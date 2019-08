Los Pou cierran su periplo andino

Los hermanos alaveses, Iker y Eneko Pou, y ya sin la compañía de Manu Ponce y Alex estrada, abren en la quebrada de Llaca -la parte de la Cordillera Blanca más cercana a la capital andina de Huaraz- una vía de roca y corte deportivo, que bautizan como 'Aupa Gasteiz!', en honor a su ciudad natal.

”Llevábamos unos años sin dedicarle una nueva ruta a Vitoria-Gasteiz, y ahora que viajamos tanto por el mundo, de vez en cuando la echamos mucho de menos. Ponerle este nombre era una buena manera de acordarnos de ella” nos contaba Eneko.

La vía consta de cinco largos (160 metros) con una dificultad cercana al octavo grado, y, además es muy sostenida y extraplomada.

”Estamos contentos de haber acabado nuestro periplo de este verano abriendo una vía difícil de roca, ya que es lo que más escasea por esta zona. La gente viene a hacer los nevados, pero poca gente viene a escalar a pesar de que este lugar también es un paraíso para ello. Pues bien, aquí está nuestra aportación” nos decía Iker.

”No va a ser una vía fácil: al desplomar mucho, todos los largos han salido cercanos al séptimo o incluso al octavo grado, con lo que no será – al menos en los próximos años- una vía para todos los públicos. Además, aunque cuenta con parabolts, hemos seguido nuestra filosofía de colocar los menos posibles, e intentar pasar con friends y fisureros, con lo que en muchos lugares estos distancian bastante” nos decía Iker, para que futuros repetidores no se lleven sorpresas.

(© Hermanos Pou)

También tuvieron algún incidente serio que a punto estuvo de hacerles tener que abandonar la aventura: "Cuando estábamos cerca de finalizar nuestra primera jornada de apertura, Iker que en ese momento iba en cabeza, me tiró una piedra filosa que conseguí esquivar con la cabeza pero no con la pierna… Me impactó con tal violencia que a punto estuve de perder el conocimiento del dolor…” . La piedra fue a parar a la pierna izquierda de Eneko, justo debajo de la rodilla: “me rompió el pantalón, y cuando acerté a levantarlo para ver la herida, me di cuenta de que tenía un agujero importante… Cuando comprobé que no sangraba demasiado, y que por lo tanto no parecía que hubiese peligro de una hemorragia fuerte, le grité a mi hermano que me dolía mucho, pero que pensaba que podría seguir un rato más hasta que el finalizase el largo”.

Así fue, los Pou continuaron escalando una hora y media más, hasta que terminaron la faena del primer día, tras lo cual bajaron despacio hasta la pista más cercana, y pararon un todoterreno que les bajó hasta el hospital, donde a Eneko le pusieron cuatro puntos de sutura.

La jornada siguiente fue de obligado descanso, ya que el mayor de los hermanos prácticamente no se podía mover, un día después, todavía con dolores fuertes y los puntos recién colocados, Eneko volvía a la faena con su hermano, para juntos, finalizar 'Aupa Gasteiz!'.

Con esta cuarta apertura en Los Andes, los Pou finalizan una de las expediciones más importantes y exitosas de su carrera: todos los días no se abren cuatro vías de la dificultad y calidad de las que han abierto los alaveses en Los Andes (Las tres primeras en compañía de Manu Ponce): 'Burrito Chin de los Andes' (6b/700m) (Primera ascensión a la cara norte del Cerro Tornillo 4.900 metros), 'Cabeza Clava' (6c+/470 m.) (Primera ascensión a la Cara Sur del Huanka Punta 4.670 metros), 'Andean Kingdom' (7a+/800 m.) (Primera ascensión a la cara norte del Cashan Oeste 5.686 metros) y 'Aupa Gasteiz' (7c+/160 m.), les han dejado un sabor de boca increíble. Ahora a pensar en descansar lo justo, para retomar los entrenamientos de cara a la próxima expedición, que les llevará a la cordillera del Himalaya a finales del mes de septiembre.

(© Hermanos Pou)