PP y Cs obligan al PSOE de Andalucía a retratarse con unos indultos por los que pasa de puntillas en primarias

El PSOE andaluz se ha posicionado en favor del "entendimiento" y del "diálogo" para apoyar los indultos propuestos por el Gobierno central de Pedro Sánchez a los políticos independentistas catalanes condenados por sedición y malversación. El 'procés' se ha colado en el Parlamento andaluz mediante dos proposiciones no de ley (PNL) impulsadas por Ciudadanos y PP contra esta medida de gracia. Ambas iniciativas han sido aprobadas gracias a la mayoría de las derechas: PP, Ciudadanos y Vox. El PSOE, Adelante Andalucía y los diputados no adscritos han rechazado estas propuestas en una escenificación de la política de bloques.

El Ejecutivo andaluz sabía lo que hacía y ha tanteado la postura de los socialistas andaluces con Moncloa. El PP ha buscado que el PSOE se posicionase "del lado de la unidad de España o de los delincuentes", según ha expresado su secretaria general, Loles López. En una propuesta similar, Ciudadanos ha querido que los socialistas refrendaran que Sánchez acatase la sentencia condenatoria que pesa sus líderes independentistas catalanes. Susana Díaz ha acusado al Gobierno autonómico de "utilizar el Parlamento" para promover cuestiones que "les van bien electoralmente", como el proceso soberanista catalán. Esta crítica viene porque considera que a los andaluces les preocupan "muy poco" los indultos.

Con el proceso de primarias en la federación andaluza, el signo del voto de la bancada socialista ha acaparado la atención. La posibilidad de un apoyo o una abstención a las propuestas de PP y Ciudadanos hubiera abierto la veda para los críticos con Díaz. "Ganarían las primarias", ha animado el portavoz adjunto de Ciudadanos, Fran Carrillo, a los susanistas. Esto hubiera supuesto una nueva confrontación con el Gobierno central. Pero no ha sido así. Ya se conoce el resultado: el PSOE-A andaluz se ha puesto del lado del Ejecutivo nacional. Sin embargo, la "comprensión y magnanimidad" que pide Sánchez sobre los indultos incomoda a los candidatos de su partido a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

"Un suicidio"

El rechazo de las iniciativas contra los indultos es un hecho que ninguno de los candidatos a liderar el PSOE-A ha realizado abiertamente durante la campaña. Sus aspirantes han pasado de puntillas sobre el tema. "Nadie quiere meterse en ese charco porque lo que se gana por un lado, se pierde por el otro", apuntan fuentes socialistas a este diario. Y añaden: "Sería un suicidio político a tres días de las primarias".

Juan Espadas ha asegurado que los imputados "no han ayudado nada" para recibir la medida de gracia y a la vez ha apostado por reconducir la situación en Catalunya. Pese a las evasivas, el regidor sevillano tendrá que pronunciarse sobre los indultos a los líderes del 'procés' ya que el PP de Sevilla ha presentado una moción similar para el próximo pleno en el Ayuntamiento hispalense.

Tanto Díaz como Espadas apuntan a Madrid donde se ha confirmado que los indultos llegarán "pronto". Allí reside la competencia para desencorsetar el problema catalán. Espadas ha confiado en el criterio del Consejo de Ministros al que no va a decirle "lo que tiene que hacer". Díaz, quien ha dicho que sólo le daría su opinión a Pedro Sánchez, ha dejado la decisión "al Gobierno". Este distanciamiento despoja de responsabilidades a unas candidaturas que no creen que la concesión de los indultos repercuta en el voto de los militantes socialistas de Andalucía. En el equipo de Díaz no lo ven como un asunto "determinante" mientras que desde el grupo de Espadas este debate "no cala en las casas del pueblo". Con este silencio parte de la militancia socialista de Andalucía, "a los que les duele lo que ocurre en Cataluña", se quedan sin respuestas.

Por su parte, el tercer aspirante a ser candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Luis Ángel Hierro sí ha manifestado su rechazo a los indultos en palabras a este diario. "Es una rémora del pasado, del absolutismo, que sólo hace crear problemas". Además el profesor de Economía y ex diputado socialista ha insistido en que es un debate al que se le quiere dar "una transcendencia que no tiene y que sólo les interesa a los nacionalistas españoles y catalanes". "Aquí nadie habla de la luz, de la sanidad, de la renta… de los problemas del día a día", ha rematado.