Osprey Duro 15

Duro es la línea que la marca dedica a sus productos destinados al trail running, y se compone, además, de otras dos mochilas de menor capacidad, así como de un cinturón y de una botella de mano. Sin olvidar que para ellas, la marca amplía sus modelos con la línea Dyna, adaptada a la morfología femenina.

Disponible en dos tallas (S-M) y (M-L), y en colores, Alpine black y el Phoenix red que es la que os presentamos en esta ocasión, lo primero que nos llama la atención nada más ver la Duro 15 es el sinfín de detalles, su excepcional acabado y lo robusta y resistente que es, como pudimos comprobar durante su prueba. Esto último debido, principalmente, a su tejido 70D X 140D de nylon ripstop. Con un peso algo superior a los quinientos gramos, su concepto, con esa enorme capacidad de carga, entendemos que no es el de una mochila minimalista. Por ello, Duro 15 está diseñada para acompañarnos durante largas distancias cuando necesitemos llevar gran cantidad de equipo y material.

Los detalles

Su diseño envolvente combina las ventajas de un chaleco, evitando así los incómodos rebotes, gracias, además, a sus acertadas cintas de compresión, con la capacidad de carga de una mochila.

El tejido exterior cuenta con cierta capacidad de repelencia al agua, y está revestida en su interior de una malla elástica que proporciona gran transpirabilidad, evitando así la excesiva sudoración en las partes en contacto con el cuerpo.

Incluye además algo que no suelen hacer otras marcas, dos bolsas flexibles Hydraulics de 500ml con manguitos y válvulas de succión en los bolsillos delanteros de pecho, así como una tercera bolsa de 2.500ml situada en la parte posterior y con el tubo desconectable, facilitando así las tareas de recarga de líquido.

Cuenta con diez bolsillos de malla elástica, que aumentan así su capacidad de carga y evitan que los objetos se muevan en su interior. Casi todos ellos de fácil acceso. Siete de los cuales cierran con cremallera y tirador, evitando así que podamos perder el contenido, dos pequeños bolsillos frontales sin cremallera donde depositar los envoltorios de geles y barritas, y una malla exterior con doble cierre de “click” de gran capacidad, además de los tres compartimentos dedicados al alojamiento de los tres sistemas de hidratación.

En los laterales dispone del sistema de lazo “Stow-on-the-Go” para portar los bastones, acción, la de extraer y colocar los bastones en marcha que os recomendamos practicar si queremos realizarla con cierta soltura y rapidez. La parte inferior de los bastones se introduce en uno de los bolsillos laterales, aunque nosotros la ajustamos a la cinta de compresión inferior y no tuvimos problemas de balanceo de los bastones, de esta manera no perdimos la capacidad de carga de ese bolsillo, aunque no podremos acceder al mismo mientras estén colocados los bastones.

Ajuste

También presenta una doble cinta de compresión de cierre en el esternón, amovible, regulable con una sola mano y elásticas evitando así que nos comprima el pecho.

Como manía personal, me gusta recoger todos los sobrantes de cintas de las mochilas, una vez ajustadas a mi contorno, con cinta aislante o gomas, para evitar que se muevan en movimiento o con viento.

Su ancho cinturón acolchado envuelve a la perfección la cintura, repartiendo así el peso de la carga y reduciendo el esfuerzo lumbar.

Continuando con los múltiples detalles, en su parte trasera cuenta con una trabilla donde podremos enganchar alguna luz durante el arco nocturno y una anilla en su bolsillo superior para colgar las llaves, así como un silbato de emergencia y un imán en el tubo de la bolsa de hidratación para evitar que éste quede colgando.

Concluimos confirmando que no es una mochila más, creemos que su precio está justificado por su acertado diseño, robustez y sus múltiples detalles, a sabiendas de que se trata de una de esas mochilas que podemos catalogar de “eternas” y que formará parte de nuestras favoritas gracias a su polivalencia ya que también podremos emplearla para otras actividades como senderismo o bicicleta. Si su capacidad de carga es excesiva para nuestros entrenos o carreras, también podemos considerar la opción que ofrece la marca de su hermana menor de 6 litros.