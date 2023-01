Desnutridos, abandonados y heridos: denuncian el infierno que viven los animales de la perrera de Cieza (Murcia)

Entrar en una perrera municipal, en cualquier municipio de España, supone una bofetada de realidad. Un encuentro cara a cara con las víctimas del abandono, de la caza y de la cría indiscriminada de animales que muchos consideran parte de la familia. Pero hacerlo en algunas en concreto va más allá, e incluso puede ser una auténtica pesadilla.

Ese es, según denuncian varias voluntarias, el caso del albergue canino de Cieza (Murcia), donde durante más de dos años han documentado lo que han visto: perros desnutridos, rodeados de sus propios excrementos, encadenados, enfermos, heridos y abandonados a su suerte. Una situación que se produce ante la pasividad de las autoridades municipales, lo que ha llevado a varios colectivos de defensa de los animales a organizar una manifestación que tendrá lugar este domingo, a las 12, en la Plaza de España de la localidad murciana.

Los culpables tienen, según las voluntarias, nombres y apellidos. Además del Ayuntamiento, al frente del cual está Pascual Lucas Díaz (PSOE), señalan a la empresa encargada de las instalaciones, Esprineco, dedicada a “la retirada de animales abandonados y al control de plagas” tal y como especifica su propia web. Según los convocantes de la manifestación, la empresa acumula varios casos similares en otras localidades de la región.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí? El origen es, en parte, de índole administrativa. Cuando el Ayuntamiento sacó a licitación pública el servicio de mantenimiento del albergue, una de las empresas que se presentaron denunció el procedimiento al considerar que en el pliego de condiciones no se había desglosado 'correctamente' cómo se debía proceder para el mantenimiento de los animales. El juez dio la razón a la empresa, lo que llevó a una paralización del proceso y, en última instancia, a que el servicio siga a día de hoy en manos de Esprineco.

“Exigimos que echen inmediatamente a la empresa”, explica a El Caballo de Nietzsche una de las voluntarias. “No se trata de un caso aislado, sino que este es su modus operandi habitual: hacen lo mismo en todas partes. Tienen contratos por toda la región y han recibido otras denuncias. Para ellos, los animales no son más que piedras”. En 2014 este blog ya se hizo eco de otro caso similar en la vecina Mazarrón protagonizado por la misma empresa, y que derivó en la creación de un fondo ciudadano para respaldar denuncias por maltrato animal.

Ante la crudeza de las imágenes, las voluntarias quieren poner el foco, también, en la inacción de la administración. “Tenemos constancia de todo esto desde 2020. En su día pusimos una queja ante el Ayuntamiento, comunicándoselo a la concejala, pero ni siquiera nos contestó”, lamentan. Actualmente tienen prohibido el acceso a las instalaciones. “No sabemos cuál es la situación actual de los animales. Antes no tenían ni siquiera mantas. En pleno invierno les echaban chorrazos de agua y los dejaban empapados. Ahora están tratando de lavar su imagen: han traído personas de fuera del pueblo que pasean a los perros, lo que no han hecho jamás”, aseguran. “Al Ayuntamiento no le interesa que el caso salga a la luz, quizá porque estamos en año electoral”, añaden.

La versión de Esprineco

El Caballo de Nietzsche se ha puesto en contacto con la empresa, desde la que niegan tajantemente las acusaciones vertidas por las voluntarias. Esprineco considera que se trata de “una campaña de desprestigio, difamación y criminalización”, tanto contra la empresa como contra el Ayuntamiento del municipio, que además se ha traducido en “insultos, ataques personales y amenazas contra nuestro personal”.

Esprineco asegura que los animales del albergue se encuentran “en perfecto estado”, algo que atestiguan “informes positivos emitidos por organismos como el Seprona o la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Murcia” e incluso de “un veterinario externo a la empresa, a petición del Ayuntamiento y designado por las propias asociaciones de protección animal que participan como voluntarias en las instalaciones”.

¿Cómo se explican, pues, las imágenes de las voluntarias? Según Esprineco, se trata de “perros vagabundos o que han sido abandonados o cedidos por sus dueños”, lo que explicaría “el estado de desnutrición o deshidratación” que muestran las imágenes, así como “las heridas o las enfermedades”. Con el objetivo de demostrar que “no hay nada que esconder”, la empresa convocó este viernes a todo aquel que quisiera conocer “de primera mano” el estado de los animales invitando a entrar en las instalaciones de 11.30 a 13.30 horas.

Algunas de las voluntarias acudieron a la cita, donde se mostró a un grupo de perros en buenas condiciones. “¿Dónde están todos los demás? ¿Qué fue de las decenas de animales que hemos visto en condiciones lamentables durante dos años?”, se pregunta una de ellas. “Son cosas que no van a decir nunca. No se trata de invitar a la gente un día y durante un rato, sino de que eso esté abierto siempre, todos los días”, argumenta. “Lo que hemos visto con nuestros propios ojos, fotografiado y grabado es innegable. Sólo pedimos que esta empresa, que acumula toda una serie de irregularidades, no tenga más animales a su cargo jamás. Y para eso seguiremos luchado”.