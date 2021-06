Pedro Sánchez prepara una remodelación de su Gobierno. El presidente quiere un grupo con perfil más político. Se hará efectivo tras las primarias del PSOE de Andalucía y por tanto no muy lejos de la aprobación de los indultos. Antes de agosto. Aquí te contamos qué dicen las quinielas sobre quién entra y quién sale.

Celáa, Escrivá, Marlaska, Robles, Uribes… Las especulaciones llevan semanas circulando y Pedro Sánchez es una tumba. El Gobierno, oficialmente, dice que todo son "rumores y comentarios". Una de las versiones publicadas hoy en otros medios dice que la remodelación incluye una reducción de los ministerios que afectaría tanto a PSOE como a Unidas Podemos. Veremos. Será una entrada de verano movida para los socialistas.

Pulsos en la barra de un bar

Madrid, Euskadi, Castilla y León y Andalucía se rebelan contra las restricciones a la hostelería aprobadas por mayoría en el Consejo de Salud que forman el Gobierno y las comunidades autónomas. En la letra pequeña de las normas se establecen criterios que implicarían el cierre del interior de los bares y restaurantes en Euskadi y La Rioja. Hasta siete comunidades podrían abrir de inmediato el ocio nocturno. Más detalles.

Mientras tanto, Reino Unido mantiene a Baleares y Canarias en la lista de destinos de riesgo por COVID-19, como el resto de España.

Mascarillas. A medida que va avanzando la vacunación y baja la incidencia, vamos teniendo también la tentación de dejar de ser tan estrictos con la mascarilla. Y lo mismo no es muy conveniente, sobre todo en interiores. Se han convertido en un símbolo de la pandemia: un recordatorio constante y traumático en lo personal y un protagonista constante en lo político, porque su regulación ha ido cambiando mucho desde marzo de 2020. Aquí un repaso sobre el presente y el futuro de las mascarillas.

Cada vez menos hijos

¿Por qué los jóvenes tienen cada vez menos hijos? ¿Es por falta de dinero o porque ya no se quieren hacer tantos sacrificios? ¿Es por un cambio de valores o porque la incertidumbre no nos deja planificar? ¿Es porque la mujer se resiste a una opresión familiar que antes se daba por hecha? ¿Es por inmadurez o por desarraigo? Echa un vistazo a qué nos dicen los datos. No esperes respuestas contundentes, pero es un análisis muy interesante para consultar con algo de calma.

España vacía. Uno de los conceptos más utilizados en la política territorial actual es el de la ‘España vacía’. Lo acuñó en un libro Sergio del Molino, que ahora vuelve con una secuela para aclarar lo que quiso y no quiso decir con aquello. El término ya no le pertenece pero sus reflexiones sí. Le entrevistamos.

***

Que no se te pase

Menores. Las autoridades de Ceuta han recibido 4.400 llamadas de familiares de menores marroquíes preguntando por sus hijos tras la entrada multitudinaria alentada por Mohamed VI. Solo querían saber si estaban bien. Así estarán las cosas en casa como para que solo 200 hayan solicitado formalmente su vuelta. Lo contamos en Desalambre.

Hostilidad. Tenemos otra entrega de los reportajes que estamos publicando sobre cómo (nos) ha cambiado la vida en la frontera de Reino Unido a los europeos después del Brexit. La frontera, vista desde el otro lado.

Hoy hay primarias en el PP valenciano. 7.800 simpatizantes deciden entre el candidato de Pablo Casado o el de Francisco Camps. Sí, Camps sigue enredando. El favorito es el oficialista Carlos Mazón.<

Periodismo europeo. He sido jurado de los European Press Prize y se acaban de conocer los premiados. Aparte de felicitar a los amigos de Maldita.es por su premio a la innovación, os recomiendo un par de reportajes muy interesantes: este sobre ser menor transexual en Polonia y otro sobre la desconocida familia de Vladimir Putin.

***

Trivial Tertuliano

Azul - ¿Cuál es la capital de Finlandia?

Rosa - ¿Tendrá segunda temporada la docuserie de Rocío Carrasco?

Amarillo - ¿En qué año José María Aznar se convirtió en presidente del Gobierno?

Marrón - ¿Cómo se llama el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones?

Verde - ¿Cómo se llama la región natural de desierto y estepa que se encuentra en Aragón?

Naranja - ¿Cuál es el año de celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020?

Respuestas

Azul - Helsinki

Rosa - Sí

Amarillo - 1996

Marrón - José Luis Escrivá

Verde - Los Monegros.

Naranja - 2021

***

Ayer te hablaba de una apicultora de Texas, Erika Thompson, y de sus llamativos vídeos manejando abejas en TikTok, donde tiene 6 millones de seguidores. Pues durante el día se desencadenó un debate en redes sociales sobre si sus métodos son temerarios. Por si te interesa, este hilo de Janira Planes lo resume bien.

¡Viernes!

Desconecta si puedes y nos leemos el lunes.

Un abrazo,

Juanlu.