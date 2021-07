Urkullu niega que haya ido a la Conferencia a cambio de prebendas o concesiones y rechaza que Euskadi tenga privilegios

Denuncia el "desconocimiento interesado" sobre el Concierto Económico que está en ordenamiento jurídico, la Constitución y el Estatuto

BILBAO, 30 (EUROPA PRESS)

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha negado este viernes que haya asistido a la Conferencia de Presidentes de Salamanca a cambio de "rebendas o concesiones" del Gobierno de Pedro Sánchez, y ha rechazado que Euskadi tenga "privilegios" respecto a otras comunidades autónomas.

Además, ha denunciado el "desconocimiento interesado" sobre el Concierto Económico, que está contemplado en ordenamiento jurídico, la Constitución y el Estatuto, y es, por tanto, "de obligado cumplimiento". Tras afirmar que para la Comunidad Autónoma Vasca supone "un riesgo", ha asegurado que "no se financia del Estado".

Urkullu, que ha comparecido ante los medios de comunicación en Salamanca tras la celebración de la XXIV Conferencia de Presidentes, ha rechazado las acusaciones de algunos representantes de otras autonomías que han criticado que Euskadi tiene "privilegios", después de que el Lehendakari haya participado en la cumbre tras el acuerdo sobre la concertación de nuevos impuestos en la reunión de este pasado jueves de la Comisión Mixta del Concierto Económico.

El Lehendakari ha apuntado que "en ningún momento" ha dicho que no acudiría a este encuentro. "Nadie puede decir que de mi boca haya salido el decir que no vendría a la Conferencia de Presidentes. Es más, he estado callado ante las circunstancias que estábamos viendo en el proceso de conversaciones de negociaciones respecto al cumplimiento de la Ley del Concierto Económico", ha dicho.

Por ello, ha querido ser "prudente", al asegurar que hay "un desconocimiento interesado del ordenamiento jurídico en el Estado español, de lo que dice la Constitución española, de lo que dice el propio Estatuto de autonomía de Gernika, y de la legislación existente". "Existe una Ley del Concierto Económico, de la misma manera que existe una Ley de Convenio Económico para la Comunidad Foral de Navarra, que es de obligado cumplimiento", ha explicado.

En este sentido, ha precisado que se trataba de concertar los nuevos impuestos --sobre transacciones financieras, servicios digitales y el IVA del comercio electrónico--, que debe hacerse en la Comisión Mixta del Concierto, y debía haberse producido ya en el mes de junio. "Este era el compromiso suscrito con el Gobierno español. Estábamos hablando desde abril sobre esta reunión que se celebró ayer", ha añadido.

CUMPLIMIENTOS DE ACUERDOS

Iñigo Urkullu ha explicado que "uno tiene que poner también en la balanza el grado de satisfacción del cumplimiento de los acuerdos o compromisos adquiridos". Por ello, ha negado que el acuerdo cerrado este jueves suponga "un privilegio", sino "al contrario".

"Yo creo que es necesario hacer entender qué es el Concierto Económico: es un riesgo unilateral por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma Vasca y de las Diputaciones Forales --en base a cómo vaya la economía para la recaudación por las Diputaciones Forales--. Nosotros no nos financiamos del Estado español", ha señalado.

También ha recordado que Euskadi realiza "un ejercicio de solidaridad" a través del Cupo, que paga "por las cargas que tiene por los servicios que presta en la Comunidad Autónoma del País Vasco".

Ante las acusaciones de "privilegios", ha reiterado "la absoluta necesidad de insistir en ello". En esta línea, ha rechazado que haya a acudido a la Conferencia de Presidentes "en función de prebendas o de concesiones". "No es ni más ni menos el cumplimiento de la Ley", ha reiterado.