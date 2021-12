Pues ya está, ya ha ocurrido. Era cuestión de tiempo que alguien levantara la liebre de qué hacemos con la sexta ola y la Navidad y ha sido el Ministerio de Sanidad, que en un informe de riesgos recomienda poner "límites" al número de participantes en "eventos públicos y sociales, especialmente durante las celebraciones de las fiestas navideñas" por la aceleración en la subida de los contagios y la "incertidumbre asociada a la variante ómicron". Bienvenidos a diciembre de 2021, año 2 de pandemia.

Justicia poética. Apenas unos días después de los titulares sobre la preocupante “variante sudafricana” del coronavirus, nos enteramos de que la ómicron estaba ya circulando por Europa antes de que fuera detectada en Sudáfrica. Fueron los científicos africanos, y no los europeos, los que se dieron cuenta de su existencia. Si te interesa cómo es su batalla contra el coronavirus, hoy entrevistamos a una periodista científica sudafricana, Aisha Abdool Karim.

Pasaporte. Los pasaportes Covid sirven para incentivar que la gente se vacune, aunque solo sea porque quieren mantener su vida social, como se ve claramente en los datos por ejemplo de Barcelona. Pero no garantizan que se eliminen los contagios en interiores. Lo hemos dicho mil veces y hoy lo recuerda este informe de expertos que el Gobierno usa para resistirse a la implantación general de ese pasaporte. Aún así, Euskadi ha recibido vía libre de la Justicia para instaurarlo.

Espa√Īa se retrata con Almudena Grandes

Lo que ha ocurrido tras la muerte de Almudena Grandes parece un nuevo capítulo de esa historia de España que nos describió. De un lado, la devoción y el reconocimiento por parte de muchos. Por otro, la indiferencia y desprecio por parte de la derecha mediática y política, que no estuvo en el funeral y que ha votado en contra de nombrarla Hija Predilecta de Madrid.

Lo analizamos con Olga Rodríguez, José Antonio Zarzalejos y Mónica Zas en un podcast emocionante.

Netflix, cuestión de Estado

Mira que lo hemos hablado aquí desde el principio, pero no me esperaba yo estar en estas: resulta que el debate sobre las cuotas del contenido en catalán en Netflix está a punto de dinamitar el acuerdo para la aprobación de los Presupuestos. ERC había puesto como condición para su apoyo que Moncloa hiciera hueco para producciones en euskera, gallego o catalán en la cuota para producciones españolas que la ley europea garantiza en todas las plataformas audiovisuales. Este martes, a última hora, Nadia Calviño ha venido a decir que ese acuerdo vale para plataformas radicadas en España (Movistar +, Filmin, Atresmedia Player…) pero no para Netflix o HBO. “A Netflix no se le puede obligar”, asegura. Luego Moncloa ha salido a aclarar que lo mismo eso sí que se puede revisar. Aquí las claves técnicas.

Que no se te pase

Sucesi√≥n en Inditex. Marta Ortega, hija menor de Amancio Ortega,¬†accede al trono de Inditex. Con 37 a√Īos, desplazar√° en abril al presidente¬†actual, Pablo Isla, que se va tras haber ganado¬†unos 100 millones de euros en 10 a√Īos.

La libertad de esquiar. Cada uno elige las batallas que quiere, y el PP ha elegido hacer campa√Īa contra el Gobierno con un complejo de esqu√≠ sin licencia y demoledor para el medio ambiente. Est√° en Navacerrada y se mantiene con la licencia caducada en terrenos que deben ser de Parques Nacionales.

El ADN del suicidio. La mayor investigación hasta la fecha sobre los condicionantes genéticos de las tendencias suicidas detecta patrones compartidos entre las personas que se intentan quitar la vida. Da un poco de vértigo hasta escribirlo. El asunto tiene muchos matices y están aquí.

En el capítulo de hoy

Cuando el 'true crime' toca cerca. Hay varias series que revisan algunos de los casos de sucesos m√°s medi√°ticos de Espa√Īa, como el caso Alc√†sser (Netflix) o el de Roc√≠o Wanninkhof (HBO y Netflix). Nos las recomienda mi compa√Īero √Ālvaro Medina: ‚ÄúCuando las ni√Īas de Alc√†sser fueron asesinadas, yo a√ļn no hab√≠a nacido‚ÄĚ. Despu√©s de este duro golpe, sigamos: ‚ÄúLos terribles asesinatos de Roc√≠o Wanninkhof y Marta del Castillo me pillaron en el colegio. Y esta semana los he visitado por primera vez con tal estupefacci√≥n que necesitaba pausar la imagen para asimilar que una periodista subiese a tres familias a un escenario lleno de focos y c√°maras la misma noche que aparecieron los cad√°veres de sus hijas‚ÄĚ.

Venga Juan. Este domingo se estrena la nueva temporada de Vota Juan, que ahora se llama¬†Venga Juan, y que protagoniza el enorme Javier C√°mara. La serie tiene la habilidad de ser un gui√Īo sarc√°stico permanente sobre la pol√≠tica espa√Īola, con un a√Īadido llamativo: la cuenta de Twitter¬†@soyjuancarrasco¬†es una divertida forma de promoci√≥n¬†conectada con la actualidad.

Hasta mañana.