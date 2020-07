Todos los partidos con representación parlamentaria, excepto Vox, han reivindicado este domingo el legado de Blas Infante, reconocido en el Estatuto de autonomía como "padre de la patria andaluza", durante una ceremonia en la Cámara por el 135 aniversario de su nacimiento. Infante nació en el municipio de Casares el 5 de julio de 1885 y murió fusilado por las tropas sublevadas contra el Gobierno republicano en agosto de 1936, en el inicio de la guerra civil española. Su nombre y los actos que conmemoran su recuerdo siempre han sido reivindicados por el ya extinto Partido Andalucista, también por los grupos a la izquierda del PSOE, como IU, y en los últimos años con más énfasis por los socialistas.

Ahora, el andalucismo parece formar parte del discurso político de todos, una bandera que se disputan PSOE, PP, Ciudadanos y Adelante Andalucía, cada uno otorgándole un significado distinto. La ceremonia de este domingo, encabezada por los descendientes de Blas Infante, ha servido también al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno (PP), y a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet (Cs), para defender el andalucismo "integrador" y no "frentista".

El acto se ha celebrado ante la fachada principal del Parlamento, con unas 60 autoridades presentes y sentadas a una amplia distancia unos de otros por motivos de seguridad. El recuerdo a las víctimas del coronavirus ha condicionado la efeméride, que ha arrancado con un homenaje, con un cuarteto de violín que ha interpretado el Adagio de Albinoni. El nieto de Blas Infante y vicepresidente de la fundación que lleva su nombre, Javier Delmás Infante, recordó que "el ideal andaluz" del que habló su abuelo está "vigente en el presente". "Andalucía como pueblo existe, hay que dotarla de un ideal para garantizar su regeneración", leyó Delmás.

El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, cerró el acto subrayando que estamos "en un año de adversidad sin precedentes para los andaluces". "La memoria de Blas Infante nos fortalece para afrontar cualquier reto", dijo. Moreno también mezcló el recuerdo del padre de la patria andaluza con "el momento crítico del coronavirus que requiere una sólida alianza sin remilgos ni dobleces". No mencionó explícitamente la comisión parlamentaria para la recuperación de Andalucía, un órgano del que se han ausentado PSOE y Adelante en protesta porque PP y Cs cedieron la presidencia de dicha comisión a Vox, el único partido que votó contra su creación. "Es la hora de la resurreción de Andalucía. Tenemos que contribuir todos, todos, todos con nuestro entusiasmo. Es lo que nos toca ahora, por encima de nuestros legítimos intereses partidistas y particulares", concluyó.

Moreno ha admitido que cuando llegó el virus "no conocíamos nada, pero nada de nada". "Ni protocolos, ni medicamentos, ni plan de acción, nada", dijo, pero repitió que lo "superaremos juntos si estamos todos unidos". "Todos unidos" fue la expresión que más veces ha mencionado el presidente de la Junta, en un mensaje directamente dirigido a sus adversarios políticos.

Teresa Rodríguez, presidenta del grupo Adelante Andalucía, intervino en primer lugar, puesto que Vox se ausentó de la ceremonia por segundo año consecutivo. Rodríguez tomó el micrófono con una bandera blanca y verde enrollada en la muñeca y recordó su perfil "republicano, laico, anticlericalista y antifederalista". "Hoy estaría preocupado de los temporeros de Huelva y de los emigrantes que mueren en el Estrecho intentando llegar a las costas andaluzas", dijo. Rodríguez lanzó un dardo al presidente Moreno, por haber "tuneado" el escudo de Andalucía añadiéndole una corona. "El escudo no tiene corona ni simbología nobiliaria, porque la identidad andaluza es popular", dijo.

Posteriormente intervino el portavoz de Ciudadanos, Sergio Romero, para recordar que "Andalucía es un símbolo que no le pertenece a nadie, sino a todos". Habló del "virus de la indiferencia", reclamó que se cambiase "el ruido por el diálogo" y defendió "la unidad de las fuerzas políticas en los momentos difíciles.2

José Antonio Nieto, portavoz del PP andaluz, destacó la "fuerza de la palabra de Blas Infante, que sigue resonando más de un siglo después". "Supo definir ese lugar en el que todos los andaluces nos sentimos cómodos, con independencia de nuestra ideología, por eso perdura su legado", dijo Nieto. Su discurso también giró en torno a la "unión de todos los andaluces" ante el "mayor desafío" que vive esta comunidad, en referencia a la crisis del coronavirus. "Hay muchos Blas Infante, pero el más importante es el que no separa, el que busca la unidad, el que habló de los hombres de ideas más opuestas. En el siglo XXI se requiere un nuevo andalucismo", dijo, parafraseando al presidente Moreno en el último acto del 28 de febrero, Día de Andalucía.

La secretaria general del PSOE y ex presidenta de la Junta, Susana Díaz, pidió hacer "balance de la autonomía andaluza". También recordó que "no murió", sino que "lo fusilaron", "condenado a muerte por promover el regionalismo andaluz". "Es importante que en tiempos donde se vuelve al odio, el enfrentamiento y el rencor, eso no se olvide. Nos despojaron de Lorca y de Blas Infante, pero no de nuestra memoria", advirtió. Díaz hizo un alegato de la autonomía andaluza y, por extensión, "del valor de lo público, de la sanidad y la educación pública", tan importante "en la crisis del coronavirus".

La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, habló del legado de Blas Infante y del "esfuerzo de generaciones de andaluces que lucharon por la libertad, la igualdad y la soberanía". "Andalucía ya era una realidad histórica y social desde hace siglos, peor hoy es una realidad política incontestable. Sin las autonomías no podría entenderse la España actual", dijo Bosquet.

El acto finalizó con la tradicional ofrenda floral a los pies del busto de Blas Infante en el Parlamento andaluz.