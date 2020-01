El exconsejero Francisco Vallejo expone sus 16 motivos para recurrir la sentencia de los ERE por "errores" del tribunal

Francisco Vallejo, presidente de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) de la Junta entre 2004 y 2009 como consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, se une a los condenados por el caso ERE que ha anunciado su recurso de casación en el Tribunal Supremo. Condenado a siete años y un día de cárcel por un delito continuado de malversación y 18 años y un día de inhabilitación absoluta por delito continuado de prevaricación, Vallejo anuncia recurso por infracción de ley, por quebrantamiento de forma y por infracción de precepto constitucional con base en un total de 16 motivos.

El exconsejero, para quien la Fiscalía Anticorrupción pedía ocho años de prisión y 30 de inhabilitación, considera que "ha existido error en la apreciación de la prueba, basado en documento que obra en autos, que demuestra la equivocación del Juzgado". La abogada de Vallejo, Encarnación Molino, concreta "los documentos en los que se funda el error", entre ellos muchos los informes definitivos de auditoria de cumplimiento de la Intervención Delegada de Control Financiero Permanente de

IDEA o los Informes de Cuentas Anuales de IDEA elaborados por la Intervención del Control Financiero Permanente.

El anuncio del recurso apunta que alguno de esos documentos acreditan que las cuentas anuales "expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía". En otro punto del recurso se dice que "las modificaciones presupuestarias se aprobaron siempre con el informe favorable de la Intervención General de la Junta de Andalucía".

"Vulneraciones"

Entre las "infracciones" de preceptos constitucionales, Vallejo cita la "vulneración del derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley", "vulneración del principio de legalidad", "vulneración del derecho de defensa", "vulneración del derecho a un proceso público con todas las garantías", "vulneración del derecho a obtener una sentencia debidamente motivada" o "vulneración del derecho a la presunción de inocencia y al juicio justo en todas sus manifestaciones".

El exconsejero, durante el juicio, dijo que “nadie” le advirtió de que IDEA no pudiera pagar las ayudas sociolaborales gestionadas por la Consejería de Empleo y que, en ningún caso, “nunca” dio orden alguna en relación con las ayudas. Vallejo defendió que IFA-IDEA era “un órgano de la Junta que se adscribía a una consejería pero que prestaba servicio a todos”, por lo que optó por evitar “un enfrentamiento más con ellos”, en alusión a la Consejería de Empleo. “Se decidió seguir prestando esa labor para Empleo”, ha comentado. “IFA nunca pagó por encima del dinero que tenía”, también ha dicho, explicando que hubo un momento en que Empleo no enviaba el dinero suficiente a IFA-IDEA, generando un déficit presupuestario pero “era una deuda de la Junta con la Junta” porque “IDEA no tenía ningún problema” en ese sentido.

Vallejo se suma así a los condenados por el caso ERE que ya han anunciado a la Audiencia su recurso de casación ante el Tribunal Supremo: Gaspar Zarrías, José Antonio Griñán, Manuel Chaves, Juan Francisco Sánchez, Agustín Barberá, Antonio Lozano y Francisco Javier Guerrero. La Fiscalía Anticorrupción ha dado por buena la sentencia de los ERE y no recurrirá en casación.