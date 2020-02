Corredor NE y Cara Norte del Anayet (500m/D, máx 75ºM)

Hola amigos



Hoy nos vamos a unos de los picos más representativos y disputados de los Valles de Aragón y Tena, el Anayet, una joya para la vista y para los escaladores lo mires desde una vertiente o otra



Porque le pese a quien le pese, y aún compartiendo aguas entre los 2 Valles, la Cara Norte es del Valle del Aragón, todo el agua que cae en esa vertiente, va a parar al río de este valle, por la increíble y salvaje Canal Roya











El pico Anayet, se eleva hasta los 2.545 metros de altura, y es una prominente cúspide que destaca allá por donde se le mire dada su verticalidad













Antiguo volcán, por suerte ya extinto, y gemelo del impresionante pico vecino Midi d´Ossau, pero de menor entidad que este último, es una verdadera joya geológica, y desde luego paisajística.



Pese a ser sin duda alguna la montaña dominante y maestra de la Canal Roya, el Pico Anayet no es la cota máxima de la zona. Elevándose hasta los 2.259 metros sobre el nivel del mar, el hermano mayor del Pico, el Vértice Anayet, por escasos 15 metros, le supera en altura, y se lleva por lo tanto ese galardón. Pero la característica que diferencia a ambas cimas, y es determinante en la elección de nuestra prioridad, es la composición y forma de sus partes altas. La VERTICALIDAD y amplitud de sus paredes !!!!!



Y hoy nos lleva la aventura, a una de nuestras cimas y vertientes preferidas, la sombría CARA NORTE DEL ANAYET, por su entrada directa, el CORREDOR NE









La Canal Roya, paraje donde se encuentra nuestro objetivo, se trata de un valle casi virgen del Pirineo aragonés, en el tercio occidental del tramo de Huesca. El río que la recorre, con el mismo nombre que el valle, es el primer afluente del río Aragón por su margen izquierda, y nace en los Ibones de Anayet, unos 9 km más al Este.













Pero ahora, pasemos a la actividad, que es lo que nos trae hasta aquí





La ruta elegida, el Corredor NE, fue abierto en enero de un lejano 1976 por el conocido aperturista y Guía de Montaña del Valle de Tena, Julio Armesto, al que en esta foto podemos ver con el único piolet técnico con que contaba en aquella época





Foto de Julio Armesto.





Y este el recorrido que trazaron, yo en ese enero aún no tenía ni 2 años





Foto de Julio Armesto.





Foto de Julio Armesto.





Así se encontraron la entrada al Corredor NE





Foto de Julio Armesto.





Y así de "bueno" estaba el itinerario





Foto de Julio Armesto.



Aquí, ya sobre la Norte Clásica,en roca, me imagino, que en aquellos tiempos, al no disponer del fabuloso material que tenemos hoy en día para hielo y nieve, buscaban la solidez de la roca para progresar y protegerse más idoneamente





Foto de Julio Armesto.



.





Pero hoy, es enero del 2020, 44 años después, y vamos de otra forma, más ligeros y mejor material, que no tiene porqué mejor preparados



En esta ocasión, nos juntamos Juanan, Jaime y un servidor para hacer algo rápido, de una dificultad moderada, y que esté en buenas condiciones para disfrutar lo máximo posible, y ahí es donde surge la posibilidad de ir al Anayet, eligiendo en esta ocasión Formigal como punto de partida, ya que iremos con esquís par agilizar el descenso y este lado nuestro está un poco seco...



Así es como se ve el Anayet desde el Puerto de Canal Roya, a donde hemos llegado foqueando desde el Portalet









La bajada al fondo de valle es rápida, y con paso firme, vamos cogiendo metros, hasta llegar al inicio de las dificultades, donde sacamos la cuerda para afrontar esos primeros resaltes de hielo a 70º











El corredor va alternando partes más anchas







Con otras más estrechas









Vamos en ensamble, como iremos todo el resto de la ruta, buscando lo que se deja el terreno para ir protegiendo









Llego a la zona en que desemboca el Corredor NE, donde después de un buen almuerzo, nos dirigiremos hacia la Norte Clásica







Y detrás, los amigos que vienen encantaos











Por donde continuar, no es muy difícil de adivinar, incluso con esta foto movida......









A mí me toca pasar a cola del trenecito, donde iré ya hasta que nos desencordemos









Continuando por terreno asequible que se va dejando proteger







Con resaltes más pinos aquí y allá









Al final, salimos a las palas cimeras, donde Jaime toma la batuta











Y pese a ir encordado por si hiciese falta usar la cuerda.....











Nosotros, como buenos amigos, nos soltamos ya que no hay seguros intermedios en esta zona











Esta técnica, que yo denomino "solo acompañado", consiste en llevar la cuerda desplegada por si hiciese falta usarla, pero el o los de detrás, no se atan. De esta forma, si cayese un miembro de la cordada, no arrastraría al resto....









Por fín, llegamos al Sol de la cima







Donde nos juntamos para guardar material y almorzar











Con cuidado, bajamos de la cima por el último paso de "escalada" del Anayet, su famosos paso de la placa con cadena, donde colas tan enormes se preparan en verano mientras unos intentan subir y otros bajar....







Y una última mirada al majestuoso pico Anayet, antes de ponernos las tablas y deslizarnos hastas el coche allá abajo









Un saludo y hasta pronto !!!!!