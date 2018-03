¡Conoce a Stefan Glowacz!

Stefan Glowacz, uno de los mejores escaladores más destacados de los últimos tiempos, estará en la tienda Barrabes de Barcelona el próximo 26 de marzo a las 19h.

Stefan nos contará sus experiencias, compartirá consejos, se hará fotos con los asistentes y, por supuesto, hablará de cómo convirtió su pasión en profesión, fabricando "sus pies de gato" ideales, bajo la marca Red Chili.

"Desde el principio teníamos una idea muy clara de lo que sería Red Chili: la expresión de lo que para nosotros significaba la escalada. La frase "Only climbers know what climbers need" nació con Red Chili, y sigue acompañándonos."

Stefan Glowacz y Wue Hofstädter se encontraban en 1995 escalando en el día la cara oeste de El Capitan, Yosemite. Al llegar a la cima de El Capitan aquella tarde de 1995, el dolor que ambos sufrían en los pies -provocado por los pies de gato- era tal que, de repente, se vieron imaginando lo maravilloso qué sería poder escalar con un calzado que ajustara perfectamente... ¿Quieres saber cómo acabó la historia? Pues acércate el próximo 26 de marzo a Barrabes en Barcelona y descúbrelo.