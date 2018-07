El uso de fondos públicos para formación en un prostíbulo amenaza al Gobierno andaluz con reavivar el fantasma de los ERE

El Gobierno andaluz está personado como acusación particular en una causa judicial que investiga, entre otras cosas, el uso irregular de la tarjeta de crédito del antiguo director de la agencia pública para formación de parados en un prostíbulo de Sevilla en marzo de 2010. Pero el PP andaluz se ha anticipado al hacer la denuncia pública del "escándalo" que salpica a la Consejería de Empleo, y ahora la gestión política y de comunicación que está haciendo la Junta de este asunto amenaza con estallarle en un momento políticamente muy delicado, cuando la presidenta Susana Díaz barrunta la idea de adelantar las elecciones andaluzas al próximo otoño.

La investigación judicial gira en torno a la extinta Faffe –Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo- y al que fuera su director en el año 2010, Fernando Villén. Ese año, Villén usó la tarjeta de crédito asociada a esta empresa pública en un prostíbulo de Sevilla -Don Angelo- para realizar 15 pagos sucesivos en menos de seis horas por valor de 14.737 euros. Ocurrió el mismo día en el que estaba siendo remodelado el Gobierno andaluz y acababa de cesar el entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, responsable político de la Faffe. Los pagos de aquel día no constan en la contabilidad de la tarjeta porque fueron anulados por el portador a la mañana siguiente de la supuesta fiesta en el club de alterne, aunque sí quedaron reflejados en los movimientos bancarios.

En el sumario de la investigación aparecen las declaraciones, como testigo, del dueño del prostíbulo, que señalan a un alto cargo de la Faffe. El PP hizo pública parte de aquella declaración y empezó a denunciar -aún sin pruebas documentales- el uso irregular de la tarjeta de crédito en un prostíbulo. Acto seguido, y a petición de la jueza que instruye el caso, la Consejería de Empleo inicia una investigación interna sobre la tarjeta. Al no encontrar nada sospechoso en la contabilidad, se solicitó los extractos de gasto de la tarjeta a la entidad bancaria responsable y así se descubrió el desembolso de los casi 15.000 euros en un club de alterne entre las 20.57 horas del 22 de marzo de 2010 y las 2.43 horas del día siguiente. La documentación se puso en conocimiento del gabinete jurídico de la Junta que, el pasado 1 de junio, la remitió a la jueza que instruye el caso, María Núñez Bolaños. A instancias de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la magistrada había solicitado reiteradamente a la Junta los extractos bancarios de dicha tarjeta y la operativa de la misma, es decir, cómo se trabajaba con ella.

El Gobierno andaluz ha calificado hoy este caso de “lamentable, intolerable y patético” y recuerda que fueron ellos quienes pusieron en manos de la Justicia la documentación sobre los extractos bancarios de la tarjeta bajo sospecha. Además se proporcionó a los agentes de la UCO los ordenadores con las claves para que accedieran a toda la contabilidad de la Faffe. Sin embargo, los detalles del gasto en el prostítulo –el montante total y el desglose de cada factura- fueron hechos públicos por el Partido Popular andaluz en una comparecencia ante la prensa este lunes. La secretaria general de los populares andaluces, Dolores López, acusa de haber mentido al consejero de Empleo, Javier Carnero, al portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, y a la propia presidenta Susana Díaz.

Carnero compareció en el Parlamento andaluz para dar explicaciones sobre la tarjeta del directivo de la Faffe el pasado 12 de junio, casi dos semanas después de haber descubierto el gasto de los 15.000 euros en un prostíbulo y de remitir la documentación al juzgado. El consejero omitió esos datos en su comparecencia parlamentaria y la Junta ha evitado informar de ello hasta que el PP lo ha hecho público. "No hay secreto de sumario sobre esta causa, pero todos los sumarios tienen carácter reservado y nosotros hemos querido preservarlo", explican desde la Consejería de Empleo, que se remiten a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que niegan rotundamente que hayan mentido sobre el asunto, como denuncia el PP. El pasado mayo, el consejero Carnero ya tuvo que comparecer ante la prensa para dar explicaciones sobre las primeras denuncias de los populares sobre la tarjeta del directivo de la Faffe. Se dijo entonces que el gasto ascendía a 1.563 euros en tres años -2008, 2009 y 2010- y en ningún caso se detectó irregularidad alguna.

El portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, ha explicado este martes que en ese momento la Junta “no conocía el segundo abono de casi 15.000 euros” en el club de alterne de Sevilla. “La Consejería de Empleo hizo el rastreo de movimientos de cuentas de la tarjeta de la Faffe, pidió los extractos al banco, descubrió el gasto de esos casi 15.000 euros y los entregó en los juzgados en cuanto tuvo conocimiento de la irregularidad”, advierte. Existe una segunda tarjeta de crédito bajo sospecha asociada al mismo contrato con la Faffe, aunque la Junta asegura que ésta “nunca llegó a usarse”, bien “por pérdida o por deterioro”.

La denuncia de los populares y la tardanza de la Junta al responder ha sobredimensionado un asunto con evidentes resonancias al fraude de los ERE, que se encuentra ahora mismo en un juicio abierto. La tarjeta del directivo de la Faffe plantea un relato muy similar al mayor caso de corrupción conocido en Andalucía: el gasto de dinero público destinado a la formación de parados en una fiesta con prostitutas la misma tarde en que era destituido el consejero de Empleo Antonio Fernández, uno de los principales imputados en la causa de los ERE. La jueza María Núñez –sustituta de Mercedes Alaya al frente del juzgado de Instrucción 6- continuó la investigación de los ERE, pero también indaga sobre el uso irregular de dinero público por parte de la extinta Faffe, una fundación siempre bajo sospecha que llegó a gestionar hasta 300 millones de euros.

Los extractos bancarios evidencian el uso irregular del dinero público que manejaba la Faffe -que llegó a gestionar hasta 300 millones- y cómo su máximo responsable hacía un uso discrecional de las tarjetas de crédito que tenía a su disposición. El PP de Andalucía ha exigido al Gobierno de Susana Díaz "toda la verdad" sobre el uso de "tarjetas opacas" en la Faffe y ha llamado la atención sobre "la sucesión de falsedades" aportadas tanto por la presidenta de la Junta como por otros destacados miembros de su Gobierno y del PSOE.

El asunto es delicado porque reaviva el fantasma de la corrupción en el seno del Gobierno andaluz, cuando aún no se ha apagado el escándalo de los ERE. Una veintena de ex altos cargos de la Junta están siendo juzgados estos días por prevaricación y malversación de fondos públicos destinados a parados y empresas en crisis, entre ellos dos ex presidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El juicio se prolongará aún varios meses y la sentencia no se conocerá, presumiblemente, hasta el año que viene, pero fuentes del Gobierno andaluz admiten que es un dato que la presidenta baraja ante la posibilidad de adelantar las autonómicas al próximo otoño. No son casos parejos, porque los ERE es una macrocausa con más de 700 imputados -incluida la ex cúpula del Gobierno andaluz- y porque se investiga el uso irregular de unos fondos para ayudas de Empleo que superan los 800 millones de euros entre 2000 y 2011. El tema del uso irregular de la tarjeta, por ahora, alcanza esos 15.000 euros (que fueron devueltos) y la Junta, aunque admite que el asunto es "asqueroso", asegura que no se han detectado más gastos irregulares de este tipo.

A pesar de todo, este asunto de la tarjeta de crédito de la Junta utilizada en un prostíbulo es dinamita en manos del principal partido de la oposición, que ve la oportunidad de volver a usar las denuncias de corrupción como principal línea de confrontación con el Gobierno socialista de Susana Díaz. Más aún ahora que ha sido un caso de corrupción -la sentencia de la trama Gürtel- la que ha servido de plataforma al PSOE de Pedro Sánchez para impulsar una moción de censura contra Mariano Rajoy y desbancar al PP del Gobierno.