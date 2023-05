La jota entra en la campaña electoral aragonesa

Mayte Pérez, consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón y cabeza de lista del PSOE para las elecciones autonómicas en Teruel, ha mostrado sus dotes al arrancarse a cantar una jota en el I Encuentro Cachirulo Encarna Pastor, que se ha celebrado hoy en Teruel. La consejera, en medio de la calle con una pose jotera a pesar de no lucir el traje regional, se ha atrevido con ‘Pulida magallonera’, una jota que, a juicio de los entendidos, no es fácil de interpretar. El resultado es para nota, como se puede juzgar en el vídeo que Mayte Pérez ha publicado en redes sociales. Estilo jotero y voz no le faltan a la líder del PSOE en Teruel.

La jota es una seña de identidad aragonesa, forma parte de nuestra cultura y también forma parte de mi vida.



La jota está más viva que nunca, como hemos comprobado hoy en Teruel, en el I Encuentro Cachirulo Encarna Pastor. pic.twitter.com/Oq4SIMAXOv — Mayte Pérez (@MaytePerez2) 14 de mayo de 2023