Lluvia de medallas para la Selección Española de Esquí de Montaña en Flaine

La Selección Española de Esquí de Montaña se ha enfrentado este fin de semana a la tercera de las cinco pruebas que integran la Copa del Mundo de la ISFM. La jornada inaugural acogió la prueba Individual, con cerca de 2.000 metros positivos para los seniors masculinos, concretamente 1.812 metros, 1.600 para féminas y U20 masculinos, y 1.110 para féminas de las sub20.

Marta García afianza su posición en los puestos preferentes del Ranking de la Copa del Mundo con su quinta plaza en la Individual tras Axelle Gachet, Tove Alexandersson, Marianne Fatton y Alba de Silvestro, cruzando el arco de meta en Flaine con un tiempo de 1:45:16. Ana Alonso se queda a las puertas del TOP10 con una meritoria 11ª posición. Nahia Quincoces es 20ª.

En categoría masculina, Albert Pérez de nuevo estuvo entre los mejores de su categoría. Pérez se colgaría la medalla de bronce con 1:34:17, a quince segundos del suizo Robin Bussard que se hacía con la plata. Paul Verbnjak se colgaría el oro. Muy buena carrera también para Ot Ferrer que se hacía con la cuarta posición entrando solo unos segundos por detrás de su compañero de equipo.

Esta es la primera medalla individual para Albert Pérez, que ya atesora alguna en la categoría vertical: “Hasta la cuarta subida hemos ido juntos con Ot, parecía una carrera por parejas, íbamos clavados. Nos hemos encontrado muy cómodos durante todo el trazado. Las bajadas eras muy como en el Pirineo, con mala nieve, bastante similar a la que estamos acostumbrados. Normalmente las bajadas suelen ser nuestro punto débil, pero hoy estas condiciones nos han beneficiado y aunque me he caído un par de veces he podido ir recuperando. La verdad es que hemos hecho una carrera de menos a más, hemos salido entre los 10 primeros y hemos ido recortando plazas, en la tercera subida ya nos hemos colocado tercero y cuarto y hemos conseguido mantener hasta el final donde me he podido escapar un poquito de Ot para conseguir el bronce”.

En la sub20, María Ordóñez conseguía su mejor marca en una Copa del Mundo con una 8ª posición. Esta es la segunda cita a la que asiste la granadina, la primera fue hace tan solo unos días en Verbier. María Costa cerraba el TOP10 de la categoría femenina de promoción. La italiana Samanta Bertolina fue la vencedora de la U20.

La prueba masculina estuvo algo más complicado, Iñigo Martínez de Albornoz y Oriol Cardona se vieron obligados a abandonar. Marc Pinsach fue la mejor marca masculina de la selección con una 30ª posición y un tiempo de 1:39:59. Antonio Alcalde 32º y Pau Coll 46º.

Prueba Sprint

Día gris en Flaine, Francia, para la disputa de la prueba Sprint, y que acabaría teñido de rojo. El rojo de la selección que conseguía tres medallas en una jornada competitiva espectacular que recordaremos largo tiempo.

Llovizna, con algo de barro incluido, para enfrentarse a un recorrido que se ha caracterizado principalmente por su longitud. Muy plano y muy recto hasta la primera zona de rombos, importante pateo, seguido de una sección rápida antes del segundo tramo de rombos y una entrada en meta dura a paso patinador para finalizar.

Oriol Cardona brilló en esta competición superando cada una de las mangas de manera brillante. Aunque tanto él como Iñigo Martínez de Albornoz fueron baja en la Individual , en esta ocasión mostraron su valía plantándose en la misma manga de semifinales. Cardona hizo una buena semifinal de principio a fin blindando su pase a finales, pero eso sería solo la antesala de la esperaba en la ronda definitiva. El corredor catalán protagonizó una final de infarto. Se escapaba del grupo nada más comenzar el recorrido y fue cabeza de carrera de principio a fin, imponiéndose sin rival. Iñigo Martínez de Albornoz no superaría el corte de la final, pero cerraba el TOP de la senior.

Por su parte, Ana Alonso se colgaría la medalla de plata. Mejor resultado de la granadina en una Copa del Mundo en un mano a mano espectacular contra su compañera de equipo Marta García en el paso patinador. Tanto Ana como Marta hacían una gran carrera. Pasaban a cuartos de final, cada una en una manga y competían juntas en la manga de la semifinal. Marta pasaba primera y Ana tercera a la ronda definitiva. La ronda final también nos dejaba sin respiración ya que la suiza se escapaba, pero Marta García conseguía mantener la segunda posición durante toda la carrera seguida muy de cerca de Ana Alonso que, finalmente, cruzaba la línea de meta segunda en un mano a mano contra Marta en el paso patinador.

En la carrera de los U20, María Ordoñez hacia de nuevo una gran competición. La corredora andaluza conseguía el quinto mejor tiempo en la clasificatoria y en consecuencia un pase directo a las finales de su categoría. Ya en las finales Ordoñez se posicionaba bien en quinta posición, manteniendo en todos los cambios y ganando mucho espacio con la sexta clasificada. Este es el primer TOP5 para María Ordoñez en una Copa del Mundo. María Costa se quedaba en esta ocasión fuera de la final.

Marc Ràdua ha sido el único U20 que se conseguía clasificar para la ronda de semifinales. Ràdua era finalmente sexto en su manga de semifinal y 12º en la clasificación general de esta prueba de Sprint. Albert Pérez, quien fuera bronce el día anterior explicaba que hoy se había sentido “sin gas” sin esa fuerza tan necesaria para apretar en esta modalidad deportiva.

La siguiente cita para la Selección será el fin de semana del 20 y 21 de febrero, con la prueba Marmotta Tropy en Martel, Italia. Una prueba con un Sprint y una Individual que, sin duda, servirá para calentar motores de cara a los Campeonatos del Mundo que se disputarán en Comapedrosa Andorra a partir del 1 marzo.