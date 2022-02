📩 BOLETÍN | Al filo de lo imposible

Vamos al lío. Buenos días.

Por dónde va el día

Al filo de lo imposible

Al Gobierno le salen las cuentas. Por dos o tres votos. La reforma laboral pactada con patronal y sindicatos será aprobada hoy en el Congreso tras una negociación que ha durado meses y que casi se despeña en el último metro. Los nervios de todos los partidos van a durar hasta que llegue el momento de apretar el botón del hemiciclo, porque ahora mismo la diferencia es mínima. Votarán a favor PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, Más País y a última hora se han sumado los apoyos también PDeCAT y UPN, que han decantado la balanza, con la duda todavía del PNV.

No sé si alguien hace 6 meses hubiera dicho que esta reforma iba a poner de acuerdo a Unidas Podemos y a Ciudadanos, a PSOE y UPN, a Más País y PdeCAT, a CCOO y a Patricia Botín. No pasa casi nunca en política. PP, Vox, ERC, seguramente PNV, Bildu o la CUP se quedarán, si no cambia el sentido de algún voto durante la mañana de hoy, fuera de esa foto histórica en forma de puntitos verdes en el panel de votación.

Hoy Ignacio Escolar  destaca la importancia de esta reforma laboral que, aunque no está a la altura de las promesas de derogación radical, sí que es una ley que mejora condiciones.

Fase ómicron

Quedan apenas unas semanas para que empiece a venderse en España el nuevo tratamiento con pastillas para la Covid-19. Se llama Paxlovid, ya lo hemos dicho muchas veces, pero por si acaso lo hago otra, que no sustituye a la vacuna, y está indicado por ahora para que pacientes de riesgo prevengan complicaciones, aunque seguro que si las 344.000 pastillas que están de camino se muestran tan efectivas como parece, empezaremos a hablar de otra nueva fase de esta pandemia. De hecho el tratamiento aterrizará cuando ya la sexta ola haya descendido bastante, si sigue a este ritmo. La incidencia desciende en 2 de cada 3 grandes ciudades, y en Andalucía y Canarias muchos municipios están ya por debajo de los 1.000 casos.

Mientras, Europa se abre de brazos y se deja atravesar por ómicron: Dinamarca ha dejado de catalogar la Covid-19 como enfermedad "crítica", Países Bajos ha reabierto restaurantes y espacios culturales y Francia elimina las mascarillas en exteriores.

No Boris, no party

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, está acorralado por su afición a las fiestas. No es que tuviera un descuido, es que la policía investiga una quincena de reuniones clandestinas en pleno confinamiento y en oficinas del gobierno.

Hoy en el podcast nos preguntamos qué le pasa a Boris con las fiestas y si aguantará la presión.

Que no se te pase

Hay siete detenidos¬†por el Asalto del Ayuntamiento de Lorca que¬†ayer repasamos en el podcast. Est√°n todos en libertad con cargos de atentado contra la autoridad y des√≥rdenes p√ļblicos. Hoy contamos m√°s detalles de¬†c√≥mo se gest√≥.

Subid√≥n, pero del malo. Toca revisar muchos de los contratos de luz regulados por la tarifa de mercado libre, hasta ahora m√°s protegidos del aumento de los precios, y el golpe es fuerte. Hoy tratamos las consecuencias que empiezan a notar¬†las empresas peque√Īas.

Entrevistamos a Pablo Fernández, el candidato de Unidas Podemos a la presidencia de Castilla y León. Se presenta por tercera vez y con las encuestas en contra pide apoyo para romper las previsiones.

Benidorm Fest. TVE no había publicado hasta ahora los datos exactos del voto popular y del televoto para elegir representante de Eurovisión. Y ahora entendemos por qué se han resistido: la ganadora, Chanel, recibió solo el 4% del voto popular frente al 70% de Tanxugueiras. El jurado se encargó de 'afinarlo'.

Cosas que no sabía

No ten√≠a ni idea¬†de lo que era un ‚Äúasteroide troyano‚ÄĚ. Est√° bien saberlo porque parece que¬†uno de esos va a acompa√Īarnos¬†en nuestro viaje alrededor del Sol durante 4.000 a√Īos. Los asteroides troyanos son peque√Īas rocas espaciales que se ‚Äėenganchan‚Äô a la √≥rbita de un planeta y permanecen en ella. En la Tierra solo hay otro m√°s identificado pero por ejemplo J√ļpiter tiene m√°s de 5.000 asteroides troyanos conocidos. Nuestro compa√Īero mide 1,18 kil√≥metros de di√°metro y probablemente viene disparado de alguna colisi√≥n precisamente en J√ļpiter.

No sab√≠a, la verdad,¬†que el Estatuto de Castilla y Le√≥n no establece ninguna ciudad como capital oficial auton√≥mica. Las leyes s√≠ fijan que la sede de las Cortes y de la Junta se fija en Valladolid, pero el Estatuto no concreta la capitalidad oficial. El asunto se vuelve pol√©mico de vez en cuando y¬†aqu√≠ tienes algo de contexto hist√≥rico.¬†Tampoco hay himno oficial. Se lo he le√≠do a √Ālvaro Garc√≠a¬†en Twitter.