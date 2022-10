Hola.

¡Viernes! Agarra un café y vamos al lío.

Por dónde va el día

Si el río no suena…

… agua lleva. El Gobierno y el PP han dejado de atacarse con todo lo que pillen a mano en el debate sobre la renovación del Poder Judicial. Prefieren tirarse al barro con otros asuntos, pero ese lo han dejado al margen durante unas horas. ¿Qué significa eso? ¿Que la negociación avanza discreta y soterrada? ¿Que han dejado de hacer ruido con ese tema para allanar el camino hacia un pacto? Creemos que sí. Eso no quita para que Feijóo insista en su argumento sobre cómo deben elegirse los jueces. Pero con más cuidado que otras veces.

El nuevo, el menos nuevo. Mientras los dos grandes partidos se miran en serio lo de la renovación, el Consejo General del Poder Judicial manda una señal que puede interpretarse como un signo de inmovilismo o de atrincheramiento. Dimitido Carlos Lesmes, los vocales conservadores y progresistas (que deberían haber dimitido también) han elegido casi por unanimidad al progresista Rafael Mozo, el vocal de mayor edad del consejo, como presidente “suplente”. Esto va en contra del informe jurídico, qué paradoja, que decía que el sucesor debía haber sido el vicepresidente de Lesmes. Otro lío.

No para

Rajoy se hizo famoso por no hacer casi nada y aguantarlo todo. Pedro Sánchez quiere exactamente lo contrario: ahogar con iniciativas las polémicas de la gestión y las batallas culturales de la derecha. Si anteayer hablábamos de 73 medidas para el ahorro energético, hoy el presidente ha precisado en el Congreso nuevas ayudas para el consumo energético y una rebaja del gas de las calefacciones centrales, entre otras cosas. Aquí están todas. Hay una que no es la más importante pero que me ha llamado la atención: habrá reducciones de impuestos para empresas que realicen contratos indefinidos en Soria, Cuenca y Teruel, provincias especialmente despobladas.

Se nota. Tanto la intervención para topar los precios de la factura como la fuerza del mercado laboral tras la última reforma están teniendo efectos claros en la economía: el consumo de las familias está resistiendo el golpe de la inflación Estamos asustados, pero seguimos gastando.

¿Te vienes al museo?

Hoy en el podcast nos vamos al Museo. Ahí, pasando desapercibidos entre los pasillos de muchas de nuestras exposiciones, hay colgados cuadros que en realidad fueron robados durante el franquismo. A republicanos, a monjas, a quien fuera. Del Greco al Bosco, conocemos algunas de estas historias con eco.

Que no se te pase

Segregados . La izquierda lleva un tiempo mirando a las subvenciones que reciben los colegios segregados que ocupan plaza de concertados. Son pocos y están muy señalados. Pero no se había fijado mucho hasta ahora en los colegios mayores adscritos a la universidad pública. La mitad sigue forzando convivencias separadas para hombres y mujeres .

. La izquierda lleva un tiempo mirando a las subvenciones que reciben los colegios segregados que ocupan plaza de concertados. Son pocos y están muy señalados. Pero no se había fijado mucho hasta ahora en los colegios mayores adscritos a la universidad pública. . Amigo de Putin, frontera de Europa . A Bielorrusia se le está complicando la vida. El dictador Lukashenko controlaba hasta ahora su complicada situación de país amigo de Putin pero fronterizo con Europa. Si Rusia se lanza a una guerra total, no está muy claro si su amigo le acompañará hasta el precipicio. Aquí un análisis .

. A Bielorrusia se le está complicando la vida. El dictador Lukashenko controlaba hasta ahora su complicada situación de país amigo de Putin pero fronterizo con Europa. Si Rusia se lanza a una guerra total, no está muy claro si su amigo le acompañará hasta el precipicio. . ¿Te acuerdas de Series.ly? . Sí, no te hagas el loco, sí que te suena. Era una web que mucha gente usaba para ver series (y películas, pero sobre todo series) antes de que existiera Netflix o que alguien en España se tomara en serio el catálogo online. La Fiscalía y las grandes productoras de cine pedían cuatro años de prisión para los dueños de la web, por piratería. Han sido absueltos ocho años después de que fueran detenidos.

. Sí, no te hagas el loco, sí que te suena. Era una web que mucha gente usaba para ver series (y películas, pero sobre todo series) antes de que existiera Netflix o que alguien en España se tomara en serio el catálogo online. La Fiscalía y las grandes productoras de cine pedían cuatro años de prisión para los dueños de la web, por piratería. ocho años después de que fueran detenidos. Un juez a prisión. Salvador Alba tiene que ingresar hoy en prisión por haber orquestado una cacería judicial como magistrado contra la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell. El exjuez elaboró informes falsos para torpedear a Rosell, también magistrada en su juzgado, cuando esta decidió saltar a la política con Podemos.

Trivial Tertuliano

Azul - ¿Cuántos kilómetros separan África de Europa en el Estrecho de Gibraltar?

Rosa - ¿Qué presentadora de televisión, apartada mientras recibía un tratamiento contra el cáncer, ha criticado el aumento de Presupuestos en sanidad pública en su vuelta a las pantallas?

Amarillo - ¿Qué nombre supremacista acuñado en 1915 ha recibido el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, hasta bien avanzado el franquismo?

Marrón - ¿Cómo se llama el rey de Marruecos?

Verde - ¿A qué videojuego han aprendido a jugar neuronas de ratón estimuladas por científicos en un laboratorio?

Naranja - ¿Qué exfutbolista ha fingido un hackeo de su cuenta de Twitter tras hacer una broma sobre ser gay?

Respuestas

Azul - 14 km

Rosa - Ana Rosa Quintana

Amarillo - Día de la Raza

Marrón - Mohamed VI

Verde - Pong

Naranja - Iker Casillas

El lunes nos leemos de nuevo.

Un abrazo,

Juanlu