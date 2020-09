Ciudadanos propondrá al PP rescindir la contrata de basura en Santander porque la situación "va a peor"

Animales muertos que llevan días sin recoger en las calles, contenedores a rebosar o sucios o rotos... El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santander ha dicho basta ya y propondrá a su socio de gobierno, el Partido Popular, que se rescinda la contrata de basuras a Ascán-Geaser, del Grupo Sadisa, ya que las sucesivas sanciones que se imponen por incumplimiento de lo convenido no conllevan una mejora de la recogida de residuos, sino que "va a peor". "Es un desastre", ha apostillado.

Ceruti ha dicho este martes que la Dirección General de Medio Ambiente (PP) está manteniendo encuentros con el adjudicatario, pero de los cuales no tiene ninguna constancia el socio de coalición, por lo que pedirá una reunión entre ambas formaciones para aclarar la situación actual y pedir la rescisión del contrato.

"Todos los que paseamos por la calle vemos que los contenedores están sucios, rotos; la basura aparece por todos lados; aparecen animales muertos y se mantienen durante días sin que se recojan... es un verdadero desastre la situación de la limpieza en la ciudad de Santander", ha expresado.

Ceruti considera ya que aunque la rescisión sea traumática (el concesionario recurrirá en los tribunales) no se puede mantener la situación de deterioro hasta que expire la contrata en 2023. A día de hoy hay abiertos o ya cerrados 21 expedientes de sanción al adjudicatario del servicio. A los nueve que concluyen con sanción no ha contestado la adjudicataria, que tendría que acudir a la vía judicial para recurrirlos, según ha indicado Ceruti.

A ellos se suma una docena de expedientes más que están a punto de llevarse a la Junta de Gobierno Local, ha agregado, para quien los procesos sancionadores son para "incumplimientos puntuales". Así, en su opinión, cuando los incumplimientos son "tan generales como salta a la vista" en la limpieza de Santander, hay que plantearse otras medidas.

Si la empresa no "reacciona" a los expedientes, Ceruti no descarta la rescisión del contrato, una solución que requiere trámites administrativos que "no son rápidos" (informes jurídicos y demás) y que generaría, por tanto, "situaciones difíciles". Por eso confía en que se estén redactando ya nuevos pliegos de cara a esa posibilidad, pues la "alternativa" sería, según ha dicho, "aguantar" otros dos años y medio en esta situación, algo que no "merecen" los ciudadanos.

"Los contratos están para cumplirse. Es obvio que no se está cumpliendo. No tenemos ninguna justificación puntual del incumplimiento y hay que actuar de la manera más decidida para que esto dure lo menos posible", ha zanjado Ceruti. "Si el contrato no se cumple no tiene sentido seguir pagando y no recibir el servicio en los términos adecuados", ha abundado.