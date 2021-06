El culebrón de las vacunas para los jugadores de la Selección Española de fútbol no parece tener fin. Cuando ya dábamos por hecho que los futbolistas se vacunarían con dos dosis de Pfizer durante la Eurocopa, ahora dicen que no, que si no es con Janssen, que es monodosis y les dará menos días de efectos adversos, no se vacunan. Y el Gobierno les ha dicho que lo que ellos quieran.

Recapitulando: los jugadores de la Selección se vacunarán sin que les toque todavía en el orden que todos seguimos, se vacunarán tarde y no estarán inmunizados durante la mayoría del torneo y se vacunarán con Janssen, que no está autorizada en España para los menores de 40 años. Los que hayan pasado ya la Covid-19, recibirán una dosis de Pfizer. Menú a la carta, elija el señor la vacuna que quiera.

“Todo este lío demuestra el miedo visceral que le tienen los políticos a cualquier cosa que tenga que ver con el fútbol”, decía ayer mi compañero Raúl Rejón en una de las reuniones de elDiario.es. Como pasa en ocasiones cuando intentas ponerte de perfil, el problema te estalla en toda la cara.

Al Ministerio de Sanidad se le ha juntado este desbarajuste con la Selección con otra crisis de más trascendencia sanitaria, la del ocio nocturno, cuya regulación “de obligado cumplimiento” ha acabado rectificada y retirada por completo. La ministra Carolina Darias vive las horas más abrasadoras de su carrera política.

Un error de programación informática ha dejado al descubierto durante varias semanas los datos personales y sanitarios de millones de personas en la web para gestionar la autocita de la vacuna en la Comunidad de Madrid.

Con algo de destreza técnica, no mucha, cualquier persona podía acceder al nombre completo, DNI, número de teléfono, fecha de nacimiento y números de identificación sanitaria tanto autonómicos como nacionales de cualquier ciudadano. Según la Comunidad de Madrid, que se ha enterado de la bracha de seguridad por el aviso de elDiario.es, nadie durante estas semanas ha extraído estos datos de manera ilícita.

Es grave. Llevamos varios días esperando a que la Comunidad de Madrid arregle el problema antes de publicar esta noticia, para evitar que al saberse quedaran más expuestos los datos aún.

Guerra por el oxígeno. Se ha hablado mucho de mascarillas, respiradores y vacunas. Hemos hablado menos de la escasez en muchos países de algo aún más básico para contener a la versión más agresiva del virus: el oxígeno.

La memoria de los niños. Qué delicia ha sido leer este texto del escritor Alejandro Zambra sobre los recuerdos y los niños criados en la pandemia: “¿Qué recordarán nuestros hijos de este año horrible?”

Me ha encantado el cartel de Sevilla para el Orgullo LGTBI de este año. Son tres guiños en uno: la bandera arcoíris, la versión plural de la machacona canción de Los del Río sobre el color especial que tiene Sevilla y la cresta de Curro, la mascota de la Expo ’92.

Desgarrador. Ayer por la tarde encontraron el cadáver de una niña a 1.000 metros de profundidad en las aguas de Tenerife. Estaba en una bolsa, amarrada a un ancla. Esta niña es Olivia, una de las dos hermanas desaparecidas y secuestradas presuntamente por su padre hace más de un mes.

Se va jodiendo el Perú conforme se eterniza el recuento de las elecciones. El izquierdista Pedro Castillo tiene una ligerísima ventaja pero se siguen contando votos cinco días después. Keiko Fujimori denuncia fraude electoral y la Fiscalía peruana pide justo ahora prisión provisional para ella por una causa pendiente.

La tectónica de la izquierda. Juan López de Uralde, fundador de Equo en 2011 y hoy diputado de Unidas Podemos, ha registrado un nuevo partido, Alianza Verde, que se quedará integrado dentro de la formación morada. Es una manera de intentar remarcar las políticas ecologistas dentro de UP y competirle esa bandera a Más País, el partido de Iñigo Errejón, donde recalaron también otros líderes de Equo.

Cannabis. El PSOE se abre a la legalización del cannabis para fines medicinales. El juego de mayorías empieza a cuadrar y los próximos seis meses pueden ser claves en este debate. No sé si sabías que el PNV es hoy un gran defensor de la legalización de la marihuana para uso terapéutico.

Conectados. Interesante conversación de Ignacio Escolar con el economista Emilio Ontiveros. Le han dado un buen repaso a la situación económica española y se caen algunos mitos de la pandemia.

Vox, con la clase trabajadNO. Para cuando te digan que Vox defiende los intereses de la clase trabajadora porque la izquierda bla bla bla bla, recuérdales esta noticia: el partido de Santiago Abascal recurre ante el Tribunal Constitucional la Ley Rider que protege los derechos de los repartidores de Deliveroo o Glovo.

Azul - ¿En qué país se disputan las elecciones presidenciales Keiko Fujimori y Pedro Castillo?

Rosa - ¿Qué política española ha cantado y bailado enmascarada en el concurso de Antena 3 ‘Mask Singer’?

Amarillo - ¿En qué año fue legalizado el Partido Comunista de España?

Marrón - ¿Qué escritor francés que escribió ‘Limónov’ o ‘El reino’ ha recibido el Premio Princesa de Asturias de las Letras?

Verde - ¿Alrededor de qué planeta gira Ganímedes, la ‘luna’ más grande del Sistema Solar?

Naranja - ¿Quién fue el primer futbolista en dar positivo por coronavirus en la Selección Española durante su preparación para la Eurocopa?

Azul - Perú

Rosa - Esperanza Aguirre

Amarillo - 1977

Marrón - Emmanuel Carrère

Verde - Júpiter

Naranja - Sergio Busquets

