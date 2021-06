El verano no le está sentando bien a los datos de la pandemia en la mayor parte de nuestro Mediterráneo: la mayoría de los habitantes de Catalunya, Baleares y la Comunitat Valenciana viven en localidades donde los casos están en aumento, según este completo análisis. Las flechitas azules del mapa indican que los contagios suben, las verdes que bajan:

Tanto Baleares como la Comunidad Valenciana venían registrando datos muy buenos desde la primavera. La llegada del turismo ha truncado esa evolución. El efecto mariposa ya se nota: el macrobrote de Mallorca ha acabado provocando el cierre del ocio nocturno... en Pontevedra.

Si cruzamos lo geográfico con lo generacional, se va entendiendo todo mejor: la tasa de incidencia de los jóvenes de 20 a 29 años en toda España duplica la media nacional. Están en 251 contagios por cada 100.000 habitantes; por irnos al otro extremo, la tasa en los mayores de 80 apenas supera los 22 casos. Más datos por edades en esta radiografía.







Dialogar con un asfixiado

Es una noticia de esas que ocupan titulares pero que acaban pasando como si nada. Y en realidad tiene mucha miga. El Tribunal de Cuentas, que en realidad no es un tribunal sino un órgano de control económico dirigido por personas designadas a dedo por los partidos políticos, ha dictaminado su propia ‘condena’ a los líderes independentistas: reclama millones de euros a decenas de ex altos cargos de la Generalitat, que tendrán que pagar de su bolsillo, por el uso de fondos públicos para organizar y promocionar el proceso independentista. Hay nombres conocidos: a Artur Mas se le piden 2,8 millones; a Puigdemont y Junqueras, otros dos millones de euros. Y luego hay una ristra de unas cuarenta personas que fueron nombradas y cumplieron con un encargo, que ahora tienen que responder con su patrimonio personal o, en el más que probable caso de que no tengan ese dinero (porque además nadie les ha acusado de robar nada), serán embargados de por vida. Arruinados.

Se supone que muchas de esas personas tendrán que protagonizar y legitimar un proceso social de diálogo y reconciliación con España mientras un órgano del Estado, que tantas veces se ha puesto como ejemplo perfecto de institución opaca, les asfixia económicamente.

Pedro Sánchez y Pere Aragonès se vieron ayer en Moncloa. Todo fue según lo previsto.

Cortesía en las cloacas

María Dolores de Cospedal ha declarado como imputada ante el juez por sus conexiones con el comisario Villarejo, a quien habría encargado según la investigación que espiara a Luis Bárcenas para apagar el escándalo de sus papeles.

Cospedal ha dicho que sí, que se reunió a solas con Villarejo, pero que ella no sabía que el espía más famoso de las cloacas ya no era un policía en activo y que no le encargó nada. Que solo quería preguntarle por lo que sabía sobre la corrupción en el PP para depurar responsabilidades. Y que sí, que le pagó con fondos del PP, pero que fueron solo “gastos de cortesía”.

Si tú crees que dejas las cosas para el último momento…

... mira esta foto:

Son colas en el Banco de España de hasta dos horas para apurar la última oportunidad para cambiar de pesetas a euros. Sí, la gente sigue teniendo pesetas sin cambiar. Menos mal que se lo dicen todo ellos solos: "Somos un desastre”.

***

Que no se te pase

Ley trans aprobada. Luz verde a la norma que pareció imposible. La aprobación no cierra las heridas abiertas en el feminismo ni en el seno del Gobierno por el enconadísimo debate ideológico sobre la transexualidad.

Ni dios se casa ya por la Iglesia. Las bodas religiosas pasan en dos décadas del 76% del total en España a apenas el 10%. La provincia con más bodas por la Iglesia es Jaén, donde suponen algo menos de la mitad (48%). Más datos.

"Pay them more". Si todavía no has visto a Joe Biden susurrándole con sarcasmo a los empresarios que se quejen menos y que paguen mejores salarios, hay que verlo. El presidente de EEUU ha sorprendido con su línea económica y hay quien habla de que “la era neoliberal en EEUU está terminando”.

***

Todo es política

Picasso es una frontera. El 17 de marzo de 1995, el Gobierno publicó un decreto que dividía la historia del arte entre antes de 1881 y después de 1881. Los cuadros pintados por artistas nacidos antes de esa fecha irían al Museo del Prado; los posteriores, podrían exhibirse en el Reina Sofía. ¿Por qué 1881? Es el año de nacimiento de Pablo Picasso, que es por tanto la frontera política entre los dos grandes museos españoles. La frontera empieza a agrietarse: el cuadro ‘Buste de femme 43’, del pintor malagueño, se expondrá en el Prado. Lo explican bien en La Razón.

Toma moreno. El durante un tiempo todopoderoso productor de televisión José Luis Moreno ha sido detenido por delitos de organización criminal, estafa, y blanqueo de dinero. Se le acusa de crear un entramado de empresas en el extranjero para desviar y ocultar los millonarios beneficios de sus proyectos audiovisuales. Hoy merece la pena ver el vídeo de aquel intercambio entre Moreno y la humorista Yolanda Ramos, que le afeó en una entrevista que no le pagara por una actuación. Él dijo que la crisis.

Nuevos referentes, nuevos modelos. Las agencias de modelos siempre están a la caza de los perfiles que mejor encajen con las tendencias y las modas del momento. Ahora poco a poco dan espacio a cuerpos que antes rara vez ocupaban escaparates, catálogos o pasarelas. Varias personas trans que se dedican al modelaje cuentan en este reportaje las esperanzas y contradicciones de ser, a la vez, referentes y discriminados.

Mañana nos leemos de nuevo.

Un abrazo,

Juanlu.