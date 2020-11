Los sindicatos médicos y de enfermería de Aragón denuncian el "maltrato" en las condiciones laborales y económicas y amenazan con una huelga

Médicos y enfermeras convocados por la coalición sindical CEMSATSE (CESMAragón, FASAMET y SATSE Aragón), principal fuerza en la Sanidad aragonesa, denunciaron ayer con una cacerolada frente al edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, la "total falta de respuesta" a su petición de diálogo para abordar los problemas de la Sanidad aragonesa.

La secretaria general de CESMAragón, Mercedes Ortín, ha resaltado que esta es ya la sexta semana de movilizaciones convocadas como los 'Jueves sanitarios' y que si tras la próxima concentración, el primer jueves de diciembre, no hay una propuesta de diálogo, se llamará a la huelga a los 20.000 trabajadores sanitarios de Aragón. "Hemos dado un margen muy largo y si siete semanas no son suficientes, lo que hemos intentado hacer de una manera razonable lo tendremos que pedir con una huelga, pero no porque queramos", ha señalado Ortín.

La representante sindical ha destacado que la pandemia de la covid-19 ha agravado la situación de la Sanidad aragonesa, pero que las reivindicaciones de los profesionales son ya antiguas "estamos en la calle desde 2017 para recordar que los sanitarios aragoneses somos los peor pagados de España en conceptos como la atención continuada".

Además ha destacado que "no es solamente el dinero, hay condiciones de trabajo y formas de trato que hacen que Aragón no sea atractivo", por lo que ha pedido al Gobierno autonómico "que se cuente con nosotros a la hora de aportar soluciones para que no haya fuga de médicos y enfermeras a otras comunidades y países y llegar a soluciones que puedan repercutir en una mejor atención a los ciudadanos".

Reivindicaciones de los 'Jueves sanitarios'

CEMSATSE inició el pasado 20 de octubre un calendario de movilizaciones –'Jueves sanitarios'- ante el incumplimiento por parte del Gobierno de Aragón del acuerdo de desconvocatoria de huelga firmado en abril del pasado año y la "situación límite en los centros sanitarios, tanto en Atención Primaria como Hospitalaria, en donde los problemas de falta de recursos y plantillas se ha visto agravada con motivo de la pandemia". Así, se reclaman distintas medidas institucionales, laborales, en materia de recursos humanos y para mejorar la seguridad ante la crisis de la covid-19.

Cacerolada CEMSATSE Tras seis semanas ya sin respuesta, así hemos reivindicado profesionales médicos y de enfermería sentarnos a negociar con el Gobierno de Aragón para adoptar soluciones urgentes a la asfixia de la Sanidad. Los próximos presupuestos deben incluir medidas para que el maltrato económico y laboral no siga provocando la huida de los profesionales sanitarios Posted by Médicos de Atención Primaria on Thursday, November 26, 2020

Entre ellas, se demanda el cumplimiento íntegro por el Servicio Aragonés de Salud (SALUD) del acuerdo de desconvocatoria de huelga suscrito en abril de 2019, tras un año perdido, retomando los previstos grupos de trabajo para mejorar las cuestiones concretas que afectan a Atención Primaria y Hospitalaria, abordando cuestiones como la burocracia, los cupos de tarjetas, los ratios de enfermería o las retribuciones de guardias y complementos.

Entre las medidas institucionales, CEMSATSE reclama la reforma de a estructura del Departamento de Sanidad y del Servicio Aragonés de Salud, así como campañas informativas de respeto a los profesionales y sobre el trabajo en los centros de salud en la actual situación de asistencia presencial y telefónica.

Ante la crisis sanitaria, los profesionales piden igualmente medidas compensatorias por la sobrecarga que están sufriendo desde el inicio de la pandemia en marzo, como retribuciones, puntos adicionales en los baremos o compensar los descansos pendientes. También se incluyen aquí medidas para garantizar la accesibilidad y la seguridad de profesionales y pacientes.

Mercedes Ortín ha incidido en que es un momento clave para dar soluciones a estas demandas con la tramitación de los nuevos presupuestos "y tenemos que conseguir que se cuente con la Sanidad y sanitarios a la hora de confeccionar la ley de presupuestos. Los profesionales y los ciudadanos necesitamos tener un capítulo bien dotado".