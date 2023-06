📩 BOLETÍN | Con fuego

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Con fuego

Los líderes de la izquierda española vuelven a jugar con fuego sobre la bocina. Sus votantes necesitaban incentivos nuevos, ilusión y unidad, pero lo que hay a falta de unas horas para que se agote el plazo para el registro de coaliciones es una incertidumbre desbocada con dinámicas que nos suenan de capítulos anteriores.

Está costando mucho saber qué es eso que tanto separa a Podemos y a los partidos que ya sí forman parte de Sumar, pero anoche adelantamos un detalle muy relevante para la negociación: Podemos acepta integrarse en la candidatura de Sumar en todas partes salvo en la Comunitat Valenciana, donde propone presentarse por su cuenta porque Compromís no les deja ningún puesto con posibilidades de obtener escaño. Sumar dice que no lo ve y busca un acuerdo sin excepciones.

Poco antes de esa propuesta, Podemos ha lanzado una consulta a sus bases sobre la negociación con Sumar. No es que la dirección del partido pida permiso para integrarse en Sumar sino que pide permiso para negociar, algo que llevan haciendo ya días/semanas/meses, y tomar la decisión que consideren más oportuna durante el día de hoy. Aquí tienes el texto exacto de la pregunta. En realidad esa consulta es habitual tanto en Podemos como en otras formaciones (el miércoles hizo algo parecido Más Madrid), pero al lanzarse por sorpresa, pidiendo manos libres justo en el momento más tenso de las negociaciones, ha suscitado todo tipo de lecturas. ¿Puede interpretarse como una voluntad clara de acordar como sea? Puede. ¿Puede interpretarse como un intento de cargarse de argumentos del tipo “nosotros queríamos, no tuvimos la culpa” si la negociación se rompe? Puede. ¿Puede ser una manera de evitar movimientos por su cuenta de líderes de Podemos en territorios críticos con la estrategia de la dirección? Puede. Todo puede ser. Incluso hay medios que insisten en que Sumar pone como condición que Irene Montero no vaya en las listas por su baja popularidad y por su mala relación con el resto de formaciones. Ni Sumar ni Podemos nos confirman que eso sea verdad.

Hoy en el podcast, intentamos comprender cómo se negocia una lista electoral de confluencia o coalición de izquierdas. Porque apelamos todo el rato a lo buena que es la unidad, pero la unidad electoral tiene forma de lista electoral y las listas electorales no son infinitas.

Mientras seguimos pendientes del pulso-abrazo entre Podemos y Sumar, continúa el goteo de formaciones que dan su visto bueno a la confluencia que lidera Yolanda Díaz. Verdes Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz, AraMÉS y Batzarre son las últimas en unirse. La que no se suma es Teresa Rodríguez: Adelante Andalucía vuelve a ir por su cuenta aunque solo se presentará en una provincia. ¿Cuál? Las bases decidirán si Sevilla o Cádiz.

En el PSOE también van tomando forma definitiva las listas, cuyas tensiones internas quedan protegidas tras todo el ruido generado a su izquierda. Pero lo cierto es que hay cosas llamativas: Pedro Sánchez hace sitio en las listas para dirigentes y ministros en busca de refugio (por si no gobiernan) y eso cierra el paso a diputados jóvenes que iban despuntando.

En Catalunya y Euskadi , Bildu y ERC han acordado ir juntos en la papeleta del Senado.

, en la papeleta del Senado. Barcelona. Poco hablamos de la resaca del 28M, pero se ha puesto interesante la formación de gobierno municipal en Barcelona. En el PP se han dado cuenta de que puede ser un problema dejar con su abstención que el alcalde sea Xavier Trías, de Junts, el partido independentista de Puigdemont. La alternativa que tienen, y para la que se han ofrecido este jueves, es permitir que sea alcalde el candidato del PSC. Eso sí, para eso ponen como condición que no entren en el gobierno los comuns de Ada Colau, cuyos votos también son imprescindibles.

Por cierto, si vas a votar por correo, nueva norma para evitar problemas y darle más confianza al sistema: habrá que entregar el voto con el DNI. Y si tienes vacaciones ya contratadas que coincidan con el 23 de julio, no te preocupes que podrás usarlo como pretexto si te convocan para una mesa electoral.

Que no se te pase

Hay contraofensiva . Ya está confirmado: Ucrania ha lanzado una contraofensiva para recuperar terreno ocupado por Rusia en su país. El Ejército ucraniano ha estado dos meses preparándose para esto, veremos qué implica. Tienes aquí los detalles que ya han trascendido.

. Ya está confirmado: Ucrania ha lanzado una contraofensiva para recuperar terreno ocupado por Rusia en su país. El Ejército ucraniano ha estado dos meses preparándose para esto, veremos qué implica. que ya han trascendido. Trump, imputado . Se le investiga por llevarse y esconder documentos clasificados que encontró el FBI en su mansión de Mar-a-Lago, en Palm Beach.

. Se le investiga por llevarse y esconder documentos clasificados que encontró el FBI en su mansión de Mar-a-Lago, en Palm Beach. Los alquileres se dispararon más de un 11% en 20 ciudades españolas entre 2015 y 2021. València, Palma y Málaga encabezan las subidas. Puedes buscar tu ciudad en un mapa .

se dispararon más de un 11% en 20 ciudades españolas entre 2015 y 2021. València, Palma y Málaga encabezan las subidas. Puedes . “Extremo peligro” . La Comisión Europea mandó una carta a España expresando su preocupación por la relajación de los controles de la tuberculosis bovina que había aprobado el gobierno PP-Vox en Castilla y León. El consejero de Agricultura (Vox) dice que a veces “llevamos muy al extremo lo de la salud pública”.

. La Comisión Europea mandó a España expresando su preocupación por la relajación de los controles de la tuberculosis bovina que había aprobado el gobierno PP-Vox en Castilla y León. El consejero de Agricultura (Vox) dice que a veces “llevamos muy al extremo lo de la salud pública”. Movimientos en Mediaset. El grupo italiano propietario de Telecinco y Cuatro acaba de poner en su sitio a Borja Prado, el presidente que sucedió a Paolo Vasile y al que se le atribuye la decisión de eliminar Sálvame y profundizar en el sesgo conservador de la cadena con más protagonismo para Ana Rosa Quintana. Borja Prado limitará sus funciones a una presidencia institucional y el poder de decisión recaerá sobre Alessandro Salem, consejero delegado.

Trivial Tertuliano

Azul - ¿Cómo se llamó la confluencia que aupó a Manuela Carmena a la alcaldía de Madrid en 2015?

Rosa - ¿Cuál fue el nombre del proyecto electoral de Ada Colau antes de cambiar a Barcelona en Comú porque alguien les robó la marca?

Amarillo - ¿Qué confluencia quedó sellada con un brindis de botellines de cerveza entre Pablo Iglesias y Alberto Garzón en el Teatro del Barrio de Lavapiés?

Marrón - ¿Quién encabezaba junto a Teresa Rodríguez la lista alternativa a Pablo Iglesias en la asamblea fundacional de Podemos en 2014?

Verde - ¿Qué fenómeno natural dio nombre a las confluencias gallegas con las que fue candidata Yolanda Díaz?

Naranja - ¿Qué partido integrado en Sumar es a su vez una coalición de partidos como el Bloc, Iniciativa del Poble Valencià o Equo?

-----------------

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.