos la única posición que le preocupa y que prefiere las críticas, e incluso las descalificaciones, del PSOE-A y Adelante Andalucía a los votos de Vox a la hora de sacar adelante sus políticas". "Lo tendremos en cuenta", ha apostillado.

Ruiz argumentó que "lo que piensa Vox y Vox quiera sustituir depende de Vox". La consejera de Igualdad, que estimó que "la terminología y el lenguaje que use cada uno, con los prejuicios y simbología que quiera, son subjetivos", dijo que "Vox no tiene que ver conmigo". "Me atengo a los hechos, a la realidad incuestionable, existe la violencia intrafamiliar, y como consejera tengo la responsabilidad de ofertar políticas públicas", indicó este miércoles la consejera.

Para Hernández, "es una actitud que raya el verdadero negacionismo. Dice que la violencia sobre la mujer es la violencia de género y eso para nosotros es denotativo de que lo que le importa es el calificativo, no el fondo del asunto; que realmente esas actuaciones de violencia sean frenadas con políticas afectivas. Está en la publicidad, no en solucionar el problema", ha concluido el portavoz parlamentario de Vox.